Конкурс «Клиника года - 2019»: ФГБУ «ННИИТО имени Я. Л. Цивьяна» Минздрава России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна» Министерства здравоохранения Российской Федерации преобразован из военного госпиталя в 1946 году. В 1987 году институт получил статус Центра патологии позвоночника Минздрава России. Институт также является референтной клиникой AOSpine (международной ассоциации спинальных хирургов).

Ежегодно в клинике оперируют более 700 пациентов с острой или застарелой травмой позвоночника.

В 2013 году ННИИТО было присвоено имя профессора Якова Леонтьевича Цивьяна, работавшего в институте в 1946 - 1987 годах. Им были разработаны хирургические технологии практически для всей патологии позвоночника, обоснованы рациональные доступы к различным его отделам.

Учениками Я. Л. Цивьяна разработана система превентивной детской вертебрологии, инициировано создание Российской ассоциации хирургов-вертебрологов, основана научная школа «Организационные и клинические аспекты вертебрологии».

В институте около 800 сотрудников, из них более 120 - врачи, среди которых 27 докторов наук и 55 кандидатов наук.

Инстинтут находится на улице Фрунзе, 17.

Ежегодно в клинике оперируют:

• более 700 пациентов с острой или застарелой травмой позвоночника;

• около 300 детей и взрослых с тяжелыми прогрессирующими кифосколиотическими деформациями;

• более 1200 взрослых с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника.

В приемном отделении круглосуточно оказывается экстренная помощь взрослым пациентам с позвоночной и позвоночно-спинномозговой травмой - более 2000 случаев ежегодно.

Каждый год институт выпускает из ординатуры более 20 молодых врачей - травматологов-ортопедов, нейрохирургов и анестезиологов-реаниматологов.

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Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 17

Тел. (383) 373-32-01, факс (383) 224-55-70

E-mail: niito@niito.ru

Сайт: www.niito.ru

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