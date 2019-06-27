2019-06-27T07:12:03+03:00
Экономика

Сокращение сроков подключения к электросетям способствовало улучшению показателей инвестиционного климата Новосибирской области

Во второй декаде июня 2019 года в Новосибирске состоялось заседание регионального совета по инвестициям
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На заседании с ежегодным инвестпосланием «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Новосибирской области» выступил губернатор Андрей Травников.На заседании с ежегодным инвестпосланием «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Новосибирской области» выступил губернатор Андрей Травников.
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В ходе своего доклада губернатор сообщил, что в 2019 году Новосибирской области удалось удержать позиции в топ-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, составленного агентством стратегических инициатив (АСИ), благодаря положительной динамике по ряду показателей. В частности, глава региона отметил сокращение сроков по подключению к электросетям.

Достижение высоких показателей обусловлено в том числе реализацией в регионе целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям», соисполнителем которой выступает акционерное общество «Региональные электрические сети». Одним из важных показателей внедряемой целевой модели является создание возможности подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям в электронном виде. И именно благодаря усилиям АО «РЭС» по популяризации сервиса «Личный кабинет» и созданию благоприятных условий для подачи заявки в электронном виде удалось достигнуть целевого показателя, увеличив долю таких заявок в 2019 году до 70%.

Напомним, что сервис «Личный кабинет» на корпоративном сайте АО «РЭС» является одним из инструментов, который позволяет значительно сэкономить время потребителям, относящимся к п. 12.1, 13 и 14 Правил технологического присоединения, в том числе юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с заявляемой мощностью до 150 кВт. Воспользовавшись личным кабинетом, можно подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям, а также осуществлять контроль за заключением и исполнением договоров технологического присоединения.

Подробнее на сайте правительства Новосибирской области и портале Континент Сибирь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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