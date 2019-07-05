Липнут деньги, и всё! Новосибирский предприниматель притягивает к себе монеты и ложки

50-летний новосибирский бизнесмен Виталий Самков благодаря внукам открыл в себе суперспособность. Мужчина, далекий от фокусов и магии, говорит, что однажды понял: может притягивать металл.

- Как-то играл с внуками. Ради смеха прилепил на лоб ложку. Она и прилипла, - рассказал КП-Новосибирск человек-магнит. - А потом попробовал другие железки. Те же монеты. Липнут деньги, и всё! Объяснение? Да какое тут объяснение... Не знаю! Никто объяснить не может!

А у вас бы так получилось?Фото: Алена МАРТЫНОВА

Предприниматель говорит, что не очень-то афишировал свои «магнитные свойства». А тут признался, позвонив в прямой эфир Радио «Комсомольская правда».

- Я не публичная личность. Конечно, в компании могу этот фокус показать, побалдеем, посмеемся. А тут на радио у вас эфир был про экстрасенсов. Я дозвонился, говорю: «А у меня ложки ко лбу липнут», - говорит Виталий. - Меня спрашивают: «А у вас только лоб притягивает?» А я и не проверял… Дома проверил: на грудь металл тоже липнет.

Экстрасенсы - реальность, или мошенничество? Выясняем в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Мы, признаемся честно, слушателю сначала не поверили, пригласили для «опытов» в редакцию КП-Новосибирск. Виталий зашел, промокнул лоб салфеткой (говорит, пот в таком деле только мешает) и давай себя «обклеивать» ложками, вилками, монетками… Дали мы ему и тяжелый предмет - раскладной нож. Он как родной «прижился» на обнаженной груди предпринимателя. Чудеса, да и только.

Сибиряк демонстрирует в пресс-центре КП-Новосибирск свою притягательность.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Чувствуете что-нибудь? - интересуемся у человека-магнита, облепленного железом.

- Ничего не чувствую. Просто раз - и все. Просто держатся и никуда не деваются, - отвечает Виталий и крутится перед камерой, позируя нам.

- Может, в вас в детстве молния попадала или еще какие травмы были? - пытаемся мы понять природу паранормальной способности.

- Молния не попадала. Но, как с любым другим нормальным ребенком, всякое случалось: и голову разбивал, и в розетку полез - током ударило. Но ничего сверхъестественного.

Корреспонденты КП-Новосибирск попытались найти суперспособность и у себя. Юнкор Алексей сумел удержать на лбу четыре монетки, грудь редактора Радио КП-Новосибирск Вадима Алексеева «примагнитила» четыре ложки и одну вилку. Возможно, в студии напитался электромагнитными волнами.

Наш юнкор Алексей демонстрирует, что тоже может показывать фокусы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

А вот у женской части коллектива с притяжением оказалось плохо. Одна-единственная ложка пристроилась на лопатке корреспондента Анны Пашагиной. Но через полминуты спикировала вниз. Вывод: мужской магнетизм сильнее женского! Хотя, признаемся, у девушек есть преимущество - особенности рельефа тела. Но никто не смог магнитить предметы так хорошо, как Виталий...

Вадим Алексеев и его магнитизм.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Попробуйте повторить этот трюк и вы! Выкладывайте свои опыты в соцсети с хештегом #ложкачеллендж

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/718670" frameborder="0"></iframe> Как он это делает? Человек-магнит притягивает к себе деньги и ложки.Алена МАРТЫНОВА

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Школьник притягивает поварешки, а бабушка - утюги

Новосибирский бизнесмен - не первый в стране человек-магнит. Такие способности демонстрируют жители разных регионов России. Например, школьник из Омской области стал знаменитым в интернете, записав видео, как к нему «приклеиваются» ложки и поварешки. А симферопольская пенсионерка Надежда Посельская может облепить грудь тяжеленными советскими утюгами и пойти вприсядку.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Это что за чудеса?

Такой вопрос мы задали Якову Новоселову, кандидату медицинских наук. И врач быстро нашел объяснение «притягательному» бизнесмену:

- Все достаточно банально. Кожа человека ежедневно выделяет большое количество секрета, так называемое кожное сало. Это не только жир, там смесь разных компонентов. И состав этих выделений у людей разный. Например, мы прекрасно знаем, что от больного сахарным диабетом пахнет ацетоном - пахнет от кожи. Если провести по нижнему краю челюсти человека, у которого заболевание почек, золотым колечком, то на коже останется черная черта. Это тоже особенности выделений. Вот и феномен с магнетизмом объясняется этим же. То есть у человека выделяется своеобразный кожный секрет, более клейкий, чем у остальных, скажем так. Поэтому, конечно, предметы прилипают.

- Наш герой вытирал пот салфеткой!

- Пот - это вода, из-за него все скользит. Но сальные железы выделяют свой секрет, который вы не промокнете - его только с мылом можно смыть. Я, как классический врач, вижу только такое объяснение.