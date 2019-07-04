Парадом командовали семьи: Центральный парк атаковали пираты, индейцы и незлобный Снеговик

Взрослые и дети, их многочисленные родственники и зрители стали главными героями праздника. Яркие моменты - в репортаже наших корреспондентов

У кого коляска круче?

Еще до того, как ведущие объявили старт нашего парада, участники перешептывались, как на экзамене, и придирчиво смотрели на тюнинг колясок, велосипедов и самокатов своих конкурентов.

Каких только сказочных героев тут не было!..Фото: Алексей КРЕМНЁВ

- Это они классно придумали! А чего мы до этого не дошли, ведь хотели же похожее «смаздрячить», - сокрушалась одна мама, глядя на «живописную» коляску-рептилию…

- Да не переживай ты так, - смеясь, поддерживал свою половинку супруг. - Наверное, у них дома интернет лучше работает - вот они и скопировали чертежи более точно…

«Пираты Обского моря». Для передвижения этой декорации: требовалось время: рептилия Крокен (так морское чудовище назвали его создатели) из-за своих длинных шупалец быстро ползти не может.Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Но это, конечно, из разряда «легких недоразумений» - когда на свое творчество конкурсанты смотрели слишком критично. Однако первыми, на кого обратили внимание все гости за несколько минут до открытия нашего парада, были самокаты тройняшек Каталеевых - эта семья не пропускает популярные конкурсы «Комсомолки». У трехлеток Ксении, Софии и Сергея «колесные друзья» - как на подбор - из знакомой сказки «Три поросенка». Красочные, шутливые! И лица ребятишек - от яркой акварели - стали похожи на персонажей. У девочек - самокаты с цветами, а у Сережки в ведерке - кирпичи…

Тройняшки Каталеевы в полном сборе. Первое место в номинации «Самокаты». Мама этих замечательных детей - Анастасия придумала образ по мотивам известной сказки о трех поросятах.Фото: Алексей КРЕМНЁВ

- Подготовка к параду заняла неделю, - делится мама детей Анастасия Каталеева. - В ход пошли ткань, бумага, марля и, конечно же, пенопласт… Сыночку понравилось - сказал, что такого ведерка уж точно ни у кого не будет.

Перед сценой на легком ветру развеваются яркие флаги наших партнеров: партии «Зеленые», шоколадной фабрики «Новосибирская», компаний «Буарон», «Стрижи», «Дивинка».

Символ легендарной «Сибири», украсивший коляску, был вовсе не злым. - Мы рьяные фанаты нашей команды, - говорит Ксения Звонкович, - не пропускаем ни одного матча. И решили, что 10-месячный сын непременно должен стать хоккеистом.Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Малыши растут вместе с «Комсомолкой»

- Мы растем вместе с детьми, и поэтому сегодня в нашем параде принимают участие те, кто уже пересел с колясок на самокаты или уверенно крутит педали велосипеда, - говорит со сцены генеральный директор Новосибирского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Галина Попова. - Мы любим детей, пап и мам и хотим подарить вам отличное летнее настроение. Такие мероприятия запоминаются надолго, они становятся вашей семейной историей. Но предстоящий парад мы посвящаем еще и нашим негромким историческим датам: 10-летию Радио «Комсомольская правда», 20-летию сайта kp.ru и трехлетию Парада колясок. Чувствую, у жюри будет нелегкий выбор: заметно, что наши участники подошли к конкурсу с богатой фантазией и выдумкой. Легкого вам старта!

На сцене юные артисты радовали публику.Фото: Алексей КРЕМНЁВ

…А пока участники выстраивались в колонну и готовились к шествию, на сцене выступали творческие коллективы - «Азбука Хит», танцевальная студия LikaDance, Танцевальный дом «Пандора». Были и настоящие спортсмены, представляющие школу олимпийского резерва по восточным единоборствам, отделение ушу, и спортивный клуб «Стрижи», - те, кто учится первый или второй год, мастера спорта международного класса, чемпионы России, Европы и мира. Очень порадовала участников парада симпатичная панда от Teddy Show. Дети были в восторге! Также в наших рядах была и детская парикмахерская «Воображуля» - самая добрая парикмахерская для детей в Новосибирске, которая создает красоту и дружелюбное настроение. Вот в такой звездной команде стартовал наш парад…

Лето, море… коляска. Третье место в номинации у семьи Долгих.Фото: Алексей КРЕМНЁВ

«Скажите мусору нет!»

