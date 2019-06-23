Пляжи Новосибирска – 2019: где находятся, сколько стоит посетить
Лето в самом разгаре, а это значит, что пляжи Новосибирска – 2019 станут одним из самых востребованных мест у горожан. Корреспонденты КП-Новосибирск подготовили подробный материал, из которого вы узнаете, где пляжи находятся и сколько вы потратите средств на их посещение.
«НАУТИЛУС»
Где находится: левый берег Оби в районе Коммунального моста
Тел.: 8-923-117-58-37
Время работы: с 10.00 до 21.00
Как добраться: ост. «Горская», маршрутное такси №№ 4, 32
Цены:
Въезд на парковку – около 100 руб. за весь день (причем вы можете уехать и вернуться спустя пару часов, но платить заново вам не придется. Главное - сохраните чек)
Хот-дог - 100 руб.
Минералка (1 л) - 120 руб.
Шашлык - 250 руб.
Есть бесплатная волейбольная площадка, турники.
Аренды лежаков и катамаранов нет. Разведение костров на пляже (даже в мангале, чтобы пожарить шашлыки), запрещено.
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «У МОРЯ ОБСКОГО»
Где находится: ул. Софийская, 15
Тел.: (383) 209-10-87, 209-06-76
Время работы: с 9.00 до 20.00
Как добраться: Ост. «парк культуры и отдыха «У моря Обского», автобусы №№ 45, 48, 115, 115в, маршрутные такси №№5, 327
Цены:
Въезд на парковку - бесплатно
Хот-дог - 50 руб.
Минералка (1 л) - 50 руб.
Шашлык - 200 руб.
Аренда катамаранов: двухместный - 200 руб./ч, четырехместный - 400 руб./ч
Батуты: детский - 60 руб., взрослый - 80 руб.
Средний чек (из расчета на семью с одним ребенком) - 1220 руб.
ПАРК ОТДЫХА «ЗВЕЗДА»
Где находится: Бердский тупик в Советском районе
Тел.: (383) 263-36-22, 310-00-33
Время работы: круглосуточно
Как добраться: ост. ТЦ «Гигант», автобусы №№ 36, 48, маршрутные такси №№ 6, 43, 62, 321, 331, 332
Цены:
Въезд на парковку - 300 руб. на весь день (однако цена может измениться!). Вы можете уехать и вернуться спустя пару часов, но платить заново вам не придется. Главное - сохраните чек). Плата предоставляет право на парковку автомобиля и проезд на территорию до 9.00 следующего дня.
Блинчики(2 шт.) со сгущенкой или сметаной - 50 руб.
Минералка (1,5 л) - 70 руб.
Шашлык - 250 руб.
Лежак - 100 руб./ч
Шезлонг-кресло - 100 руб./2 ч
Зонтик - 50 руб./ч
Зарядка телефона - 30 руб.
Камера хранения - 100 руб.
Мяч - 50 руб.
Аренда катамарана - 500 руб./ч, 300 руб./30 мин.
Прокатиться на банане - 250 руб./15 мин.
Прокатиться на плюшке - 300 руб./10 мин.
Средний чек (из расчета на семью с одним ребенком) - 2200 руб.
Есть бесплатный Wi-Fi
ПАРК «БУГРИНСКАЯ РОЩА»
Где находится: ул. С. Кожевникова, 39
Тел.: (383) 213-86-52, 8-923-336-70-06
Время работы: круглосуточно
Как добраться: Ост. «Бугринская роща», автобус №№ 9, 11, 20, маршрутное такси №№ 15, 317, 331
Цены:
Парковка у парка - бесплатно
Круассан - от 25 руб.
Минералка (1,5 л) - 50 руб.
Шашлык - 200 руб.
Аренда беседки - от 2000 руб./за весь день
Средний чек (из расчета на семью с одним ребенком) - 1625 руб.
ПЛЯЖ «САН СИТИ»
Где находится: Морской пр-т, 64/1
Тел.: 8-913-466-40-68
Время работы: с 10.00 до 22.00
Как добраться: Ост. «Обское море», автобусы №№ 72, 109, 109к, маршрутное такси №№ 331, 332,
Цены:
Въезд на парковку - с воскресенья по четверг - 150 руб., в пятницу и субботу - 200 руб. на весь день (причем вы можете уехать и вернуться спустя пару часов, но платить заново вам не придется. Главное - сохраните чек)
Хот-дог - 70 руб.
Минералка (1 л) - 70 руб.
Шашлык - 250 руб.
Беседка - от 300 руб. /час
Аренда катамарана - 300 руб./30 мин.
Бесплатно можно зарядить телефон, поиграть на волейбольной площадке
Средний чек (из расчета на семью с одним ребенком) - 2530 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU