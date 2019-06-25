Под соусом 4G: в Новосибирске Tele2 открыла первый в России онлайн-парк

Здесь скоростной 4G-интернет встречается с комфортом современного городского пространства. Здесь созданы условия для работы, учебы и досуга: для этого достаточно достать свой смартфон, планшет или ноутбук. Посетить интерактивную площадку могут все желающие - бесплатно. Парк работает с 10.00 до 22.00 с 20 июня по 20 августа. А к празднованию дня рождения города, 30 июня, организаторы приготовили интересную программу в онлайн-парке. Расписание можно посмотреть на сайте park.tele2.ru.

Максим Соловьев отмечает, что сейчас мало быть просто сотовым оператором связи: необходимо поддерживать стиль жизни абонентов. Фото: Павел РЫЖИКОВ.

- Мы предполагаем, что за лето нашу площадку посетят как минимум 12 тысяч гостей. За это время мы проведем 30 трансляций мастер-классов, 8 музыкальных уик-эндов и 60 показов фильмов и короткометражек, - поделился планами коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максим Соловьев. - Сейчас, чтобы завоевать доверие потребителя, базовых услуг и сервиса недостаточно: нужно выходить за рамки, необходимо поддерживать своих клиентов в их начинаниях, соответствовать их образу жизни. Поэтому мы изменили правила: ушли от позиции дискаунтера, но по-прежнему остались самым выгодным оператором по соотношению «цена - качество». Мы стремимся стать больше, чем просто мобильный оператор связи, стараемся поддерживать стиль жизни наших клиентов. Мы создаем простые, выгодные и удобные услуги, проводим яркие мероприятия. В 2016 году это был фестиваль ЧестФест, в 2018-м - 4G-кинотеатры. Мы пошли дальше и в 2019 году объединили кинотеатр и коворкинг под одной крышей в «Онлайн-парке Tele2».

В свою очередь директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский отметил, что на самом деле клиенты сейчас стремятся к простоте и удобству, не хотят тратить лишнее время, если можно решить вопрос с помощью смартфона:

- За 20 лет аудитория, которая пользуется интернетом, выросла в 20 раз. По прогнозам экспертов, в 2020 году в России количество устройств с доступом к мобильному интернету вырастет до 370 миллионов - это по 2,5 устройства на человека. Причем не только смартфон: умные часы, планшеты, сигнализации и так далее. Цифра становится новой реальностью, с которой нужно считаться.

Новосибирск стал первым городом в России, где открыли «Онлайн-парк Tele2». Фото: Павел РЫЖИКОВ.

Как отмечает Дмитрий Кромский, за последний год трафик передачи данных у компании Tele2 практически удвоился, причем основной прирост данных приходится на сеть 4G. Чтобы успевать за ростом трафика, компания с начала этого года запустила более 100 новых базовых станций, за счет этого увеличилась и зона покрытия: Новосибирская область практически полностью обеспечена быстрым мобильным интернетом. Там, где могли случиться «перегрузы», компания внедрила новые современные технологии, которые позволили увеличить скорость передачи данных в сети 4G на 60%.

- Мы не ждем того момента, когда будет ощутимо сложно справляться с трафиком: используем аналитику, на основе которой формируются региональные стратегии развития, - отмечает Дмитрий Кромский. - Роскомнадзор в апреле-мае провел исследование с помощью специального измерительного комплекса. По результатам этого теста у Tele2 самая высокая скорость передачи данных от базовых станций к абонентам. Эта информация есть на сайте качествосвязи.рф. По передаче скорости от абонента до базовой станции мы на втором месте, и это тоже хороший результат. Кроме этого, у нас лучший результат по доле неуспешных соединений, их 0,7%. У ближайшего конкурента - в 4 раза больше.

Онлайн-парк расположился в парке «Городское начало», на набережной реки Оби. Фото: Павел РЫЖИКОВ.

Компания Tele2 поблагодарила мэрию города Новосибирска за локацию: онлайн-парк находится в самом центре города, в любимом месте отдыха горожан.

- Когда появилась эта идея, мы, сотрудники комитета по делам молодежи, поняли: если сейчас не помочь эту идею воплотить, это будет преступление. Максимально уважаю бизнес, который расширяет границы. Я уверена, что самая старая часть парка «Городское начало» вскоре приобретет молодое лицо, здесь появится новая жизнь, - говорит председатель комитета по делам молодежи Ирина Соловьева.

Ирина Соловьева уверена, что в рекламе онлайн-парк не нуждается: через пару дней люди сами сюда придут.

Новосибирск стал первым городом в России, где мобильный оператор открыл онлайн-парк в этом году. В 2018-м пилотный проект площадки такого формата реализовали в Москве. В скором времени в полную силу онлайн-парки заработают и в других крупных городах страны.