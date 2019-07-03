2019-07-03T10:52:24+03:00
Общество

Tele2 предоставляет самый быстрый мобильный интернет в Новосибирске

Tele2, любимый оператор мобильной связи России, показал лучший результат по скорости передачи данных от базовой станции к абоненту во время тестирования качества связи ФГУП «Главный радиочастотный центр»
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Качество и скорость мобильного интернета - одно из важнейших требований клиента к мобильному оператору.Качество и скорость мобильного интернета - одно из важнейших требований клиента к мобильному оператору.
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Исследование проводилось с 22 апреля по 27 мая 2019 года на территории Новосибирска, Бердска, Оби, а также на Омском тракте и Северном обходе.

Во время теста использовался автоматический комплекс TEMS Automatic и SIM-карты четырех операторов связи, обладающих собственной инфраструктурой в регионе. По результатам измерений Tele2 показала лучшую среднюю скорость передачи данных - более 10,7 Мбит/с, что почти на 1 Мбит/с больше, чем у ближайшего конкурента. По скорости передачи данных от абонента к базовой станции Tele2 показала второй результат - 2,5 Мбит/с, уступив менее 0,4 Мбит/с. Также у оператора лучший показатель по доле неуспешных сессий передачи данных - менее 0,7%, что в 4,5 раза лучше, чем результат ближайшего конкурента. Результаты и протоколы тестирования опубликованы на сайте качествосвязи.рф.

С момента прошлого исследования качества связи, проведенного ФГУП «Главный радиочастотный центр» в октябре - ноябре 2017 года, компания существенно улучшила качественные характеристики сети и скорость мобильного интернета. Так, скорость передачи данных от базовой станции к абоненту выросла на 60% (6,8 Мбит/с и второй результат среди всех участников тестирования в 2017 году), а от абонента к базовой станции - почти в 3 раза (0,86 Мбит/с и третий результат). Доля неуспешных сессий передачи данных сократилась в 15 раз.

Евгений Картузов, технический директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

- Качество и скорость мобильного интернета - одно из важнейших требований клиента к мобильному оператору. Понимая это, мы стремимся развивать сети мобильного интернета быстрее, чем растут реальные потребности наших клиентов. Только на территории Новосибирска мы запустили с начала года более 20 новых базовых станций в стандартах LTE 800 и LTE 1800, а также провели расширение частотной полосы для LTE в диапазоне 1800 МГц. На наиболее нагруженных базовых станциях в городе мы реализовали технологию MIMO 4х4. Это обеспечило нам прирост скорости передачи данных на этих площадках более чем на 60%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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