Маршрут перестроен: ралли-грузовики «Шелкового пути» остановились в Новосибирске

Путь к победе

Уникальные гоночные грузовики направляются в Иркутск: там 6 июля стартует легендарная гонка и пройдут несколько этапов международного состязания. Это крупнейшее соревнование в мире ралли-рейдов.

Это будет путешествие длиной 5000 километров, причем более 2700 километров - спецучастки.

Маршрут «Шелкового пути» протянулся через пять климатических зон: сначала он пройдет по России, затем пересечет Монголию с севера на юг и завершится в океане дюн знаменитой пустыни Гоби. Это будет путешествие длиной 5000 километров, причем более 2700 километров - гоночные спецучастки. Финиш намечен на 16 июля в китайском городе Дуньхуан.

В ралли принимают участие сильнейшие гонщики и ведущие спортивные команды мира. Соревнования проходят в трех категориях: «Внедорожники», «Грузовики», «Мотоциклы».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/718516" frameborder="0"></iframe> «Шелковый путь» - это крупнейшее соревнование в мире ралли-рейдов..

Тысячи болельщиков по всему миру ждут, когда стартуют машины.

Боевые машины рассматривали не только знатоки автоспорта, но и дети. Восхититься на самом деле было чему. Представьте себе, гоночный грузовик массой 9 тонн развивает скорость 140 км/ч! И вся эта мощь несется по бездорожью!

Это не обычные грузовики, которые мы привыкли видеть на дорогах. Каждая деталь машины создана чуть ли не по индивидуальному эскизу. Когда ты целый день проводишь в машине, несущейся там, где не ступала нога человека, мелочей не бывает.

В мобильной лаборатории продемонстрировали, по каким параметрам проверяется топливо прежде чем поступить на заправку.

Механик «КамАЗ-мастер» Ахмет Галяутдинов раскрыл несколько секретов, как их спортивному грузовику удается успешно преодолевать песчаные барханы:

- Мы всегда в поиске новых решений. Внедряем, испытываем. Некоторые экипажи едут на рессорах, некоторые - с использованием пружин. Это каждый раз хороший опыт и наработки. Постоянно тестируем подвеску кабины. Скорости растут, экипажи испытывают огромные нагрузки. От правильной посадки зависит и здоровье экипажа, и возможность качественно делать свою работу. Продолжаем осваивать автоматические коробки. Они установлены на машинах Андрея Каргинова, Айрата Мардеева и Антона Шибалова. Мы - экипаж Сергея Куприянова - сохранили проверенную схему «мотор - механическая коробка передач».

Автомобилисты атаковали механиков команды «КамАЗ-мастер»: сибиряки интересовались, как устроен грузовик-гонщик.

В прошлом году команда «КамАЗ-мастер» победила в своей номинации.

Механик продемонстрировал зрителям, что находится под капотом и в багажном отделении. Выстроилась очередь желающих посидеть за рулем гоночного грузовика.

Забраться в трехместную кабину - испытание не из простых: с непривычки трудно сообразить, на что наступить и за что ухватиться, чтобы оказаться внутри. Кстати, к выбору кресла и его расположению команда также относится очень тщательно. Ремни безопасности фиксируют тело намертво -иначе та слабина, которую ты решил оставить, накажет на участке бездорожья. Перед стартом в кабине закрывают не только окна, но и вентиляцию: если попадет песок, то все - считай, бой проигран.

Для уникальных авто, многие из которых модернизированы для соревнований подобной сложности, выбор топлива критически важен.

Перед тем как двинуться дальше, спортсмены заправили гоночные машины «Дизелем ОПТИ». Бак каждого грузовика вмещает порядка тысячи литров топлива. Как отметила представитель дирекции международного ралли «Шелковый путь» Екатерина Панова, для соревнований подобной сложности выбор топлива критически важен.

Топливо для успеха

Вместе с известным в России экспертом в области нефтепереработки кандидатом технических наук, доцентом РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина (НИУ) Леонидом Багдасаровым мобильная лаборатория, проверяющая топливо в сети АЗС «Газпромнефть», провела испытания бензинов АИ-92, АИ-95 и «Дизеля ОПТИ», которым заправлялся спортивный караван в Новосибирске. Исследование подтвердило полное соответствие топлива Техническому регламенту Таможенного союза с большим запасом по ряду показателей. В частности, общее количество осадка оказалось в 4 раза меньше допустимого предела (7 г при норме 25 г/куб. м), а это значит, что «Дизель Опти» проявляет высокий уровень окислительной стабильности. Коксуемость 10-процентного остатка тоже намного лучше нормы: в 30 раз ниже допустимой границы.

Эксперт Леонид Багдасаров поделился результатами исследования качества топлива на новосибирской АЗС «Газпромнефть».

- Все это указывает на то, что форсунки дизельного двигателя длительное время будут оставаться чистыми. Кроме того, большое количество фракций, выкипающих при температуре 250 - 350 градусов, указывает на то, что в условиях жары и максимально напряженной работы дизельные моторы будет иметь оптимальные рабочие характеристики, - пояснил эксперт.

Результат исследования 92-го бензина показал, что его плотность составляет 732,9 кг/куб. м при 15 градусах (норма 725 - 780 кг/куб. м).

Уникальный нефтяной терминал «Газпромнефти» можно было увидеть виртуально.

- Эта цифра указывает на то, что бензин содержит оптимальное количество водорода: при его сгорании будет выделяться максимальное количество тепла, что обеспечит малый расход топлива. При этом в наименьшей степени будут загрязняться инжекторы впрыска топлива, а это, в свою очередь, обеспечит полноту сгорания в течение длительного периода времени. Кроме того, меньше будут загрязняться электроды свечей, снизится вероятность «прихвата» верхнего поршневого кольца. Конечно, все это способствует длительной и надежной работе двигателя, - резюмировал Леонид Багдасаров.

На прощание машины экипажа трижды просигналили и двинулись в путь. Впереди - главное испытание сезона: Байкал, Монголия, пустыня Гоби. Ралли «Шелковый путь» транслируется на всех спортивных телеканалах страны. Будем следить за результатами гонки и болеть за наших!