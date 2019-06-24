«Водитель был под веществами. Орал»: таксист напал на иллюзиониста, когда тот показал ему фокус

В Новосибирске избили местного иллюзиониста Илью Рогулина. Произошло все в машине такси. Илья возвращался домой с дня рождения друга, машину заказал через «Яндекс такси».

— Мне показалось, что водитель был под какими-то веществами. У него громко играла музыка, он постоянно крутился и вертелся, — рассказал КП-Новосибирск Илья Рогулин.

Но все-таки фокусник сел к водителю, поездка началась. В дороге мужчины разговорились. Илья решил показать шоферу свой фирменный трюк при знакомстве.

— Я всегда его показываю. Обычно на вопрос, чем занимаюсь, просто достаю визитную карточку из телефона. Благодаря такому трюку в том числе нахожу клиентов, — поделился Илья.

Обычно людей этот фокус приводит в восторг, а вот таксиста он вывел из себя. По словам иллюзиониста, водитель резко завернул за ТЦ «Голден Парк».

— Он вытащил меня из машины и повалил лицом на асфальт, заламывая руки. И все это сопровождалось ором. Орал безумно, — говорит фокусник.

Именно крики водителя, можно сказать, и спасли Илью. На них сбежались люди, кто-то вызвал «Скорую», кто-то даже полицию. Фокусник отделался легкими ссадинами и царапинами, а вот его телефон разлетелся вдребезги.

Илья уже написал заявление в МВД. А у водителя взяли кровь на анализы, дальше дело за правоохранительными органами.

- Мы считаем такое поведение недопустимым и принимаем строгие меры в отношении таких таксистов, - рассказали "КП" в "Яндекс.Такси", - водитель заблокирован в системе и не сможет выполнять заказы сервиса. Таксопарк, в котором работал водитель, также в курсе ситуации. Мы собрали всю информацию, которую при возбуждении доследственной проверки готовы передать следствию. Деньги за поездку пользователю вернули в полном объёме.