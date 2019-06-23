2019-06-23T21:06:47+03:00
Общество

Пляжи Новосибирска – 2019: где находятся, сколько стоит посетить

Самые лучшие пляжи Новосибирска – 2019 с ценами и разъяснениями для посетителей – в нашей подборке
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Позагорать на пляже новосибирцы смогут совсем скоро.Позагорать на пляже новосибирцы смогут совсем скоро.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Лето в самом разгаре, а это значит, что пляжи Новосибирска – 2019 станут одним из самых востребованных мест у горожан. Корреспонденты КП-Новосибирск подготовили подробный материал, из которого вы узнаете, где пляжи находятся и сколько вы потратите средств на их посещение.

«НАУТИЛУС»

Где находится: левый берег Оби в районе Коммунального моста

Тел.: 8-923-117-58-37

Время работы: с 10.00 до 21.00

Как добраться: ост. «Горская», маршрутное такси №№ 4, 32

Цены:

Въезд на парковку – около 100 руб. за весь день (причем вы можете уехать и вернуться спустя пару часов, но платить заново вам не придется. Главное - сохраните чек)

Хот-дог - 100 руб.

Минералка (1 л) - 120 руб.

Шашлык - 250 руб.

Есть бесплатная волейбольная площадка, турники.

Аренды лежаков и катамаранов нет. Разведение костров на пляже (даже в мангале, чтобы пожарить шашлыки), запрещено.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «У МОРЯ ОБСКОГО»

Где находится: ул. Софийская, 15

Тел.: (383) 209-10-87, 209-06-76

Время работы: с 9.00 до 20.00

Как добраться: Ост. «парк культуры и отдыха «У моря Обского», автобусы №№ 45, 48, 115, 115в, маршрутные такси №№5, 327

Цены:

Въезд на парковку - бесплатно

Хот-дог - 50 руб.

Минералка (1 л) - 50 руб.

Шашлык - 200 руб.

Аренда катамаранов: двухместный - 200 руб./ч, четырехместный - 400 руб./ч

Батуты: детский - 60 руб., взрослый - 80 руб.

Средний чек (из расчета на семью с одним ребенком) - 1220 руб.

ПАРК ОТДЫХА «ЗВЕЗДА»

Где находится: Бердский тупик в Советском районе

Тел.: (383) 263-36-22, 310-00-33

Время работы: круглосуточно

Как добраться: ост. ТЦ «Гигант», автобусы №№ 36, 48, маршрутные такси №№ 6, 43, 62, 321, 331, 332

Цены:

Въезд на парковку - 300 руб. на весь день (однако цена может измениться!). Вы можете уехать и вернуться спустя пару часов, но платить заново вам не придется. Главное - сохраните чек). Плата предоставляет право на парковку автомобиля и проезд на территорию до 9.00 следующего дня.

Блинчики(2 шт.) со сгущенкой или сметаной - 50 руб.

Минералка (1,5 л) - 70 руб.

Шашлык - 250 руб.

Лежак - 100 руб./ч

Шезлонг-кресло - 100 руб./2 ч

Зонтик - 50 руб./ч

Зарядка телефона - 30 руб.

Камера хранения - 100 руб.

Мяч - 50 руб.

Аренда катамарана - 500 руб./ч, 300 руб./30 мин.

Прокатиться на банане - 250 руб./15 мин.

Прокатиться на плюшке - 300 руб./10 мин.

Средний чек (из расчета на семью с одним ребенком) - 2200 руб.

Есть бесплатный Wi-Fi

ПАРК «БУГРИНСКАЯ РОЩА»

Где находится: ул. С. Кожевникова, 39

Тел.: (383) 213-86-52, 8-923-336-70-06

Время работы: круглосуточно

Как добраться: Ост. «Бугринская роща», автобус №№ 9, 11, 20, маршрутное такси №№ 15, 317, 331

Цены:

Парковка у парка - бесплатно

Круассан - от 25 руб.

Минералка (1,5 л) - 50 руб.

Шашлык - 200 руб.

Аренда беседки - от 2000 руб./за весь день

Средний чек (из расчета на семью с одним ребенком) - 1625 руб.

ПЛЯЖ «САН СИТИ»

Где находится: Морской пр-т, 64/1

Тел.: 8-913-466-40-68

Время работы: с 10.00 до 22.00

Как добраться: Ост. «Обское море», автобусы №№ 72, 109, 109к, маршрутное такси №№ 331, 332,

Цены:

Въезд на парковку - с воскресенья по четверг - 150 руб., в пятницу и субботу - 200 руб. на весь день (причем вы можете уехать и вернуться спустя пару часов, но платить заново вам не придется. Главное - сохраните чек)

Хот-дог - 70 руб.

Минералка (1 л) - 70 руб.

Шашлык - 250 руб.

Беседка - от 300 руб. /час

Аренда катамарана - 300 руб./30 мин.

Бесплатно можно зарядить телефон, поиграть на волейбольной площадке

Средний чек (из расчета на семью с одним ребенком) - 2530 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Топором разгромила квартиру на полмиллиона! 18-летняя сибирячка отомстила неверному парню за флирт на сайте знакомств
Девушка рассказала эту историю на программе «Давай поженимся». А еще наговорила такого, что редакторам пришлось вырезать из шоу некоторые фрагменты
Новости 24
Они меняют партнеров и иногда делают это на крыше: любители хастла устроили флешмоб
«Давай, роднулькина, оторвемся»: интернет-фрик Монгол позвал больную девушку в кругосветку
Усатый десантник: кот выжил, упав на машину с шестого этажа
Ошпарила себе грудь кипятком и обвинила мужчину: в Новосибирской области суд рассмотрит необычное дело
Яндекс против Яндекса: в Новосибирске столкнулись два автомобиля такси
Японский энцефалит и лихорадка Западного Нила: новосибирский ученый рассказал, какими вирусами могут заразить комары
Похититель сырого мяса попал в руки полиции
Девушка была оператором и занималась фасовкой: в Новосибирске спецназ поймал молодых наркодельцов
КАМаз выехал на встречку под Новосибирском, погиб молодой водитель «Жигулей»
Зарплаты ниже, чем у томичей и кемеровчан: облстат сравнил зарплаты в Новосибирской области и других регионах
Погода на день в Новосибирске: 23 июня будет гроза
«Это что еще за «пуси»: девушки с розовыми винтовками устроили танцы на Монументе Славы
«На улице жара, вспотел»: в Новосибирске водитель маршрутки провез пассажиров с открытой дверью
«Что за изверги живут среди нас?»: новосибирец выкинул щенка с третьего этажа
«Совсем как дети»: малыши-мангусты играют в обгоняшки в зоопарке
«Распылил баллончик прямо в лицо»: 19-летний парень ограбил собственного отца
«Сотни людей теперь в пробке стоят»: в Новосибирске девушка на иномарке врезалась в маршрутку
«Мальчишки наслаждались приключением»: спасатели помогли детям, катавшимся на опасном плоту по Оби
«Сделала маме кусь»: видео с играми белочки Сони и ее хозяйки позабавило соцсети
«Сломали деревья, сожгли беседку»: вандалы поглумились над Аллеей Дружбы на границе Новосибирской области
Погода на день в Новосибирске: 22 июня жара сменится грозами
Сняла штаны и показала все: трансгендер устроил скандал из-за раздевалки в фитнес-клубе
На глазах внука: водитель «газели» подрался с пожилым чернобыльцем
«Галерея Новосибирск» продлит время работы
«Как еще машину не закрутило»: в соцсетях обсуждают «смерч», снятый в Толмачево