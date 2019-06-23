День города 30 июня 2019 года в Новосибирске: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть
Еще не решили, как отметить День города 30 июня 2019 года в Новосибирске? Тогда вам в помощь – самая полная программа мероприятий, которую составили корреспонденты КП-Новосибирск! Обязательно встретимся с вами на празднике!
ИДЕМ В ЦЕНТР!
Площадь Ленина
10.00 – утренняя зарядка с чемпионами
12.00 - Площадка Новосибирского авиаремонтного завода (НАРЗ) «Прилетит вдруг волшебник…» - утренний кофе с мэром города Новосибирска. Праздничное действие на главной сцене.
12.30 - Программа с участием детских и молодежных творческих коллективов города
21.00 - Вечерняя программа с участием мастеров искусств города
Первомайский сквер
12.00 - XI ярмарка - презентация общественных организаций «Активный город» (праздничная площадка национальных организаций и этнографическая выставка «Многонациональная деревня», площадка «Город Добрых» по презентации общественных инициатив в сфере социальной помощи, благотворительности и добровольчества;, площадка «Город Патриотов» по презентации патриотических инициатив СО НКО, площадка «Достижения ТОС за 2014 – 2019 годы»).
Проезжая часть Красного проспекта от здания КК им. Маяковского до ул. Октябрьская
12.00 - детская развлекательная площадка «Пикник Главбуха»
Улица Орджоникидзе от ул. Советская до площади им. Ленина
9.00 - Выставка Достижений Новосибирского Хозяйства – ВДНХ
Улица Ленина
10.00 – Площадка «Зеленый Новосибирск»
Сквер студенческих отрядов (у здания по ул. Каменская, 1а)
11.00 - Площадка «Новосибирск – шахматный»
… ИЛИ НА КОНЦЕРТ ЗВЕЗД!
11.00-21.00 – праздничная программа у МФК «Сан Сити» (пл. Карла Маркса, 7) с участием группы «Город 312» (выступление «Город 312» начнется в 20.00)
13.00-21.00 – праздничная программа у ТРК «Ройял Парк» (Красный проспект, 101) с участием Татьяны Овсиенко (время выступление певицы пока уточняется)
13.00-22.45 – гала-концерт конкурса-фестиваля «Звездные имена Новосибирска» в ПКиО «Михайловская набережная» с участием группы «Смысловые галлюцинации» (время выступление группы пока уточняется)
17.00-22.00 – развлекательная программа у ТРЦ «АУРА» (ул. Военная, 5) с участием Мари Краймбрери и Звонкого (время выступление звезд пока уточняется)
ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ!
Стадион «Спартак», ул. Мичурина, 10 (парковка)
10.00 - фестиваль дворового футбола «Короли улиц»
Октябрьская магистраль от Красного проспекта до ул. Каменская
10.00 – здесь откроются сразу несколько площадок: «КроссФит», морской конкурс спортивных талантов от Центра «Дельфиния», Площадка выездного тира 727, Выездной кёрлинг-клуб «ПИНГВИН», Авто-мото-шоу фестиваль, картинг
11.00 - Открытый турнир по уличному баскетболу Red Bull Reign 2019
12.00 - Чемпионат России по силовому экстриму, армрестлинг, турнир по Боссаболу
Проезжая часть ул. Кирова (старт и финиш от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Каменская, по одной стороне ул. Кирова)
11.00 - велогонка-критериум шоссе
ВСЕ - НА ПАРАД КОЛЯСОК, ВЕЛОСИПЕДОВ И САМОКАТОВ
В 11.00 в Центральном парке начнет парад колясок, велосипедов и самокатов, который проводит «Комсомольская правда».
Победителей будут выбирать в нескольких номинациях:
- «Национальный колорит» (герои русских и национальных сказок, мультфильмов, былин; оформление в национальных традициях и др.);
- «Море зовет…» (подводный мир, морские обитатели, профессии и др.);
- «Олимпийские игры» (виды спорта, спортсмены, медали, символика и др.);
- «Эх, прокачу!» (виды транспорта: авто, корабль, летающий аппарат и др.),
- «Дочки-матери» (кукольные коляски, семейная тема);
- «Вокруг света» (колорит других стран мира);
- «Счастья много не бывает» (для двойняшек, тройняшек).
Участникам надо зарегистрироваться в нашей группе.
ИДЕМ НА САЛЮТ!
Самым зрелищным моментом во время празднования Дня города станет фейерверк. В этом году салютов будет шесть:
1. с 22.50 до 23.00:
- Первомайский сквер;
- Мемориальный ансамбль «Монумент Славы»;
- территория ДМШ № 9, ул. Молодости, 13;
- площадка у ДК «Академия», ул. Ильича, 4;
- площадка у ТРК «Эдем», ул. Кутателадзе, 4/4
2. с 22.30 до 23.15 - в парке «Городское начало» пройдет 16-й фестиваль фейерверков на реке Оби «Огни в честь любимого города!».
ИСТОЧНИК KP.RU