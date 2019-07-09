Если ипотека, то надежная: ГК «Расцветай» предлагает квартиры в самых востребованных местах Новосибирска

При покупке квартиры новосибирцы сталкиваются с большим количеством предложений. Варианты разные - по цене, качеству стройматериалов, месторасположению. Но основной критерий при заключении сделки - надежность вложения. Хочется, чтобы дом был сдан, причем вовремя, и чтобы расчеты проходили по легальной, проверенной схеме. ГК «Расцветай» предлагает именно такие варианты. Сейчас покупателям доступны квартиры в жилых комплексах «Расцветай на Маркса», «Расцветай на Гоголя» и в Доме на Республиканской.

Все объекты аккредитованы в крупнейших банках, известных своей надежностью, что уже говорит о положительном имидже застройщика. Также это означает, что ставки по ипотеке будут находиться на конкурентно низком уровне.

Считалка «КП»

Примерный расчет ипотеки на однокомнатную квартиру в Доме на Республиканской

*По стандартным условиям ипотеки ежемесячный платеж - 19 790 руб. **По условиям «Детской ипотеки» ежемесячный платеж - 14 900 руб.

Низкий процент, простые условия

Приведем несколько конкретных примеров. С банком ВТБ застройщик работает с 2016 года. Долгосрочные отношения позволяют предоставлять инвесторам самые выгодные предложения по кредитам. Ипотека от ВТБ в домах ГК «Расцветай» может быть предоставлена под 10,2% годовых при первоначальном взносе более 20%. Банк также готов предоставить клиентам «Легкую ипотеку», когда заем оформляется всего по двум документам.

Получить ипотеку на квартиру в «Расцветай» можно и в Сбербанке. По данным специалистов строительной компании, при первоначальном взносе от 15% ставка по кредиту составит от 10,2%.

Еще один банк - «УРАЛСИБ» - работает с компанией по проектам ЖК «Расцветай на Гоголя» и «Расцветай на Маркса», ипотечная ставка здесь составит 10,9% годовых.

На данный момент действует выгодное предложение от Газпромбанка на квартиры в ЖК «Расцветай на Гоголя» и ЖК «Расцветай на Маркса» - всего 9,2% годовых для тех, у кого есть зарплатный проект в банке. При этом возраст заемщика должен быть от 21 до 65 лет. Для оформления заявки требуются короткая анкета, паспорт, справка о доходах и СНИЛС.

Считалка «КП»

Примерный расчет ипотеки на трехкомнатную квартиру в Доме на Республиканской

*По стандартным условиям ипотеки ежемесячный платеж - 30 500 руб. ** По условиям «Детской ипотеки» ежемесячный платеж - 22 900 руб.

Интересное предложение делает Промсвязьбанк. Квартиры в Доме на Республиканской, жилых комплексах на Гоголя и Маркса можно взять под 9,8% годовых, при этом первоначальный взнос - всего от 10%. Если у вас родился второй и третий ребенок с начала 2018 года, есть возможность оформить «Детскую ипотеку» под 6%.

Еще один вариант - приобретение жилья с помощью ДОМ.РФ, здесь базовая ставка начинается от 10,75%, первоначальный взнос - от 15%.

Сдача в этом году

Строительство Дома на Республиканской началось в 2019-м. Важно, что сдача намечена на конец этого же года.

Дом на Республиканской находится в Дзержинском районе. Расположение удобно с точки зрения транспортной доступности, район является и тихим, и не слишком удаленным от центра одновременно. Рядом - остановки «Дом одежды», «Поликлиника», в шаговой доступности - пригородная железнодорожная станция Новосибирск-Восточный.

Необходимая инфраструктура уже давно имеется: магазины, поликлиника, больница, несколько детских садов, школ, фитнес-центров, неподалеку стадион «Чкаловец».

Работа на объекте идет полным ходом, дом растет с каждым днем.

В 17-этажном доме - 95 квартир площадью от 26,7 до 79,4 «квадрата». Уровень Дома на Республиканской приближен к комфорт-классу: двор будет огорожен, без машин, вход по домофону. Внутри спланированы детские игровые и workout- площадки.

В этом доме застройщик применил современные инженерные решения - окна с высотой от пола 60 см и размером 1,64 см, также предусмотрено панорамное угловое остекление в больших трехкомнатных квартирах. В некоторых планировках имеется окно в ванной.

Уже построено 14 этажей. Работа на объекте идет полным ходом, дом растет с каждым днем.

Подробную информацию об объектах ГК «Расцветай» можно узнать у менеджеров отделов продаж.

♦ По телефону: (383) 255-88-22

♦ В офисах продаж:

• ул. 25 лет Октября, 1/1 (Офис на стройплощадке)

• ул. Фрунзе, 228, офис № 1 (Головной офис ГК «Расцветай»)

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО «Расцветай на Маркса». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Республиканской» Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

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