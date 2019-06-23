Пляжи Новосибирска – 2019: где находятся, сколько стоит посетить

Лето в самом разгаре, а это значит, что пляжи Новосибирска – 2019 станут одним из самых востребованных мест у горожан. Корреспонденты КП-Новосибирск подготовили подробный материал, из которого вы узнаете, где пляжи находятся и сколько вы потратите средств на их посещение.

«НАУТИЛУС»

Где находится: левый берег Оби в районе Коммунального моста

Тел.: 8-923-117-58-37

Время работы: с 10.00 до 21.00

Как добраться: ост. «Горская», маршрутное такси №№ 4, 32

Цены:

Въезд на парковку – около 100 руб. за весь день (причем вы можете уехать и вернуться спустя пару часов, но платить заново вам не придется. Главное - сохраните чек)

Хот-дог - 100 руб.

Минералка (1 л) - 120 руб.

Шашлык - 250 руб.

Есть бесплатная волейбольная площадка, турники.

Аренды лежаков и катамаранов нет. Разведение костров на пляже (даже в мангале, чтобы пожарить шашлыки), запрещено.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «У МОРЯ ОБСКОГО»

Где находится: ул. Софийская, 15

Тел.: (383) 209-10-87, 209-06-76

Время работы: с 9.00 до 20.00

Как добраться: Ост. «парк культуры и отдыха «У моря Обского», автобусы №№ 45, 48, 115, 115в, маршрутные такси №№5, 327

Цены:

Въезд на парковку - бесплатно

Хот-дог - 50 руб.

Минералка (1 л) - 50 руб.

Шашлык - 200 руб.

Аренда катамаранов: двухместный - 200 руб./ч, четырехместный - 400 руб./ч

Батуты: детский - 60 руб., взрослый - 80 руб.

Средний чек (из расчета на семью с одним ребенком) - 1220 руб.

ПАРК ОТДЫХА «ЗВЕЗДА»

Где находится: Бердский тупик в Советском районе

Тел.: (383) 263-36-22, 310-00-33

Время работы: круглосуточно

Как добраться: ост. ТЦ «Гигант», автобусы №№ 36, 48, маршрутные такси №№ 6, 43, 62, 321, 331, 332

Цены:

Въезд на парковку - 300 руб. на весь день (однако цена может измениться!). Вы можете уехать и вернуться спустя пару часов, но платить заново вам не придется. Главное - сохраните чек). Плата предоставляет право на парковку автомобиля и проезд на территорию до 9.00 следующего дня.

Блинчики(2 шт.) со сгущенкой или сметаной - 50 руб.

Минералка (1,5 л) - 70 руб.

Шашлык - 250 руб.

Лежак - 100 руб./ч

Шезлонг-кресло - 100 руб./2 ч

Зонтик - 50 руб./ч

Зарядка телефона - 30 руб.

Камера хранения - 100 руб.

Мяч - 50 руб.

Аренда катамарана - 500 руб./ч, 300 руб./30 мин.

Прокатиться на банане - 250 руб./15 мин.

Прокатиться на плюшке - 300 руб./10 мин.

Средний чек (из расчета на семью с одним ребенком) - 2200 руб.

Есть бесплатный Wi-Fi

ПАРК «БУГРИНСКАЯ РОЩА»

Где находится: ул. С. Кожевникова, 39

Тел.: (383) 213-86-52, 8-923-336-70-06

Время работы: круглосуточно

Как добраться: Ост. «Бугринская роща», автобус №№ 9, 11, 20, маршрутное такси №№ 15, 317, 331

Цены:

Парковка у парка - бесплатно

Круассан - от 25 руб.

Минералка (1,5 л) - 50 руб.

Шашлык - 200 руб.

Аренда беседки - от 2000 руб./за весь день

Средний чек (из расчета на семью с одним ребенком) - 1625 руб.

ПЛЯЖ «САН СИТИ»

Где находится: Морской пр-т, 64/1

Тел.: 8-913-466-40-68

Время работы: с 10.00 до 22.00

Как добраться: Ост. «Обское море», автобусы №№ 72, 109, 109к, маршрутное такси №№ 331, 332,

Цены:

Въезд на парковку - с воскресенья по четверг - 150 руб., в пятницу и субботу - 200 руб. на весь день (причем вы можете уехать и вернуться спустя пару часов, но платить заново вам не придется. Главное - сохраните чек)

Хот-дог - 70 руб.

Минералка (1 л) - 70 руб.

Шашлык - 250 руб.

Беседка - от 300 руб. /час

Аренда катамарана - 300 руб./30 мин.

Бесплатно можно зарядить телефон, поиграть на волейбольной площадке

Средний чек (из расчета на семью с одним ребенком) - 2530 руб.