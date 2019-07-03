2019-07-03T08:56:59+03:00
Клиника года Новосибирск

Конкурс «Клиника года - 2019»: ФГБУ «ННИИТО имени Я. Л. Цивьяна» Минздрава России

Участник конкурса «Клиника года - 2019» в номинации «Лучший специализированный медицинский центр»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна» Министерства здравоохранения Российской Федерации преобразован из военного госпиталя в 1946 году. В 1987 году институт получил статус Центра патологии позвоночника Минздрава России. Институт также является референтной клиникой AOSpine (международной ассоциации спинальных хирургов).

Ежегодно в клинике оперируют более 700 пациентов с острой или застарелой травмой позвоночника.

Ежегодно в клинике оперируют более 700 пациентов с острой или застарелой травмой позвоночника.

В 2013 году ННИИТО было присвоено имя профессора Якова Леонтьевича Цивьяна, работавшего в институте в 1946 - 1987 годах. Им были разработаны хирургические технологии практически для всей патологии позвоночника, обоснованы рациональные доступы к различным его отделам.

Учениками Я. Л. Цивьяна разработана система превентивной детской вертебрологии, инициировано создание Российской ассоциации хирургов-вертебрологов, основана научная школа «Организационные и клинические аспекты вертебрологии».

В институте около 800 сотрудников, из них более 120 - врачи, среди которых 27 докторов наук и 55 кандидатов наук.

Инстинтут находится на улице Фрунзе, 17.

Инстинтут находится на улице Фрунзе, 17.

Ежегодно в клинике оперируют:

• более 700 пациентов с острой или застарелой травмой позвоночника;

• около 300 детей и взрослых с тяжелыми прогрессирующими кифосколиотическими деформациями;

• более 1200 взрослых с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника.

В приемном отделении круглосуточно оказывается экстренная помощь взрослым пациентам с позвоночной и позвоночно-спинномозговой травмой - более 2000 случаев ежегодно.

Каждый год институт выпускает из ординатуры более 20 молодых врачей - травматологов-ортопедов, нейрохирургов и анестезиологов-реаниматологов.

.

.

Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 17

Тел. (383) 373-32-01, факс (383) 224-55-70

E-mail: niito@niito.ru

Сайт: www.niito.ru

ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА КЛИНИКУ

ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ

.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Решил конфликт гранатой: новосибирец пойдет под суд за подорванную машину знакомого
«Все хотят найти работников на халяву»: новосибирцы возмутились, что богатый зоопарк ищет бесплатную силу
«В реке – масляные разводы» - неизвестные вылили в Иню горючее
Бумага вместо денег: новосибирскую кассиршу, укравшую 10 миллионов рублей, до сих пор ищут
16 граммов теплоты: волонтер растит новорожденного совенка из яйца
«Осколки прилетели в лицо»: школьницы разбили камнем стекло трамвая, поранив пассажира
Взял на таран: водитель «Шевроле» устроил погром на Старом шоссе
Погода на день в Новосибирске: 3 июля обещают 30-градусную жару
«Ночевал у девочки»: полицейские сутки искали 10-летнего мальчика, который не хотел идти домой
Коля Цыган, расстрелявший езида-ростовщика, мог бежать за границу
«Мать успела похоронить его»: парень, которого искали на дне реки, оказался живым
«И что теперь каждого проверять»: охранники ТЦ «Эдем» объяснили, почему допустили стрельбу в Новосибирске
Взяла деньги из кассы: директор-бюджетница «подарила» себе «Айфон»
Проект «Академгородок 2.0» ускорит развитие социальной инфраструктуры
Вместо высоток разобьют парк: новосибирцы решили судьбу участка на улице Демакова
Смерть под колесами: грузовая «Газель» задавила молодую девушку возле магазина
Вещи остались в общежитии: новосибирец пропал в день увольнения с работы
«Я уже начал хрюкать и синеть»: психиатр-нарколог и посетитель устроили драку в больнице
Суд рассмотрит дело о магических ритуалах: ясновидящая из подмосковного монастыря оказалась мошенницей
«Начала царапать и топить своего друга»: рыбаки вытащили под Бугринским мостом потерявшую сознание в воде школьницу
Докатался до тюрьмы: новосибирца лишили прав на 85 месяцев за езду под наркотиками
Кражи и скандалы предотвращены
Посмотрите, что делает любовь: запущенный котенок превратился в «принцессу»