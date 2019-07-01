Центр развития детей «Звуковичок»: взрослеем, растем и радуемся любым успехам наших малышей

Когда спрашивают, кто в Оби поможет папам и мамам в развитии ребенка, окажет помощь логопеда, дефектолога, педагога, знающие обязательно назовут адрес: г. Обь, ЖКО «Аэропорт», 29, 2-й этаж. Сотрудники центра справедливо замечают: «У нас каникул не бывает!»

- Наши педагоги действительно любят детей, а не делают вид, - рассказывает Ирина Черень, директор центра. - У нас есть лицензия на осуществление образовательной деятельности, родители могут получить налоговый вычет за посещение ребенка в наше учреждение, а также использовать для этого материнский капитал.

Педагоги Центра развития детей «Звуковичок»: «У нас каникул не бывает!»

Как нам пояснили родители, самое главное достоинство этого учреждения - «педагоги совершенствуются, появляются новые, увлекательные формы обучения. И дети после занятий не торопятся домой». В качестве наглядного примера можно говорить о курсах по ментальной арифметике.

- Требования к первоклассникам возросли. Дети должны быть готовы к школе, а это значит, уметь читать, писать, рисовать, - продолжает Ирина. - Всему этому мы, конечно же, учим.

Соляная пещера.

А вообще, «Звуковичок» решает многие проблемы. Нет места в муниципальном детском саду - пожалуйста, к услугам ваших детей различные группы дневного пребывания, возникают проблемы с речью - в коллективе есть дефектологи и логопеды.

- Это исключительно частный проект, - говорит Ирина. - Я его начинала семь лет назад. По образованию я логопед и сначала просто открыла небольшой кабинет, а сегодня у нас есть еще один филиал в городе Оби, планируем расширяться. Я довольна педагогическим составом и радуюсь, что родители оказывают нам такое доверие. Мы ждем и любим вас!

Счастливые выпускники.

А мы верим, что Ирина скоро порадует нас новостями об открытии филиалов центра «Звуковичок» не только в Оби и соседних районах области, но и в Новосибирске.

Центр развития детей «Звуковичок»

г. Обь, ЖКО «Аэропорт», 29, 2-й эт., тел. 8-906-909-83-99.

Сайт: zvukovichok.ru

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