В Новосибирске профессиональные военные организовали «Зарницу»

В 30 километрах от центра Новосибирска, в лесной чаще, расположился детский лагерь «Дзержинец». На два дня он стал тренировочной базой юных армейцев: здесь прошла традиционная военно-патриотическая игра «Зарница».

Мероприятие проводится уже в 12-й раз, но в этом году организаторы решили: теперь все будет по-настоящему, по-военному. Всего встретились 17 команд - школы Кировского района.

- Мы хотим, чтобы ребята могли по-настоящему вкусить и ощутить: каково это - военный бой. Все эти мультяшные вещи: веревочки и лазилки - они не дают такого драйва, не показывают, на что ты способен. Одно дело - проговорить, другое - показать на практике, попробовать самому. Например, можно тысячу раз повторять бойцу: «Застегни пряжку», но вот когда он ее потеряет вместе со снаряжением - сразу поймет что к чему, - считает Павел Гриенко, профессиональный военный, председатель общественной организации офицеров «Собор». - Все навыки должны быть отработаны до автоматизма, как езда на велосипеде, потому что в настоящем бою, когда все кругом стреляет, взрывается и дымит, думать некогда.

Зрителям юные армейцы продемонстрировали эффектное показательное выступление.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В составе каждой команды 8 мальчиков и только 2 девочки. Мнение организаторов - женский пол должен обеспечивать надежный тыл. А вот у девчонок на этот счет иная точка зрения. Мария Цветкова, девятиклассница из школы № 49, в будущем планирует стать экспертом-криминалистом. Юная сибирячка отменно стреляет из автомата: она стабильно становится призером всех городских состязаний.

Началась игра с яркого и зрелищного штурма «вражеского» окопа: ружья для пейнтбола в руках наступающих, шквальный ответный огонь из пулеметов, взрывпакеты, маскировочный дым...

Мероприятие помогли организовать депутаты Совета депутатов города Новосибирска от Кировского района - Александр Бестужев, Александр Тарасов, Сергей Трубников и Дмитрий Колпаков - совместно с председателем Совета депутатов города Новосибирска Дмитрием Асанцевым, а еще Новосибирский фонд поддержки социальных инициатив «Общее дело», региональное отделение ВВПОД «Юнармия», Региональная общественная организация офицеров «Собор» и МБУ «Спортивный город».

- От всех своих коллег поздравляю участников с открытием военно-патриотических соревнований. Кстати, депутаты - тоже весьма спортивные люди, причем в разных дисциплинах. Я желаю вам силы духа, незабываемых эмоций и впечатлений, и они у вас сто процентов будут! Надеюсь, для вас это станет позитивным опытом, который вы пронесете через всю свою жизнь, - поздравил ребят председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Как отмечают организаторы, подготовить ребят к армии - не самоцель «Зарницы». Акцент делается на том, чтобы мальчишки и девчонки увидели свои слабые и сильные стороны и начали развиваться.