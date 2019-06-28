Соблюдение правил дорожного движения - залог безопасности

Специалисты по безопасности дорожного движения новосибирского филиала ООО «Пивоваренная компания «Балтика» провели в мае ряд практических занятий «Защитное вождение» с сотрудниками Новосибирска, управляющими служебным автотранспортом. А в июне подобные занятия прошли и в других городах Сибири: Томске, Новокузнецке и Кемерово. Подобные практические занятия с коллективом представляют собой отличную возможность предотвратить нарушения и снизить количество аварий в регионе.

Защитное вождение - это управление автотранспортом, при котором водитель, независимо от действий других участников движения и обстановки на дороге, не допускает дорожно-транспортных происшествий. Главной задачей этого тренинга является развитие культуры безопасного и осознанного вождения с целью предотвращения ДТП.

Коллеги вспомнили:

• как высчитывается тормозной путь у автомобиля;

• как обезопасить себя во время езды в темное время суток;

• как правильно реагировать на выходящего на проезжую часть пешехода.

Навыки Защитного вождения помогают исключать риски на дороге.

- Напоминать о правилах дорожного движения и безопасности жизнедеятельности важно всем, независимо от того, управляет человек автомобилем или нет. Перед длительными праздниками и школьными каникулами мы стараемся охватывать информационной работой по безопасности как можно больше сотрудников филиала. Ведь с дорогой связаны мы все, а дорога - источник повышенной опасности. Чем больше мы будем знать о том, что нас ждет на дороге и возле нее, тем больше мы будем уверены в своей безопасности, - отметил Владислав Мохов, руководитель группы по транспортной безопасности и сервису ООО «Пивоваренная компания «Балтика» в Новосибирске.

Обучающая программа «Защитное вождение» системно реализуется в компании «Балтика» в соответствии с общей целью - «НОЛЬ несчастных случаев», согласно которой к 2030 году несчастные случаи с временной потерей трудоспособности, в том числе при ДТП, должны быть сведены к нулю. Так, весной этого года первые занятия прошли вице-президенты и директора компании. Сейчас цикл тренингов проходят все водители корпоративных автомобилей. Во время тренинга участники изучают материалы с яркими примерами из жизни - например, о том, какие бывают последствия столкновений даже при минимальном нарушении правил дорожного движения. А также на практике отрабатывают приемы, повышающие безопасность вождения. Немало полезных замечаний и комментариев участники тренингов получают от опытных инструкторов при вождении автомобиля в городском потоке.