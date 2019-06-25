2019-06-25T20:08:34+03:00
Общество

Как привести подростка в церковь

На вопрос о детях и вере отвечает протоиерей Андрей Ромашко
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Как привести ребенка в храмКак привести ребенка в храмФото: Андрей ТАНАЕВ
Изменить размер текста:

Бывает в семьях так, что родители встали на путь веры в зрелом возрасте, когда у них уже есть подросшие дети. Маме с папой хочется, чтобы их потомки следовали за ними. Часто разговоры в семье на эту тему оканчиваются плачевно, ребенок дает отпор, родители продолжают оказывать давление. Как разрешить спор? Как себя следует вести старшим, мудрым родителям? На вопросы отвечает клирик храма в честь Казанской иконы Божией Матери поселка Краснообск протоиерей Андрей Ромашко.

— Главное, не наделать ошибок, что бывает часто. Родители с высоты своего возраста пытаются навязать ребенку мировоззрение взрослого. Это невозможно. Например, подростковый возраст и так кризисный, протестный, если мы на это еще накладываем веру, получается взрывоопасная смесь, — предупреждает отец Андрей Ромашко.

Важный момент — надо показать хороший пример подростку, а также дать ему возможность общаться с православными сверстниками, найти правильное окружение.

Подробный ответ на вопрос «Как помочь подростку встать на путь веры», смотрите в видеоролике.

Свои вопросы можно присылать к нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

Как помочь подростку прийти к вере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Владыка Никодим: любовь всегда ищет, за что можно оправдать, а не наказать
В Новосибирской области владыка Никодим дал большое интервью «Комсомольской правде». Мы рады познакомить наших читателей с новым митрополитом через его взгляды на Сибирь, служение в далеких краях и отношение к молодежи в храме
Новости 24
«Должность через суд»: учительницу русского языка затравила директор
Два миллиарда рублей дополнительно направят на социальную сферу в Новосибирской области
На платные парковки в Новосибирске вводят абонемент
«У вас не было несчастной любви?»: обиженный парень разгромил подъезд, где живет его девушка
До мурашек: фото, сделанные здесь, напоминают фильм ужасов
Стекла по всему салону: 15-летняя пассажирка пострадала в ДТП автобуса с кроссовером
«10-летний мужчина окажет помощь»: школьник придумал необычный заработок на лето
Детей обидели: под Новосибирском вместо поликлиники строят аптеку
«Боролся за жизнь носом кверху»: в Новосибирске спасли тонущего ежа
«Подошва от ботинок просто рассыпалась»: новосибирец рассказал, как снимал встречу выпускников в Припяти
«Спасибо, что не на голову»: на сибирячку, ехавшую на машине свалилась полутораметровая доска
С мигалками в роддом: полицейские помогли беременной сибирячке быстро проехать через весь Новосибирск