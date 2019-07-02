2019-07-02T13:00:18+03:00
Общество

Tele2 приглашает в «Онлайн-парк»

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает об открытии онлайн-парка, который будет работать с 21 июня по 20 августа в парке «Городское начало» на набережной Оби
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«Онлайн-парк» располагается под фермой старого железнодорожного моста через Обь.«Онлайн-парк» располагается под фермой старого железнодорожного моста через Обь.
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Все желающие смогут бесплатно посетить интерактивную площадку оператора с зоной коворкинга, музыкальной сценой и кинотеатром: гостей ждут фильмы, DJ-сеты, лекции и высокоскоростной мобильный интернет.

Следуя концепции «Другие правила», Tele2 предлагает новосибирцам новый формат досуга этим летом. Жители сибирской столицы смогут посетить интерактивную площадку оператора, сочетающую образовательную, развлекательную и практическую функции.

В специально установленном павильоне будут проходить онлайн-трансляции мастер-классов и семинаров с участием компаний - партнеров проекта. По выходным посетители смогут смотреть фильмы и сериалы на большом экране и танцевать под зажигательные хиты популярных диджеев. Кроме того, в свободное от мероприятий время в «Онлайн-парке» будет доступна зона коворкинга с бесплатным Wi-Fi, розетками и станциями подзарядки мобильных устройств.

Следуя концепции «Другие правила», Tele2 предлагает новосибирцам новый формат досуга этим летом.

Следуя концепции «Другие правила», Tele2 предлагает новосибирцам новый формат досуга этим летом.

За два месяца работы «Онлайн-парка» гостей ждут 30 трансляций, лекций и мастер-классов от ведущих российских инфлюенсеров, 8 музыкальных уик-эндов, 60 фильмов и короткометражек. Следить за расписанием «Онлайн-парка» можно на сайте проекта.

Максим Соловьев, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

- «Онлайн-парк Tele2» - это пространство на открытом воздухе, где благодаря быстрому мобильному интернету можно комфортно работать, отдыхать и узнавать что-то новое. Здесь всегда есть чем заняться онлайн. Например, можно сбежать в «Онлайн-парк» в разгар рабочего дня с ноутбуком и поработать на свежем воздухе, вечером - посмотреть фильм или послушать музыку и пообщаться, а в выходные - поучаствовать в мастер-классе. Мы стремимся выйти за рамки телекоммуникационной отрасли и хотим поддерживать действующих и потенциальных абонентов в разных сферах. Одним из таких способов поддержки является улучшение качества жизни новосибирцев и внесение разнообразия в их досуг. Именно эту цель преследует наш «Онлайн-парк».

ИСТОЧНИК KP.RU

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