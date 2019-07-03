Дом, в котором можно выспаться

Спальные районы давно уже превратились в «невысыпающиеся». Причина - значительная удаленность от центра города и мест работы. Многие жертвуют личным временем, отказываются от занятий спортом и даже сна, чтобы успеть добраться до офисов без опозданий.

И только счастливчики, купившие квартиру в правильном месте, могут позволить себе полноценный отдых в свободное время.

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ЖК «Красный проспект» в этом отношении настоящая находка. Кроме удачной транспортной развязки и близости к метро строящийся комплекс компании «Сибирьинвест» может похвастаться приятным соседством с дендропарком, Заельцовским бором и двумя открытыми бассейнами. Заниматься спортом на улице особенно приятно: пляжные зоны и чистый воздух бора помогут зарядиться энергией на весь день. Плавать перед работой - больше не роскошь, а обычное дело.

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По словам компании, ЖК «Красный проспект» рассчитан на миллениалов: тех молодых людей, кому важно сочетать высокий темп жизни с семейными обязанностями, а значит, не выбирать, а брать от жизни все и сразу.

Этот принцип отражается и в расположении жилого комплекса, и в продуманности планировок. Когда в семье есть дети, пространство приходится организовывать иначе.

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Елена рассказывает, что они с мужем выбрали двухкомнатную квартиру с 10-метровой кухней-гостиной (студия-«трешка») в третьей очереди строительства. На данный момент построено уже восемь этажей кирпичного дома. Комната рядом с санузлом превратится в спальню супругов, из 13-метровой - сделают детскую, а друзей будут встречать на кухне: там достаточно места, чтобы поставить диван и кресло.

Планировка трехкомнатной квартиры.

- Когда мы стали родителями, посиделки в кофейнях и барах пришлось прекратить - с ребенком там не всегда удобно. Зато теперь мы сможем приглашать всех к себе домой, в новой квартире для этого достаточно места, - радуется Елена.

Пара, которая пока только планирует детей, тоже нашла удачный вариант для себя. Евгений с супругой приобрели студию-«двушку». Она будет готова к сдаче уже осенью. В ней, как и во всех домах «Сибирьинвест», большие окна, продуманные планировки и даже есть ниша для гардероба - мечта каждой женщины.

Планировка двухкомнатной квартиры.

- У меня собственный бизнес, я вынужден часто оставаться на работе допоздна, - рассказывает молодой человек. - Поддерживать себя в хорошей физической форме времени совсем мало, поэтому я стараюсь ходить в спортзал ранним утром. ЖК «Красный проспект» для нас находка. Рядом спортивный центр с большим количеством направлений, а в паре минут - дендропарк. Жена собирается заниматься там йогой, а я буду бегать перед работой.

Семье Натальи и Дмитрия важно было поселиться рядом с пожилыми родителями, у которых можно оставлять детей. Пара приобрела сразу две квартиры: себе взяли четырехкомнатную студию в третьей очереди, а для старшего поколения выбрали «двушку» в первом доме, который был сдан в июне.

Планировка четырехкомнатной квартиры.

Кстати, именно перед третьей и четвертой очередью компания «Сибирьинвест» сохранила два ряда деревьев, которые росли здесь с начала 1960-х годов, и красивый кованый забор, поддерживающий стилистическое единство улицы. Все это создает естественный барьер, чтобы у будущих жильцов было максимально приватное пространство рядом с домом. Поэтому, даже живя на главной улице города, здесь можно чувствовать себя максимально комфортно и безопасно. Как в хорошем спальном районе, но только рядом с метро.

СК «Сибирьинвест»

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