Банкротство – психологически непростая процедура, и почему здесь не стоит экономить на юридической компании

Когда менеджер Надежда Истомина слушала истории про людей, погрязших в долгах, была уверена, что ей туда точно никогда не попасть. Но летом 2017 года она затеяла ремонт, на который внезапно наложилась болезнь матери-пенсионерки. Срочно потребовалась большая сумма, и Истомина взяла кредит в банке. Полгода платила исправно, но потом полезли новые проблемы: одна просрочка, вторая, Надежда даже осознать не успела, как быстро набежала крупная задолженность по кредиту.

– Это была как течь в корабле, только один кредит закрыла, следом уже второй платить, второй закрыла, уже срок третьего подошел. Я билась год и поняла, что очень устала. Деньги уходили только на закрытие процентов, при этом кредиты не становились меньше, – рассказывает героиня. – Коллега как-то отвел меня в сторону, говорит: что ты мучаешься? Подай на процедуру банкротства.

И он же дал совет: если не хочешь оставить все нервы в арбитражном суде – сразу бери СВОЕГО финансового управляющего. Для них это профессиональная работа, и грамотный специалист объяснит все нюансы процедуры, поможет со сбором бумаг, сохранит время, и главное, обойдется в итоге не дороже того представителя, которого назначит суд. Но при этом точно будет защищать права своей клиентки. То есть твои.

Как поняла Надежда, по сути, финансовый управляющий – это незаинтересованное лицо, которое является посредником между должником, арбитражным судом и кредиторами, и действует с целью максимального удовлетворения требований кредиторов, при этом соблюдая права должника.

Да как его искать?

Тут нужно ориентироваться на советы тех, кто уже сталкивался с этой непростой ситуацией и кому помогли опытные юристы. В Новосибирске очень хвалят юридическую компанию «Современная защита», на счету которой множество отлично проведенных процессов.

- Я обратилась к Светлане Светляковой, и оказалось, что все ужасы, которые я читала в интернете, что банкротство – это долго и требует огромного количества времени, сил и денег, оказалось лишь слухами. Все основные моменты эксперт взял на себя, плюс четко объяснил мне алгоритм процедуры и на какие риски я иду, решив объявить себя банкротом. Позже я лишь помогала со сбором необходимых бумаг, – продолжает Надежда Истомина. – В итоге за 1,5 месяца мы смогли закончить дело, и суд освободил меня от исполнения требования кредиторов.

После завершения процедуры банкротства: я около пяти лет не могу принимать на себя обязательства по кредитам без указания на факт своего банкротства, в течение трех лет – занимать руководящие должности. Но самое главное осознание в жизни: «Я больше никому ничего не должна!». Всё, что мне было нужно от банкротства, – это спокойствие, и я его получила.

Руководитель юридической практики в Новосибирске Светлана Светлякова.

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