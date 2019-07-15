Хочешь в отпуск?

Цены туров указаны на момент публикации. Переходите по активной ссылке понравившегося курорта и узнайте актуальные цены. Стоимость может снижаться ближе к датам вылета - успейте забронировать тур по самой низкой цене.

Турция

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Турция - это система «Все включено». Сочетание моря, солнца, большого количества пляжей, исторических памятников и развлечений не оставит туристов равнодушными. Здесь каждый найдет что-то особенное и захочет вернуться сюда снова!

1. Алания, вылет 21 августа (на 9 ночей), Meryan 5*, от 65 000 руб./чел.

2. Сиде, вылет 23 августа (на 9 ночей), Seher Sun Palace Resort & Spa 5*, от 68 000 руб./чел.

3. Алания, вылет 24 августа (на 10 ночей), Primera Suite 3*, от 50 000 руб./чел.

4. Кемер, вылет 26 августа (на 9 ночей), Melodi Hotel (ex. Asel Hotel) 3*, от 39 000 руб./чел.

5. Кемер, вылет 26 августа (на 9 ночей), L'Oceanica Beach Resort 5*, от 67 000 руб./чел.

Греция

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Греция - страна для тех, кто хочет окунуться в античную культуру, погулять по старинным улицам Афин, увидеть скальные монастыри, позагорать на живописных пляжах, наслаждаясь шумом прибоя.

1. Крит, Ираклион, вылет 27 августа (на 9 ночей), Aglaia Studio & Apartment 2*, от 46 000 руб./чел.

2. Крит, Ираклион, вылет 27 августа (на 9 ночей), Nikos Hotel Malia 2*, 46 000 руб./чел.

3. Крит, Ираклион, вылет 27 августа (на 9 ночей), Antinoos 2*, от 48 000 руб./чел.

4. Крит, Ираклион, вылет 28 августа (на 9 ночей), Erla Appartments 3*, от 49 000 руб./чел.

Кипр

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Кипр - это белоснежный песок, голубое море и ласковый бриз. Отдых на курорте подойдет тем, кто хочет спокойно провести отпуск, наслаждаясь природной красотой.

1. Протарас, вылет 18 июля (на 6 ночей), Toxotis Apts 3*, 38 000 руб./чел.

2. Лимассол, вылет 22 июля (на 10 ночей), Marios Traditional House 2*, 44 000 руб./чел.

3. Пафос, вылет 22 июля (на 10 ночей), Stephanos Hotel Apartment 3*, от 49 000 руб./ чел.

4. Пафос, вылет 28 июля (на 10 ночей), Eleni Holiday Village 4*, 74 000 руб./чел.

Россия, Крым

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Крым - самый популярный отечественный курорт, оснащенный туристической инфраструктурой. Подойдет для совмещения пляжного отдыха и прогулок по паркам, заповедникам и достопримечательностям.

1. Крым, вылет 23 июля (на 7 ночей), «Дядька Черномор» 1*, от 32 000 руб./чел.

2. Крым, вылет 23 июля (на 7 ночей), «Крым», пансионат 1*, от 32 000 руб./чел.

3. Крым, вылет 23 июля (на 7 ночей), «Мир» 2*, от 34 000 руб./чел.

4. Крым, вылет 23 июля (на 7 ночей), «Юбилейная» 2*, от 36 000 руб./чел.

Если вы хотите заказать индивидуальную подборку туров, обращайтесь к менеджерам турагентства «Лечу Куда Хочу».

Турагентство «Лечу Куда Хочу» дарит скидку 3% на летние пакетные туры с вылетом до 31 августа 2019 года по промокоду «Хочу в отпуск».

Акция действует только при оплате наличными. При оформлении тура в кредит или рассрочку скидка недействительна.

Акция действует только на пакетные туры, то есть тур включает набор услуг (чартерный авиаперелет, проживание, трансфер, страховка). Оформление визы и топливные сборы (при их наличии) оплачиваются отдельно.

Турагентство «Лечу Куда Хочу»: ул. Челюскинцев, 18/2, тел. (383) 227-72-72

График работы: понедельник - суббота с 11.00 до 20.00

Сайт: лечукудахочу.рф

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