Состоялось годовое общее собрание акционеров АО «РЭС» по итогам 2018 года

На повестке дня стояли вопросы об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, а также утверждении устава АО «РЭС» в новой редакции, избрании членов совета директоров и членов ревизионной комиссии Общества и др.

Яна Николаевна выступила перед акционерами с докладом об утверждении годового отчета АО «РЭС», в ходе которого огласила результаты производственной и инвестиционной деятельности Общества, представила основные финансово-экономические показатели, затронула вопросы работы с персоналом, обозначила приоритетные направления деятельности и перспективы на 2019 год. В докладе генерального директора было особенно отмечено, что основной целью Общества остается обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей Новосибирской области посредством реализации инвестиционной и ремонтной программ, а также комплексной программы по работе с потерями электроэнергии.

По окончании докладов было проведено голосование по вопросам повестки дня. В итоге собранием акционеров был утвержден устав Общества в новой редакции, а также избраны новый состав совета директоров, ревизионной комиссии АО «РЭС» и аудитор. Результаты голосования акционеров будут раскрыты в соответствии с действующим законодательством РФ.