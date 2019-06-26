Прибрались по-соседски

Сбор - у спуска к реке напротив дома № 13 на улице С. Кожевникова. Найти несложно, даже если ты ни разу здесь не был: флаги, современная танцевальная музыка и веселая компания точно укажут место. Тут и жители-активисты, и ученики школы № 196. Как рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Колпаков, акции уже 15 лет.

- Это один из самых первых экологических проектов в Новосибирске. Очистить берег от мусора - идея самих жителей Северо-Чемского жилмассива. Люди пришли к нам и сказали, что одни не справятся, - нужна помощь. С тех пор мы поддерживаем народную инициативу. С 2002 года многое изменилось: берег превратился в настоящую зону культурного отдыха. Мы его очистили, поставили урны и контейнеры, четыре года назад сделали спуск - бетонную лестницу. Конечно, не все умеют отдыхать культурно, поэтому периодически берег приходится чистить. Летом это место - самое популярное у местных жителей. Поэтому разовая акция переросла в программу комплексного благоустройства.

Дмитрий Колпаков.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Этот субботник традиционно проходит при поддержке Совета депутатов города Новосибирска с участием местных школ, ТОС и простых жителей. Среди унылых панелек и гаражей вдруг открывается прекрасный вид на реку. Рядом на берегу стоят палатки, вкусно пахнет шашлычком. В целом берег чистый, только под кустами тщательно спрятан мусор: видимо, людям все-таки неудобно портить такую красоту.

Потихоньку к месту сбора сходятся улыбчивые жители, все друг с другом знакомы. У спуска к реке появляется шумная толпа школьников. Это ребята 6 - 8-х классов - отряды по озеленению и дети из пришкольного лагеря.

- Я в школе работаю давно, и мы регулярно участвуем в акции. Для нас это не какая-то повинность из-под палки, а, напротив, радость. Темп жизни настолько высок, что часто не успеваешь отдыхать, просто насладиться запахом травы, цветов. И прекрасно, когда у дома есть такое замечательное место, где можно расслабиться душой и головой, не надо куда-то ехать, планировать свой отдых за неделю, - поделилась Наталья Демидова, заместитель директора школы № 196 по воспитательной работе.

Ребята пребывают в отличном настроении: кто-то шутит и смеется, а кто-то и вовсе пританцовывает.

- Уборка под музыку - это весело. А еще нас после работы угостят, что тоже греет душу, - смеются школьники. - Наводить чистоту нам труда не составляет: мы, пока собираем мусор на свежем воздухе, общаемся, весело проводим время.

Нескончаемый поток участников субботника.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Активисты берутся за работу, и вдруг где-то в толпе раздается задорное:

- Стоять! Необходимо пройти химзащиту!

В ответ - громкий смех, и все начинают разбирать баллончики со спреем от комаров и мошек. Весь необходимый инвентарь можно получить здесь же. Еще один заранее продуманный момент: работает транспорт для вывоза мусора.