Как привести подростка в церковь

Бывает в семьях так, что родители встали на путь веры в зрелом возрасте, когда у них уже есть подросшие дети. Маме с папой хочется, чтобы их потомки следовали за ними. Часто разговоры в семье на эту тему оканчиваются плачевно, ребенок дает отпор, родители продолжают оказывать давление. Как разрешить спор? Как себя следует вести старшим, мудрым родителям? На вопросы отвечает клирик храма в честь Казанской иконы Божией Матери поселка Краснообск протоиерей Андрей Ромашко.

— Главное, не наделать ошибок, что бывает часто. Родители с высоты своего возраста пытаются навязать ребенку мировоззрение взрослого. Это невозможно. Например, подростковый возраст и так кризисный, протестный, если мы на это еще накладываем веру, получается взрывоопасная смесь, — предупреждает отец Андрей Ромашко.

Важный момент — надо показать хороший пример подростку, а также дать ему возможность общаться с православными сверстниками, найти правильное окружение.

Подробный ответ на вопрос «Как помочь подростку встать на путь веры», смотрите в видеоролике.

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