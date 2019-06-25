2019-06-25T07:02:21+03:00
Общество

Как быть, если в семье только один супруг верит в Бога

На вопрос, как сберечь семью, в которой только муж или только жена верующая, отвечает протоиерей Андрей Ромашко
Екатерина КОМЯКОВА
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Как сберечь семью, в которой только муж или только жена верующая.Как сберечь семью, в которой только муж или только жена верующая.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Вопросы на семейные темы волнуют многих людей, не только христиан, но и тех, кто не воцерковлен. Семья — тема вечная, и если вы уже заботитесь о том, как сохранить семью, сделать ее крепче, сильнее, это уже дело благое, заслуживающие уважение и даже примера. В видеорубрике «Батюшка отвечает» мы подготовили ряд вопросов по теме семьи. Открывает эту тему вопрос, волнующий многие семьи: как быть, если в семьи только один супруг верит в Бога.

Отвечает на него Клирик храма в честь Казанской иконы Божией Матери поселка Краснообск протоиерей Андрей Ромашко. Он вспоминает слова апостола Павла:

— «Муж неверующий освящается через верующую жену». И наоборот. Все здесь на своих местах. Ничего нового придумывать не нужно: только любить друг друга, прощать. Верующему быть примером для неверующего. Любая проповедь — только свой пример. Можно говорить, убеждать, но ходить в храм насильно не заставишь.

Подробный ответ смотрите в видеоролике.

Как быть, если в семье только один супруг верующий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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