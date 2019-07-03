Номинация «Доктор года - 2019»: Александр Андреевич Пронских

Александр Андреевич - представитель третьего поколения врачебной династии и четвертый травматолог-ортопед в семье. Выпускник Кемеровской ГМА (2012), окончил клиническую ординатуру в Новосибирском НИИТО. Четыре года работал в Ленинск-Кузнецком центре охраны здоровья шахтеров врачом выездной бригады медицины катастроф, защитил диссертацию. С 2016 года является сотрудником травматолого-ортопедического отделения № 2 ННИИТО. Профессиональные компетенции: хирургическое лечение повреждений, посттравматических деформаций и псевдоартрозов конечностей, эндопротезирование крупных суставов.

Александр Андреевич ежегодно оперирует более 350 пациентов, успешно сочетает клиническую работу с научно-исследовательской и преподавательской. Написал около 30 научных публикаций, соавтор многих патентов и клинических рекомендаций, выступает с докладами, в том числе за рубежом. Принимает участие в деятельности четырех профессиональных международных организаций. Работает над докторской диссертацией по эндопротезированию тазобедренного сустава в сложных случаях. Проводит занятия у ординаторов и врачей-курсантов. Имеет подготовку и опыт работы по медицинской реабилитации.

Александр Андреевич очень внимателен и приятен в общении с коллегами и пациентами, его уважают за собранность, выдержку и постоянное самосовершенствование.

После тяжелого трудового дня дома он находит поддержку у жены-врача и сына, возможно, будущего травматолога.

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