Отличительная особенность всех праздников с «Комсомолкой» - активность наших партнеров, которые, предпочитая живое общение, щедро делятся призами и подарками. Но и не забывают говорить с нашей аудиторией о проблемах, которые можно и нужно решать вместе. Представитель партии «Зеленые» депутат областного Законодательного собрания Дарья Украинцева так прокомментировала свое участие в необычном параде:

Индийцы Шелгуновы. Не коляска, а вигвам. - Мы даже не семья, а индийское племя, - сказала, смеясь, мама годовалой Вари. - Удивляем! И никогда не сворачиваем с этого пути.Фото: Алексей КРЕМНЁВ

- Я считаю, что все мы здесь уже победители: у нас есть прекрасные дети, которые делают нас счастливыми. И скажу так: к параду мы подготовились со всей ответственностью. Моя дочка Ева поедет на самокате с экологическим смыслом… Алюминиевая фольга, полиэтилен - к сожалению, это материалы не будущего, а прошлого. Если говорить про экологию, то надо понимать: в этом мире мы не одиноки и должны думать о том, что оставим после себя. Поэтому призываем всех сибиряков быть не просто потребителями, а людьми, которые вдумчиво относятся ко всему, что их окружает. Не хочу быть банальной, но начинать надо с малого: выбрасывать за собой мусор, не ходить в магазин с полиэтиленовыми пакетами, не вырубать деревья в угоду строительству очередной высотки или парковки, разбивать скверы и парки, а не уничтожать клумбы только потому, что «водителям так удобно»! Городу нужна новая глава в истории, и все мы, я уверена, должны это понимать.

Можно сказать, что первые уроки экологического воспитания для взрослых и детей от партии «Зеленые» прошли успешно.

Уроки экологического воспитания для взрослых и детей от партии «Зеленые» прошли успешно.Фото: Алексей КРЕМНЁВ

«Стрижи» прилетели!

Еще один надежный и проверенный партнер праздника - строительная компания «Стрижи». Ее представлял самый поющий креативный директор Карен Мовсесян.

- Для нас «Комсомолка» всегда четко ассоциируется с большой семьей, - сказал Карен Мовсесян. - Это значит, что есть особое доверие, которое бесценно. На празднике мы развернули особую фотозону, где любой желающий может сфотографироваться на фоне логотипа «Стрижей» и, конечно же, обняться с нашими птицами.

Компания «Стрижи» активно поддержала Парад колясок.Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Кроме того, для всех желающих был представлен проект жилого комплекса «Онега», возведение которого идет полным ходом в экологически благополучном районе города. Уникальность комплекса состоит в его необычном проектном решении, когда любой материал для отделки и строительства «дышит» и не создает ощущение каменных джунглей. Проектировщики позаботились и о детских площадках, магазинах, местах отдыха. Впрочем, если есть желание, вы всегда можете своими глазами увидеть будущий комплекс: запись на экскурсию - на сайте ГК Стрижи www.gk-strizhi.ru или по телефону 8 (383) 383-33-68.

«Такси с улыбкой, доставит быстро». Авторы - семья Ивановых.Фото: Алексей КРЕМНЁВ

«Сладкая жизнь от фабрики «Новосибирская»

- Мишка прилетел, но не олимпийский, а наш, шоколадный! - закричали в самый разгар праздника и взрослые и дети. Зверь-богатырь раздавал шары и намекал на призы победителям. Мишку фотографировали, обнимали и, конечно же, ожидали от него новых сюрпризов.

- Мы с радостью принимаем участие в праздниках новосибирской «Комсомолки». Наша продукция хорошо известна и взрослым и детям. Мы выпускаем более 80 наименований шоколадных конфет: «Мишка косолапый», «Ромашка», «Ласточка», «Бури вестник», «Сибирский сувенир» и др. И сегодня ни один участник не останется без подарка, - пообещали представители шоколадной фабрики «Новосибирская».

Мишка шоколадной фабрики «Новосибирская» - неизменный спутник детворы и взрослых.Фото: Алексей КРЕМНЁВ

- Конфетам новосибирской «шоколадки» никогда не изменяю, - улыбается гость нашего праздника Николай Скрипачев. - Знаете, на прилавках чего только не встретишь, но наш легендарный бренд не спутаешь ни с чем. Даже гости и родственники, приезжая в Новосибирск, просят только об одном: подавай им коробочки с фирменными конфетами. И хорошо, что в Новосибирске остался и развивается бренд, который любят во всей России и, не побоюсь этого слова, в мире. Скажу проще: «Пусть всегда будут «Комсомолка», семья и новосибирская «шоколадка»!

Каждый, кто получил приз на нашем празднике, говорил, что в следующем году обязательно примет участие в новом состязании. Но вот насчет будущих образов секреты раскрывать не спешили - пусть это будет тайной.

А мы и не сомневаемся, что в следующем году ряды Парада колясок пополнятся. Наши читатели - самые увлеченные и уж точно удивят не только город, но и всю страну своим необычным творчеством!

Праздник получился веселым и ярким.Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Наши победители

Номинация «Коляски»

I место - семья Звонковичей

II место - семья Шелгуновых

III место - семья Гречишниковых

Номинация «Велосипеды»

I место - cемья Даниловских

II место - cемья Карапетовых

III место - cемья Коваленко

Номинация «Самокаты»

I место - семья Каталеевых

II место - семья Лопаревых

III место - семья Стемковских

Семья Шабаевых, представив необычный трамвай, получила приз зрительских симпатий.Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Призы зрительских симпатий были вручены семьям Сиваковых, Долгих, Шабаевых.

Как проходил Парад колясок в прошлом году можно посмотреть здесь