Не делайте из Депардье преступника: представители актера заверили, он платит налоги и не собирается бежать из России

В последние дни про Жерара Депардье только и говорят в соцсетях. Сначала появились ролики и сообщения, что француз, преданно полюбивший русские березы, решил продать две подаренные ему квартиры — в Саранске и Грозном, свернуть бизнес и подался в Бельгию. Утка об этом активно ходила еще в 2015 году, а сейчас всплыла в социальных сетях после событий в Грузии. Мол, смотрите, даже Депардье увидел в русских «оккупантов» и пакует чемоданы. Между тем слух подкрепился еще одной полуфейковой новостью — налоговая в Новосибирске заблокировала банковские счета француза. Налоговики приостановили счета ИП Депардье Жерар Ксавие в связи с задолженностью. Оказалось, что в адрес Жерара (а прописан он на окраине Новосибирска) было отправлено требование об уплате налога, актер это письмо пропустил, налог не был вовремя уплачен, вот ему и приостановили операции по счетам. Вчера об этом написали журналисты и тогда же долг был погашен. Сейчас налоговая говорит, что к Депардье у них вопросов не осталось. КП-Новосибирск обратилась к официальным представителям актера, чтобы узнать подробнее о налоговых казусах и той шумихе, которая окружает последние дни его имя.

— В этом нет никого информационного повода. Журналисты раздули из мухи слона, — эмоционально отвечает Юрий Мосман. — Вы что считаете, что Депардье не платит налоги? Депардье может всем заниматься, у него много проектов в России! То, что там с налоговой инспекцией случилось, могло случиться с любым другим предпринимателем. С той лишь разницей, что про других не пишут. У налоговой возникли какие-то вопросы и в качестве обеспечения обязательств в уплату налога, была заблокирована какая-то часть средств на расчетном счете. Это могут быть копейки, могут быть 3 рубля, может 5 рублей.

Конкретную сумму задолженности Юрий называть не стал, сказал, что это налоговая тайна, но заверил — она была незначительной.

— Неуплата налогов — это преступление. Не надо из Депардье делать преступника. Счета работают, всем контрагентам деньги платятся, — продолжил представитель актера, который в последний годы пример на себя амлуа бизнесмена - занимается ресторанным бизнесом и продуктами питания.

По поводу отъезда Депардье в Бельгию, собеседник глубоко вздыхает.

— Мы, правда, не знаем, откуда что берется. Пишут ерунду блогеры, чтобы и на их обратили внимание. Мы, когда это читали, просто смеялись над этими темами! Сейчас очень ждем закона о фейковых новостях, тогда наша реакция будет другой: не смех, а призвание к правосудию. Никуда он не уезжает!

В подтверждение того, что Жерар никуда из России отчаливать не собирается и к Сибири душой также прикипел, Юрий Мосман рассказывает о планах знаменитости.

— Заявленный проект ресторана в Новосибирске — в силе. Конкретную дату открытия не назову. Предположительно, это должно случиться до конца этого года. Также мы расширяем «Продуктовую историю», сегодня активно прорабатываем экспорт российских продуктов по русским рецептам в Европу. Это направление стало интересным для наших партнеров. Прежде всего, флагман — это водка, для Европы водка должна быть русской. Это самый главный продукт. Далее развиваем другие направления — селедка, икра, пельмени. Нам интересны местные небольшие производители, которые уже зарекомендовали себя, как надежные поставщики. Вместе с ними мы готовы придумывать что-то новое, предлагать им работать по рецептам Депардье, после будем выводить их и на европейский рынок.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Районная налоговая из Сибири заблокировала счета Жерара Депардье

В Новосибирске налоговая служба Ленинского района заблокировала счета в трех банках заграничного актера. Ранее Депардье зарегистрировался здесь, как индивидуальный предприниматель, строил большие бизнес-планы, даже прописку получил. Но сегодня стало известно, что в трех банках операции по счетам Депардье провести невозможно. Такую информацию выдает база данных «Контур.Фокус» (подробнее).