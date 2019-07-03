«Родина» сказала: «Надо» - Данияр Сафиуллин выдвинут кандидатом на выборах мэра Новосибирска

Алексей Журавлев, лидер «Родины», на съезде новосибирского регионального отделения партии заявил, что кандидатом в мэры Новосибирска выступит Данияр Сафиуллин, отлично зарекомендовавший себя как хозяйственник. «Родина» не собирается участвовать на выборах только ради галочки, а кандидаты - выступать в роли статистов, претендент от них - фигура узнаваемая и с опытом.

- Мы отлично понимаем, что человек, претендующий на такой пост, должен быть профессионалом, - говорит Алексей Журавлев. - И в большей степени он должен быть хозяйственником, а не политиком. Принимать решения, которые понятны каждому жителю. Я уверен, что Данияр Эльгизарович с этой ролью справится и за город будет не стыдно.

В активе у кандидата богатый управленческий опыт - руководство региональным МЧС, а также работа вице-мэром города - он отвечал за ЖКХ.

Делегаты региональной конференции «Родина» поддержали выдвижение Данияра Сафиуллина.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Продолжая развивать тезис «Новосибирску нужен хозяйственник», Вячеслав Илюхин, лидер регионального отделения партии «Родина», добавил к характеристике экс-вице-мэра и свои наблюдения.

- Для меня Данияр Эльгизарович - это не чистый лист, - рассказал Илюхин. - Я помню то время, когда Сафиуллин только пришел в мэрию и спасал Пашинский жилмассив от холода. Я запомнил поступок руководителя, способного брать на себя ответственность.

На вопрос журналистов о том, почему он сам не поборется за столь высокий пост, Илюхин был категоричен:

- Кандидатура Данияра Эльгизаровича более приемлема. Во-первых, у него большой опыт именно административно-хозяйственной работы, во-вторых, мне более близок бизнес, а не работа чиновника.

Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев и руководитель регионального отделения Вячеслав Илюхин назвали своего кандидата на выборах мэра.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Что касается самого кандидата, экс-вице-мэр не стал скрывать того, что предложение от «Родины» поступило неожиданно:

- Все решалось в последние дни. И мое участие в этой кампании не связано с увольнением из мэрии по собственному желанию. Я иду на выборы не как политик, а как человек, который не понаслышке знает, как устроен город и что необходимо для того, чтобы он развивался. И я принял это предложение.

Также на региональной конференции единогласным решением делегатов председателем отделения переизбран Вячеслав Илюхин, а кандидатом на выборы в депутаты Совета депутатов города Новосибирска по 12-му одномандатному округу стал новосибирский бизнесмен Игорь Рытиков.

Напомним, выборы мэра назначены на 8 сентября. О своих намерениях побороться за кресло градоначальника на текущий момент заявили 12 человек.