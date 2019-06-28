Потребление безалкогольного пива в России за год выросло на 36%

Переход части потребителей на безалкогольное пиво - это мировой тренд. Например, в Германии напиток без градуса занимает 5% от общего объема, а в Испании - 15%. В России курс на трезвость является общегосударственной задачей. В целом последние три года в нашей стране употребление пива с пометкой 0 выросло в разы. А в 2018 году рост стал рекордным - 36%.

Эксперты считают: производители сами подталкивают покупателей к трезвым стандартам, они постоянно увеличивают ассортимент напитков, широко их рекламируют, вкладываются в современное оборудование и следят за вкусовыми качествами.

Современное оборудование дает возможность получить отличные вкусовые качества.

В этом тренде свое развитие продолжает и компания «Балтика», она первой обратилась к теме безалкогольной продукции. А в прошлом году этому производителю даже удалось перепрыгнуть общероссийский показатель - объем продаж «нулевок» у «Балтики» вырос на 38%. Сегодня у компании шесть площадок, на которых производят качественное, обладающее правильными вкусовыми характеристиками безалкогольное пиво. За последние 10 лет компания инвестировала в эту отрасль 1,15 миллиарда рублей. Средства направлялись в первую очередь на маркетинг и оборудование.

- Компания «Балтика» стояла у истоков формирования культуры потребления безалкогольного пива в России. Мы предвосхитили тренд и начали производить «Балтику 0» еще в 2001 году, задолго до бума в этой категории. Несмотря на то, что наш безалкогольный портфель уже включает 12 сортов, мы продолжим активно его развивать, - говорит Виталий Заика, вице-президент по маркетингу, Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group.

В Новосибирске на открытии площадки по производству безалкогольного пива присутствовали министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко и министр промышленности региона Андрей Гончаров.

В этом году «Балтика» запустила производство безалкогольного пива на новосибирской площадке. Инвестиции в оборудование составили более 40 миллионов рублей.

- Мы используем наиболее совершенный способ получения безалкогольного пива - мембранную фильтрацию. Это инновационный метод, при котором алкоголь бережно удаляется из готового пива, а вкус при этом сохраняется. С «нулевкой» новосибирцы могут не ограничивать себя, выбирая любимый напиток даже за рулем. Это тот же самый вкус любимого пива, но без алкоголя, - рассказывают в компании.

На новой площадке используют инновационный метод - мембранную фильтрацию.

«Балтика» планирует расширять производство и ассортимент безалкогольного пива в Новосибирске. К 2022 году доступность напитков должна составить 100%. Это значит, что, придя в любой магазин, где продают обычное пиво, можно будет свободно найти альтернативный вариант без содержания алкоголя.