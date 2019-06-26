На Михайловской набережной прошел забег «Абсолютная жизнь» от QNET

На мероприятие прибыли более тысячи участников со всей Сибири: из Новосибирска и Новосибирской области, Барнаула, Омска, Томска, Белово, Бийска, Кемерово, Таштагола, Бердска, Новоалтайска.

В прошлом году на собранные средства были приобретены школьные принадлежности для детей из малообеспеченных семей Новосибирской области. В 2017 году средства пошли на нужды детского приюта.

260 тысяч рублей будут направлены в благотворительный фонд «Рука помощи».

В этом году было собрано рекордное количество денег - 470 тысяч рублей, из них 260 тысяч рублей будут направлены в благотворительный фонд «Рука помощи», на организацию в июле летнего лагеря для детей с ограниченными возможностями, где с ними будут работать специалисты. 200 тысяч рублей переданы руководителю Кировского отделения Регионального специализированного дома ребенка Новосибирской области для поддержки его подопечных - детей-сирот. 10 тысяч рублей будут потрачены на праздничное чаепитие в детском приюте «Снегири».

Победители получили призы и памятные подарки.

- Мы пришли всей семьей, это наш первый забег, но мы будем участвовать и дальше, нам понравилось. Когда много людей собираются вместе, чтобы изменить жизнь других к лучшему, - это очень большая сила, - рассказала о своем участии в мероприятии независимый представитель компании QNET Светлана.

Кроме самого забега была организована и развлекательная программа.

Дистанция, которую пробежали участники, составила 2 километра. Разминку перед стартом провели профессиональные фитнес-инструкторы. Первым на дистанции среди мужчин стал Евгений Щеголихин, а среди женщин - Ирина Попкова. Победители получили призы и памятные подарки. Кроме самого забега была организована и развлекательная программа: взрослые могли сделать стильное видео в технике рисования светом «фризлайт», потанцевать под зажигательные треки диджея, поиграть в огромный дартс. Работала 3D-фотостудия, а также проводилась дегустация продукции компании для здорового образа жизни. Для детей провели мастер-классы, на которых они мастерили своими руками игрушку-вертушку.

Участники праздника могли поиграть в огромный дартс.

- Мы не первый раз организуем такое мероприятие, и очень радует, что каждый год к нам присоединяются все больше желающих поучаствовать. С помощью всех, кто откликнулся, мы смогли собрать средства, чтобы дети с особенностями в развитии смогли отправиться в летний лагерь, где с ними будут работать профессионалы и где они будут окружены заботой и вниманием. Это огромная поддержка для их родителей, и мы рады, что можем быть им полезными, - говорит Ирина Полякова, руководитель по маркетингу и PR компании QNET в России и СНГ.