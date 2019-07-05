Завод «Балтика» в Новосибирске получил награду за высокое качество продукции

В число предприятий, удостоившихся признания за высокое качество продукции, вошел новосибирский филиал ООО «Пивоваренная компания Балтика».

На основании результатов работы филиала в 2018 году и за неизменное высокое качество выпускаемой продукции пивоварне «Балтика» в Новосибирске был присвоен официальный статус «Надежный партнер». А руководителю предприятия - директору завода «Балтика-Новосибирск» Елене Криволаповой - вручен именной диплом «За успешное управление бизнесом».

Решение было принято экспертным советом конкурса, в состав которого вошли представители правительства Новосибирской области, мэрии города Новосибирска, Новосибирской городской торгово-промышленной палаты (НГТПП), Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП), Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области и других компаний региона.

Кроме того, заводу «Балтика» присуждена специальная номинация - «За производство продукции с высокими потребительскими свойствами», что особо отметили представители экспертного совета конкурса на церемонии награждения.

Завод «Балтика» в Новосибирске - одна из восьми площадок компании, и на каждой из них обеспечивается неизменно высокое качество при производстве пива. Для гарантии стабильно высокого качества продукции в компании внедрена уникальная интегрированная система менеджмента, соответствующая пяти международным стандартам: качества (ISO 9001), безопасности пищевой продукции (ISO 22000), экологического менеджмента (ISO 14001), менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (OHSAS 18001), энергоменеджмента (ISO 50001). Для разработки и производства продукции компания аккумулирует и применяет передовой опыт, сохраняет лучшие традиции мирового пивоварения, обеспечивая преемственность рецептур и натуральность продукта. Бренды компании являются обладателями более 670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов, среди них такие, как International Beer Challenge, European Beer Star Awards, World Beer Awards и многие другие.

Елена Криволапова, директор завода «Балтика-Новосибирск»:

- Приятно осознавать, что качество нашей продукции не только ценят потребители, но и признают бизнес-эксперты и власти региона. Завоевание награды «За успешное развитие бизнеса в Сибири» говорит не только о достоинствах продукции - это результат высокого профессионализма и преданности делу сотрудников завода «Балтика» в Новосибирске. Каждый день мы варим пиво из отборного сырья на современном высокотехнологичном оборудовании, опираясь на многолетние традиции сибирского пивоварения. Смысл существования Carlsberg Group, частью которой является компания «Балтика», - варить пиво для лучшего сегодня и завтра. Это мотивирует и вдохновляет нас следовать стратегическим приоритетам и выполнять обязательства перед обществом. Этому способствует наша философия управления, отлаженные бизнес-процессы, реализуемый комплекс экономических и социальных проектов, а также внедрение инноваций, инвестиции в развитие бизнеса и высокий уровень вовлеченности сотрудников в процесс.