«Планировали отпуск с декабря, а теперь все сорвалось»: как отмена авирейсов в Грузию скажется на сибиряках
О том, что авиасообщение с Грузией прекращается с 8 июля, президент объявил в своем указе «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий». Турагентствам рекомендовано не продавать путевки в эту страну.
— Сейчас в Грузии находится порядка 1500 российских туристов, они вернутся планово до 8 июля, — заявили в Ростуризме.
Сколько среди них новосибирцев, пока точно неизвестно. Но в том, что это направление для отдыха у сибиряков было достаточно востребованным, подтвердили в авиакомпании «S7».
Казбек - одна из главных достопримечательностей Грузии. Этим летом многие туристы его не увидят.Фото: Виктория МИНАЕВА
— Из Новосибирска есть сразу несколько прямых рейсов в Грузию: дважды в неделю — в Тбилиси, один раз — в Батуми, — рассказала Анна Бажина, пресс-секретарь авиакомпании.
— Сейчас вы уже что-то отменили?
— Пока нет: ждем окончательных разъяснений ситуации от Ростуризма с алгоритмом, как действовать авиакомпаниям. Думаю, все прояснится в ближайшее время.
Кстати, билеты эти недешевые: на сайте авиакомпании обозначено, что перелет в эконом-классе в одну сторону из Новосибирска в Тбилиси стоит 19-20 тысяч рублей в зависимости от времени вылета.
Надежда Усынина должна была лететь с подругами в Грузию в сентябре.
Сами туристы от перспективы сорванного отпуска, мягко скажем, не в восторге:
— Мы с подругами отпуск в Грузии планировали почти год. Купили билеты в декабре: обошлись они в 20 тысяч рублей на человека. Плюс проживание: за трехместный номер на 10 ночей заплатили 40 тысяч рублей, — рассказывает туристка Надежда Усынина. — Вылетать мы должны были 11 сентября, вернуться собирались 20 сентября. Отдыхать планировали в Тбилиси, с посещением других городов. А теперь все сорвалось…
Однако в Ростуризме заверили: всем пассажирам, которые приобрели билеты заранее и не смогут улететь, вернут потраченные деньги.
«Комсомолка» следит за развитием событий.
КОНКРЕТНО
Как действовать туристам?
Вот какие рекомендации дает Ростуризм:
1. Если вы купили путевку
Пишите заявление в свое турагентство с требованием вернуть вам деньги:
— При расторжении такого договора до начала путешествия туристу возвращается денежная сумма, равная общей цене турпродукта, а после начала — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг, — пояснили в Ростуризме.
2. Если купили только авиабилеты
Обращайтесь по месту приобретения билетов и требуйте вернуть стоимость билетов:
— Если у вас билеты с вылетом до 8 июля — в соответствии с тарифом такого билета;
— с вылетом после 8 июля — в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU