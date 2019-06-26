Рекорд по наказам

Как уверяет председатель комиссии по наказам Законодательного собрания Новосибирской области Дмитрий Козловский, если работа и дальше будет идти такими темпами, то депутаты выполнят пятую часть того, что просили сделать жители:

- В 2015 году, когда проходили выборы, мы собрали наказов на общую сумму 150 миллиардов рублей. Уже тогда мы понимали, что за пять лет вряд ли осилим такую сумму, поэтому договорились в первую очередь взяться за приоритетные направления развития нашего региона. Если будем продолжать так и дальше, то сможем выполнить пятую часть наказов. Я - депутат третьего созыва, и могу заверить, что такими темпами наказы не выполнялись никогда. Это рекорд.

Подводя итоги работы с наказами по прошлому году, Дмитрий Козловский подчеркнул, что показатели по денежным вложениям превышены вдвое от планируемых цифр: исполнено 960 наказов на сумму около 9 миллиардов рублей. Самые топовые направления: образование, дороги и ЖКХ.

По словам депутата, сложнее всего в этой работе найти баланс между потребностями жителей: для одного важно тополь срубить, для второго - строительство новой поликлиники. Кстати, что касается поликлиник, то, как предположил Дмитрий Козловский, эта тема станет приоритетом уже следующего созыва.

- От заключения концессионного договора до разрезания ленточки пройдет как минимум три года. Мы предлагаем региональному министерству здравоохранения переходные варианты: сделать ремонт в каком-то помещении и разместить поликлинику там, или взять помещение у застройщика. Это не так дорого, но временно решило бы проблему нехватки поликлиник, - считает парламентарий.

В сентябре этого года в правительстве будут собирать депутатов: каждый из них скажет, какой из наказов самый проблемный. При формировании бюджета на следующий год это будет учтено.

На совещании депутаты обозначили острые моменты своей работы. Глеб Поповцев обратил внимание, что хоть наказ его избирателей - расширить 2-ю Станционную улицу - скоро будет решен, проблема в целом остается: пробки утром и вечером возникают на всех въездах в город.

- По минимальным оценкам, каждый день въезжают и выезжают из города 50 тысяч человек, - отметил парламентарий и предложил решение этих вопросов поставить перед минэкономразвития области. - Это необходимо, чтобы прогнозировать те проблемы, с которыми мы столкнемся в ближайшие годы. Новосибирск - крупный город и является живым организмом. И вот эти тромбы, которые мы сейчас создали, замедляют рост всей Новосибирской агломерации.

Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, начата реконструкция трех «вылетных» магистралей на выездах из города. На 700-метровом участке 2-й Станционной улицы в этом году проведут работы по выносу инженерных коммуникаций, а саму автодорогу расширят в будущем году. Также расширение ждет и Гусинобродское шоссе, которое выходит на Ленинск-Кузнецкую трассу, и Мочищенское шоссе, выходящее на Северный обход Новосибирска.

- В этом году мы делаем за счет областного бюджета еще один объект - дополнительный съезд с Толмачевского шоссе на улицу Ломоносова в городе Оби, - рассказал о планах министр.

На заседании депутаты делились проблемами, которые не удается решить, тем не менее народные избранники высоко оценили проделанную работу и поблагодарили правительство области за сотрудничество и открытость.