«Я много хожу по городу, езжу на трамваях» - на чем сделает акцент Данияр Сафиуллин, если станет мэром Новосибирска

В борьбе за кресло новосибирского мэра будет участвовать Данияр Сафиуллин. В прошлом – вице-мэр Новосибирска, до этого – глава Сибирского регионального центра МЧС России.

- Я знаю механизмы, знаю, как ставить задачи, как их достигать. Поэтому я осознанно принял решение идти на выборы, - сказал Данияр Эльгизарович в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Работая в мэрии, он не мог исполнить всех собственных идей. Одна из преград – сложности с финансированием.

Вячеслав Илюхин объяснил, почему бюджету не хватает денег.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Я как депутат смотрю со стороны: в финансировании отраслей Новосибирска существуют некоторые перекосы, - прокомментировал в эфире председатель областного отделения партии «Родина» Вячеслав Илюхин. Он объяснил и проблемы с привлечением финансов. - Чтобы город получил инвестиции, нужно научиться держать слово, научиться платить по счетам. И когда инвестор поймет, что перед ним будут выполнены все обязательства, тогда инвестор придет.

Отвечая на вопросы, Сафиуллин сказал, что живет недалеко от мэрии, но привык ходить по городу, наблюдая, как решаются задачи.

- Я очень много хожу сам ногами по городу. Езжу на трамваях, троллейбусах и автобусах. Живу недалеко от мэрии, мне - 22 минуты пути до своего кабинета. Но есть такое интересное мероприятие, когда надо встать пораньше, посмотреть, что делают подчиненные. Для этого есть спортивный костюм, рюкзак и веселая песня, - сказал Данияр Эльгизарович, добавив, что прогулки по городу бывают в 4-6 часов утра.

Также в эфире гости ответили на вопросы об общественном транспорте, строительстве метро, развитии массового спорта и не только. Услышать подробнее вы можете в записи программы Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».