Высокая планка дворовой лиги

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Андрей Аникин - старожил в Ленинском районе: он здесь родился, вырос и живет до сих пор. Народный избранник рассказывает, что дворовый футбол здесь появился 10 лет назад, тогда рядом с домом № 138 по улице Троллейной установили экспериментальную спортивную площадку.

- Около 10 лет назад молодежь обратилась ко мне с инициативой организовать на этой площадке турнир по мини-футболу. Поэтому мы играем уже 10 лет, - рассказывает Андрей Аникин. - За этот период мы познакомились с человеком, который и стал в дальнейшем развивать в Юго-Западном не только дворовый футбол, но и спорт в целом. Это Денис Копылов, инструктор «Спортивного города» - организации, которая развивает дворовый спорт в Новосибирске. А я, как правило, организую призовой фонд.

Кстати, сам увлеченный спортом с детства, Денис Копылов в прошлом году стал лауреатом конкурса «Победа» в номинации «Лучший инструктор физической культуры по месту жительства» в городе Новосибирске. Сибиряк действительно любит свое дело: спортплощадка работает круглосуточно, на округе проходят соревнования не только по мини-футболу, но и по волейболу, регби на снегу, двоеборью, а также различные эстафеты.

- Сейчас идут последние игры Лиги дворового футбола. Старт был дан в мае. Игры проходили в двух возрастных категориях: юноши до 18 лет и взрослые. У младших - 10 команд, у старших - 11. Как правило, выигрывают местные, ведь мы почти каждый день тренируемся: игроки приходят после работы и учебы и начинают гонять мяч, - отмечает Денис Копылов.

Жилмассив славится тем, что люди здесь любят спорт и всегда с удовольствием участвуют в различных состязаниях. Сам Андрей Аникин в спорте профессионал. Мастер спорта по вольной борьбе и мастер спорта международного класса по карате, наш земляк первым в истории российского карате завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы среди мужчин для своей страны. Свою спортивную карьеру депутат завершил, когда ему было 30 лет. Но любовь к спорту с генами передалась его сыну - он трехкратный победитель первенства мира по хоккею с мячом.

На целых два месяца спортплощадку на улице Троллейной охватила футбольная лихорадка. Футбольные эксперты среди зрителей отмечают, что уровень ребят, которые играют в дворовый футбол, достаточно хорош.

- Если с детства начать активно заниматься дворовым футболом, можно достичь неплохих результатов в этом виде спорта. Для этого нужны единомышленники, опытные наставники и, конечно же, желание трудиться. Дворы способны воспитать целое поколение чемпионов в игровых видах спорта, которые потом будут представлять страну на крупных соревнованиях по всему миру, - уверены местные гуру футбола.

На следующий день после окончания турнира по футболу жители города Новосибирска могли отправиться на городской пляж «Наутилус», где в очередной раз при поддержке депутата Андрея Аникина прошел Кубок Сибири по регби. Участвовало шесть команд, несколько из них - впервые. Организаторы обещали: схватки будут зрелищными.