Фотографии Дня города 2019 в Новосибирске: ради салюта и рок-н-ролла сибиряки устроили давку на набережной

Новосибирск стал старше на год, корреспонденты «КП» целый день гуляли по улицам и сделали для вас подборку, в которой - лучшие фотографии Дня города 2019.

Парад колясок, который провела "Комсомольская правда".Фото: Алексей КРЕМНЁВ

Как и в прошлые годы, в этот раз власти развели День города по разным точкам. Пока на площади Ленина гремела музыка, а рядом пестрел красками фестиваль цветов, в Центральном парке шел Парад колясок, самокатов, велосипедов. Организовала праздник «Комсомолка». И мы очень благодарны нашим читателям, которые в очередной раз сразили нас своими костюмами и идеями.

Выступление "Смысловых галлюцинаций".Фото: Екатерина Иванова

Ближе к вечеру главной точкой празднования стала набережная. Туда стали стягиваться фанаты рока. Изюминкой вечера должно было стать выступление Сергея Бубунца из группы «Смысловые галлюцинации». После - салют над рекой.

Давка в подземном переходе.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Уже в 9 вечера на станции метро «Речной вокзал» столпилось столько народу, что стало понятно - это самая многолюдная площадка города.

Видя такое столпотворение, даже некоторые вечно молодые и вечно пьяные разворачивались и ехали обратно домой. Но самые отчаянные, а их оказалось не меньше тысячи, все-таки попали на живое выступление рок-легенды.

Вся набережная занята людьми!Фото: Екатерина Иванова

И не пожалели. Все хиты от «Зачем топтать мою любовь» до «За звезду полнеба» были спеты знаменитым рокером.

Залпы салюта.Фото: Екатерина Иванова

После концерта начался обещанный салют.

В этот раз фейерверк был настоящим.Фото: Екатерина Иванова

Зрелище - захватывающее. Власти еще за три дня до городского праздника обещали фейерверк – тогда в честь Единого выпускного. Но получилась – мишура. В буквальном смысле. Вместе огненных вспышек стреляли цветными лентами.

Как можно не попытаться сфотографировать такую красоту?Фото: Екатерина Иванова

В этот раз, действительно, было яркое зрелище.

Салют с воды.Фото: Екатерина Иванова

Те, кто не рискнул пробиваться на берег Оби, тоже могли любоваться огнями – их было видно за километры от эпицентра.

Фото: Вадим Махаров\https://www.facebook.com/makhorov

Интересно, что салют можно было наблюдать не только с земли, но и с неба. Например, известный новосибирский руфер Вадим Махоров сделал необычный кадр из иллюминатора самолета.

- Мы специально летали над городом с пилотом Андреем Мельниковым на четырехместном самолете, хотели поснимать салют, были в безопасной зоне от фейерверка, - рассказал КП-Новосибирск Вадим Махоров.

Набережная была забита зрителями.Фото: Екатерина Иванова

А вот тем, кто смотрел на огни с земли, пришлось за красоту расплачиваться: дорога обратно для многих фанатов стала испытанием. Снова - давка.

Толпа на набережной.Фото: Екатерина Иванова

- Когда мы шли с салюта на парковку, то попали в замес на пешеходном переходе, - рассказала КП-Новосибирск одна из зрительниц Анна Конова. - Ощущение, что вся набережная пошла на этот перекресток. Было очень много людей. Мимо шел целый поток машин, мы минут пять стояли, ждали, когда можно перейти.

Праздник закончился, а эмоции остались.Фото: Екатерина Иванова

- Не было ничего видно, просто толпа вокруг, а регулировщик на перекрестке явно не справлялся, - продолжает Анна. - Автомобилисты сигналили, кто-то из пешеходов начал перелазить через ограждение, перебегать дорогу. Еще в этой непонятной пробке застряли две скорые с сиренами. Вот эти все моменты очень не понравились, с другой стороны, концерт «Смысловых галлюцинаций» того стоил!

С днем рождения, любимый город!Фото: Екатерина Иванова

В общем, все – как в настоящий День рождения. Гости, суета, где-то спешка, где-то нервы. В то же время – эмоции, настроение, музыка, приятная усталость и – гуляй душа – такси за 400-500 рублей. У водителей в этот вечер тоже был настоящий праздник.