2019-07-01T08:45:56+03:00
Экономика

Состоялось годовое общее собрание акционеров АО «РЭС» по итогам 2018 года

28 июня 2019 года состоялось годовое общее собрание акционеров системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области - акционерного общества «Региональные электрические сети»
Поделиться:
Собрание прошло под председательством генерального директора АО «РЭС» Яны Николаевны Балан.Собрание прошло под председательством генерального директора АО «РЭС» Яны Николаевны Балан.
Изменить размер текста:

На повестке дня стояли вопросы об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, а также утверждении устава АО «РЭС» в новой редакции, избрании членов совета директоров и членов ревизионной комиссии Общества и др.

Яна Николаевна выступила перед акционерами с докладом об утверждении годового отчета АО «РЭС», в ходе которого огласила результаты производственной и инвестиционной деятельности Общества, представила основные финансово-экономические показатели, затронула вопросы работы с персоналом, обозначила приоритетные направления деятельности и перспективы на 2019 год. В докладе генерального директора было особенно отмечено, что основной целью Общества остается обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей Новосибирской области посредством реализации инвестиционной и ремонтной программ, а также комплексной программы по работе с потерями электроэнергии.

По окончании докладов было проведено голосование по вопросам повестки дня. В итоге собранием акционеров был утвержден устав Общества в новой редакции, а также избраны новый состав совета директоров, ревизионной комиссии АО «РЭС» и аудитор. Результаты голосования акционеров будут раскрыты в соответствии с действующим законодательством РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости компаний»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Десятки садиков и школ: губернатор Новосибирской области рассказал о планах на ближайшие годы
Мошенник, укравший 200 миллионов у дольщиков, пытался бежать за границу по паспорту умершего брата
Родственникам здесь не место: чиновникам счетной палаты запретили устраивать к себе на работу жен и детей
Как в GTA: водитель «Мерседеса» устроил погоню с аварией, пытаясь скрыться от ДПС
«Нам никто не хотел помогать»: сломанный рейсовый автобус «Павлодар- Новосибирск» простоял на обочине 6 часов
Похожи на маленьких мутантов: сибиряки нашли редких птенцов вертишейки
Ночной полет: иномарка с пьяным водителем угодила в коммунальную яму на Фрунзе
Попробуй, арестуй: гигантский динозавр нарычал на инспектора в центре Новосибирска
Сладкая и опасная: на площади Ленина загорелась палатка с сахарной ватой
Погода на день в Новосибирске: 1 июля будет плюс 21 градусов