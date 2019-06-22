«Планировали отпуск с декабря, а теперь все сорвалось»: как отмена авирейсов в Грузию скажется на сибиряках

О том, что авиасообщение с Грузией прекращается с 8 июля, президент объявил в своем указе «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий». Турагентствам рекомендовано не продавать путевки в эту страну.

— Сейчас в Грузии находится порядка 1500 российских туристов, они вернутся планово до 8 июля, — заявили в Ростуризме.

Сколько среди них новосибирцев, пока точно неизвестно. Но в том, что это направление для отдыха у сибиряков было достаточно востребованным, подтвердили в авиакомпании «S7».

Казбек - одна из главных достопримечательностей Грузии. Этим летом многие туристы его не увидят.Фото: Виктория МИНАЕВА

— Из Новосибирска есть сразу несколько прямых рейсов в Грузию: дважды в неделю — в Тбилиси, один раз — в Батуми, — рассказала Анна Бажина, пресс-секретарь авиакомпании.

— Сейчас вы уже что-то отменили?

— Пока нет: ждем окончательных разъяснений ситуации от Ростуризма с алгоритмом, как действовать авиакомпаниям. Думаю, все прояснится в ближайшее время.

Кстати, билеты эти недешевые: на сайте авиакомпании обозначено, что перелет в эконом-классе в одну сторону из Новосибирска в Тбилиси стоит 19-20 тысяч рублей в зависимости от времени вылета.

Надежда Усынина должна была лететь с подругами в Грузию в сентябре.

Сами туристы от перспективы сорванного отпуска, мягко скажем, не в восторге:

— Мы с подругами отпуск в Грузии планировали почти год. Купили билеты в декабре: обошлись они в 20 тысяч рублей на человека. Плюс проживание: за трехместный номер на 10 ночей заплатили 40 тысяч рублей, — рассказывает туристка Надежда Усынина. — Вылетать мы должны были 11 сентября, вернуться собирались 20 сентября. Отдыхать планировали в Тбилиси, с посещением других городов. А теперь все сорвалось…

Однако в Ростуризме заверили: всем пассажирам, которые приобрели билеты заранее и не смогут улететь, вернут потраченные деньги.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

КОНКРЕТНО

Как действовать туристам?

Вот какие рекомендации дает Ростуризм:

1. Если вы купили путевку

Пишите заявление в свое турагентство с требованием вернуть вам деньги:

— При расторжении такого договора до начала путешествия туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене турпродукта, а после начала — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг, — пояснили в Ростуризме.

2. Если купили только авиабилеты

Обращайтесь по месту приобретения билетов и требуйте вернуть стоимость билетов:

— Если у вас билеты с вылетом до 8 июля — в соответствии с тарифом такого билета;

— с вылетом после 8 июля — в полном объеме.