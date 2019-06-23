День города 30 июня 2019 года в Новосибирске: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

Еще не решили, как отметить День города 30 июня 2019 года в Новосибирске? Тогда вам в помощь – самая полная программа мероприятий, которую составили корреспонденты КП-Новосибирск! Обязательно встретимся с вами на празднике!

ИДЕМ В ЦЕНТР!

Площадь Ленина

10.00 – утренняя зарядка с чемпионами

12.00 - Площадка Новосибирского авиаремонтного завода (НАРЗ) «Прилетит вдруг волшебник…» - утренний кофе с мэром города Новосибирска. Праздничное действие на главной сцене.

12.30 - Программа с участием детских и молодежных творческих коллективов города

21.00 - Вечерняя программа с участием мастеров искусств города

Первомайский сквер

12.00 - XI ярмарка - презентация общественных организаций «Активный город» (праздничная площадка национальных организаций и этнографическая выставка «Многонациональная деревня», площадка «Город Добрых» по презентации общественных инициатив в сфере социальной помощи, благотворительности и добровольчества;, площадка «Город Патриотов» по презентации патриотических инициатив СО НКО, площадка «Достижения ТОС за 2014 – 2019 годы»).

Проезжая часть Красного проспекта от здания КК им. Маяковского до ул. Октябрьская

12.00 - детская развлекательная площадка «Пикник Главбуха»

Улица Орджоникидзе от ул. Советская до площади им. Ленина

9.00 - Выставка Достижений Новосибирского Хозяйства – ВДНХ

Улица Ленина

10.00 – Площадка «Зеленый Новосибирск»

Сквер студенческих отрядов (у здания по ул. Каменская, 1а)

11.00 - Площадка «Новосибирск – шахматный»

… ИЛИ НА КОНЦЕРТ ЗВЕЗД!

11.00-21.00 – праздничная программа у МФК «Сан Сити» (пл. Карла Маркса, 7) с участием группы «Город 312» (выступление «Город 312» начнется в 20.00)

13.00-21.00 – праздничная программа у ТРК «Ройял Парк» (Красный проспект, 101) с участием Татьяны Овсиенко (время выступление певицы пока уточняется)

13.00-22.45 – гала-концерт конкурса-фестиваля «Звездные имена Новосибирска» в ПКиО «Михайловская набережная» с участием группы «Смысловые галлюцинации» (время выступление группы пока уточняется)

17.00-22.00 – развлекательная программа у ТРЦ «АУРА» (ул. Военная, 5) с участием Мари Краймбрери и Звонкого (время выступление звезд пока уточняется)

ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ!

Стадион «Спартак», ул. Мичурина, 10 (парковка)

10.00 - фестиваль дворового футбола «Короли улиц»

Октябрьская магистраль от Красного проспекта до ул. Каменская

10.00 – здесь откроются сразу несколько площадок: «КроссФит», морской конкурс спортивных талантов от Центра «Дельфиния», Площадка выездного тира 727, Выездной кёрлинг-клуб «ПИНГВИН», Авто-мото-шоу фестиваль, картинг

11.00 - Открытый турнир по уличному баскетболу Red Bull Reign 2019

12.00 - Чемпионат России по силовому экстриму, армрестлинг, турнир по Боссаболу

Проезжая часть ул. Кирова (старт и финиш от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Каменская, по одной стороне ул. Кирова)

11.00 - велогонка-критериум шоссе

ВСЕ - НА ПАРАД КОЛЯСОК, ВЕЛОСИПЕДОВ И САМОКАТОВ

В 11.00 в Центральном парке начнет парад колясок, велосипедов и самокатов, который проводит «Комсомольская правда».

Победителей будут выбирать в нескольких номинациях:

- «Национальный колорит» (герои русских и национальных сказок, мультфильмов, былин; оформление в национальных традициях и др.);

- «Море зовет…» (подводный мир, морские обитатели, профессии и др.);

- «Олимпийские игры» (виды спорта, спортсмены, медали, символика и др.);

- «Эх, прокачу!» (виды транспорта: авто, корабль, летающий аппарат и др.),

- «Дочки-матери» (кукольные коляски, семейная тема);

- «Вокруг света» (колорит других стран мира);

- «Счастья много не бывает» (для двойняшек, тройняшек).

Участникам надо зарегистрироваться в нашей группе.

ИДЕМ НА САЛЮТ!

Самым зрелищным моментом во время празднования Дня города станет фейерверк. В этом году салютов будет шесть:

1. с 22.50 до 23.00:

- Первомайский сквер;

- Мемориальный ансамбль «Монумент Славы»;

- территория ДМШ № 9, ул. Молодости, 13;

- площадка у ДК «Академия», ул. Ильича, 4;

- площадка у ТРК «Эдем», ул. Кутателадзе, 4/4

2. с 22.30 до 23.15 - в парке «Городское начало» пройдет 16-й фестиваль фейерверков на реке Оби «Огни в честь любимого города!».