Tele2 провела социальный День открытых людей для новосибирцев

В поддержку одноименного проекта сотрудники Tele2 в этот день не только выступилит в роли промоутеров и консультантов, но и помогали пожилым людям освоить мобильный интернет. Всего в акции приняли участие более 2 тысяч специалистов Tele2.

15 июля сотрудники разных подразделений Tele2 вместо привычных офисов вышли на работу в салоны и на улицы городов, чтобы лично пообщаться с клиентами. 14-й День открытых людей поддерживает запущенную ранее социальную кампанию «Переведи бабушку в интернет». Ее цель - привлечь внимание к неудобствам, с которыми сталкивается старшее поколение из-за неумения пользоваться современными технологиями.

Акция охватывает все регионы присутствия Tele2 в России. В Новосибирске в фирменных салонах связи в этот день прошли «Школы мобильного интернета», где сотрудники провели обучающие консультации для людей старшего поколения. Так, специалисты ответили на вопросы, связанные с интернетом: что такое мобильный интернет, как скачать и пользоваться приложениями и популярными мессенджерами, а также рассказали о социальном тарифе по выгодной цене, который включает безлимитные звонки на Tele2 домашнего региона, пакеты минут и Гб, безлимитный трафик на социальные сети и мессенджеры, безлимитный трафик на навигацию и приложение «Яндекс. Транспорт».

15 июля всех посетителей салонов в Новосибирске, где прошла акция, ждали интерактивные фотозоны, специальное предложение на покупку смартфонов. В этом году в рамках акции впервые в Новосибирске был организован Контактный центр оператора, где работали не специалисты контактного центра, а сотрудники офиса из разных подразделений. В контактный центр в Новосибирске могли позвонить клиенты компании со всей России.

Также в рамках акции старшее поколение имело возможность воспользоваться комплексным предложением кампании «Переведи бабушку в интернет». В него входят комплект из смартфона с большим экраном, предустановленных приложений и «Путеводителя по мобильному интернету». Оператор предложил приобрести одно из двух устройств по доступным ценам - Huawei Y6 Prime или SamsungGalaxy J2 Core.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

- Проект «День открытых людей» позволяет Tele2 открыто делиться информацией из первых уст с клиентами и получать от них обратную связь. Мы ценим эту возможность и учитываем пожелания абонентов при разработке тарифов и услуг, развитии сети и совершенствовании качества сервиса. На этот раз мы пошли дальше - хотим внести вклад в решение проблемы цифрового неравенства поколений. Сегодня повседневные задачи удобно решать онлайн, но старшему поколению бывает непросто разобраться в современных технологиях. Tele2 хочет исправить ситуацию - «перевести» пожилых людей в интернет. В этом мы видим свою миссию - нести потребителям новое качество жизни.

Адреса проведения акции «День открытых людей» в Новосибирске:

Фирменные салоны Tele2:

• Красный пр-т, 188

• пр-т К. Маркса, 3, к. 1

• ул. Б. Богаткова, 248

• ул. Ватутина, 29

• ул. Колхидская, 11

Отделения «Почты России»:

• ул. О. Жилиной, 73

• ул. Добролюбова, 14