Tele2 приглашает в «Онлайн-парк»

Все желающие смогут бесплатно посетить интерактивную площадку оператора с зоной коворкинга, музыкальной сценой и кинотеатром: гостей ждут фильмы, DJ-сеты, лекции и высокоскоростной мобильный интернет.

Следуя концепции «Другие правила», Tele2 предлагает новосибирцам новый формат досуга этим летом. Жители сибирской столицы смогут посетить интерактивную площадку оператора, сочетающую образовательную, развлекательную и практическую функции.

В специально установленном павильоне будут проходить онлайн-трансляции мастер-классов и семинаров с участием компаний - партнеров проекта. По выходным посетители смогут смотреть фильмы и сериалы на большом экране и танцевать под зажигательные хиты популярных диджеев. Кроме того, в свободное от мероприятий время в «Онлайн-парке» будет доступна зона коворкинга с бесплатным Wi-Fi, розетками и станциями подзарядки мобильных устройств.

Следуя концепции «Другие правила», Tele2 предлагает новосибирцам новый формат досуга этим летом.

За два месяца работы «Онлайн-парка» гостей ждут 30 трансляций, лекций и мастер-классов от ведущих российских инфлюенсеров, 8 музыкальных уик-эндов, 60 фильмов и короткометражек. Следить за расписанием «Онлайн-парка» можно на сайте проекта.

Максим Соловьев, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

- «Онлайн-парк Tele2» - это пространство на открытом воздухе, где благодаря быстрому мобильному интернету можно комфортно работать, отдыхать и узнавать что-то новое. Здесь всегда есть чем заняться онлайн. Например, можно сбежать в «Онлайн-парк» в разгар рабочего дня с ноутбуком и поработать на свежем воздухе, вечером - посмотреть фильм или послушать музыку и пообщаться, а в выходные - поучаствовать в мастер-классе. Мы стремимся выйти за рамки телекоммуникационной отрасли и хотим поддерживать действующих и потенциальных абонентов в разных сферах. Одним из таких способов поддержки является улучшение качества жизни новосибирцев и внесение разнообразия в их досуг. Именно эту цель преследует наш «Онлайн-парк».