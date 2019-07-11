2019-07-11T12:33:44+03:00
Общество

МТС запустила инкубатор для новосибирских стартапов в сфере 5G

Лучшие стартапы получат гранты и возможность долгосрочного сотрудничества с МТС
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МТС активно готовится к запускам пилотных зон 5G в 2019 году.МТС активно готовится к запускам пилотных зон 5G в 2019 году.
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Программа для развития стартапов включает в себя специализированную оборудованную площадку в Москве для создания, тестирования и развития цифровых решений и устройств, работающих в сетях нового поколения. МТС также привлекает собственных экспертов в качестве менторов для участников инкубатора.

В рамках инкубационной программы компания предлагает новосибирским стартапам, которые используют технологии и решения 5G, сотрудничество в развитии облачного рендеринга, удаленного воспроизведения игр, стриминга нового формата (Ultra HD, VR/AR, 360 ). Также компанию интересуют решения в сфере IoT или создающие новые форматы вычисления и хранения данных. До конца 2020 года МТС готова вложить в развитие 5G-инкубатора 100 миллионов рублей.

Формат инкубатора предполагает не только рабочую зону 5G с оборудованием для тестирования, но и техническую и маркетинговую поддержку со стороны специалистов МТС. Резидентами инкубатора могут стать любые новосибирские команды или изобретатели, готовые создавать продукты и услуги для сетей 5G. Для работы на площадке необходимо подать заявку.

В сентябре эксперты MTS Startup Hub выберут лучшие решения и пригласят их разработчиков в инкубатор, где стартапы будут тестировать свои гипотезы и испытывать прототипы. Самые успешные проекты получат гранты на продолжение разработок. Конечной целью инкубации может стать подписание контракта с корпорацией, инвестиции со стороны МТС или покупка компанией технологии и найм команды стартапа.

Технологическим партнером инкубатора стала Nokia, предоставившая комплексное end-to-end решение с ядром сети и радиоподсистемой на основе системного модуля нового поколения AirScale и 5G-решение Nokia AirScale indoor Radio (ASiR). Компания также оказала поддержку в работе со сторонними партнерами - производителями терминального оборудования, модулей 5G и поделилась международной экспертизой в части применения 5G.

- Благодаря открытию 5G-инкубатора мы расширяем круг компаний, которые могут получить доступ к передовым технологиям на инфраструктуре МТС. Совместно с технологическими предпринимателями Новосибирска мы сможем на нашей площадке проработать идеи, решения и кейсы в сфере 5G. Чем больше мы протестируем их сегодня, тем эффективнее они будут использоваться после запуска 5G в Сибири, - отметил директор новосибирского филиала МТС Александр Соловенчук.

МТС активно готовится к запускам пилотных зон 5G в 2019 году. Ранее компания в сотрудничестве с вендорами протестировала ряд технологий и решений 5G, а некоторые из них внедрила на действующей сети 4G.

ИСТОЧНИК KP.RU

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