Исповедь успешной женщины: как директор Дома культуры попала в приют для бездомных

В Новосибирске, сразу за Димитровским мостом, рядом с ТЭЦ-2, глубоко во дворах стоит двухэтажный кирпичный дом - Епархиальный комплексный центр социального обслуживания граждан, оставшихся без жилья, в народе - попросту приют для бездомных. Кто бы мог подумать, что жизнь когда-нибудь приведет сюда стильную и успешную блондинку, директора сельского Дома культуры с личным водителем, хозяйку домашней фермы, любимую и любящую жену и маму.

- Теперь я часто людям говорю: ошибка - думать, что в этой жизни есть стабильность и то, что есть у тебя сегодня, будет и завтра, быть привязанным к материальному миру и не заботиться о своем духовном развитии, - делится наша героиня.

Лена Тартмина кем только в жизни не была... Но ее главная роль - христианка.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Она встретила нас радушной улыбкой, объятиями и… тишиной - исключительным умиротворением в глазах и движениях. Рядом с ней чувствуешь себя как дома: спокойно и в безопасности.

Наш разговор состоялся в маленьком медицинском кабинете, заставленном различными лекарствами. Пока я пыталась удобно устроиться на больничной кушетке, Елена было открыла окно, но затем:

- Нет, лучше закрою его: не люблю шум.

И продолжила:

- Вот эта кровать стала моим домом на целых девять месяцев. А еще именно тут начался отсчет совсем другой жизни…

Нашей героине многие моменты до сих пор вспоминать сложно. Она предпочитает не вдаваться в подробности, которые касаются поступков других людей, но прямо и открыто говорит о своих ошибках: возможно, эта исповедь сейчас кому-то очень нужна.

БЫЛО ВСЕ ХОРОШО

Молодой девчонкой Елена уехала из родного села Черноковка Кыштовского района покорять мегаполис - Новосибирск. Поступила и успешно окончила медицинский колледж, выучилась на медсестру. Девушка работала в операционной областной больнице, в отделении онкологии горбольницы, в нефрологии и наркодиспансере. Как говорит сама Елена, у нее хорошая медицинская практика. Но как это бывает, вскоре она вышла замуж и родила ребенка. На дворе были сложные девяностые. Зарплату не платили ни ей, ни мужу. И на семейном совете супруги приняли решение: ехать обратно в деревню.

- Большой семьей мы все: я с мужем и дочкой, мои папа и мама - жили на одну зарплату бабушки, - вспоминает Елена. - Тогда нас спасало домашнее хозяйство: у меня было 20 свиней, 8 овец, 60 кур и две коровы. Овец потом стригли и вязали из их шерсти теплые вещи. У мамы было свое отдельное хозяйство. Вот так приходилось выживать. Со всем справлялись. Со временем в дом пришел достаток. Я, помимо того что работала в селе фельдшером, выучилась еще на культработника. Вскоре стала директором Дома культуры. У меня появился даже личный водитель с машиной. А еще я любила петь - создала свой фольклорный коллектив, которому хотели присвоить звание народного. Муж в то время работал на вахте, стал хорошо зарабатывать. Дочка подрастала умницей, хорошо училась.

Беда пришла внезапно. Сибирячка вспоминает, как поехала на очередную сессию в колледж искусств в Новосибирск, где училась заочно - получала новую профессию, а муж отправился на встречу с друзьями. Посиделки сопровождались выпивкой, которая, как позже выяснится, была некачественной - после застолья муж Елены скоропостижно скончался.

- После похорон я от переживаний попала в реанимацию с высоким давлением, которое не могли сбить три дня. Пропал сон. Мне давали снотворное: одну таблетку, две, укол - бесполезно. Я, как медик, понимала, что меня ждет в ближайшее время: на четвертый день у человека в таком состоянии начинаются галлюцинации, эту грань можно перейти и обратно уже больше никогда не вернуться, - поясняет Елена. - И вдруг раздался звонок от замглавы района Ивана Морозова, который в свое время потерял сына. И вот как бывает: люди могут говорить тебе одно и то же много раз, но ты не слышишь, но приходит момент - и как озарение. И вот он мне: «Лен, всем бывает плохо. Я понимаю. Но ты представь на момент, что на нашей планете есть люди, которым в тысячу раз хуже. У тебя целы руки и ноги, есть дочь. Услышь меня - хватит переживать и болеть». В этот момент я поняла, что не потерю любимого человека оплакиваю, а себя жалею: как мы будем дальше жить, кто нам поможет и так далее.

«В этот момент я поняла, что не потерю любимого человека оплакиваю, а себя жалею».Фото: Алена МАРТЫНОВА

Это ведь была не единственная потеря в семье. За несколько месяцев до этого у Елены умер отец… А спустя год не стало мамы Елены.

ИЗ РОДНОГО ДОМА СПАСАЛАСЬ БЕГСТВОМ

В деревне все, кто раньше любил и уважал, отвернулись. Более того, началась травля. Жены стали ревновать своих мужей, даже бабушки, которым было под 70 лет, косо смотрели в сторону блондинки, переживая за сохранность своего брака.

- Я какое-то время терпела, а потом решила спасаться бегством: закрыла дом, взяла необходимые вещи и уехала в Новосибирск. Надо было доучивать дочь: она с серебряной медалью окончила школу и поступила в университет водного транспорта. В это время мне помогала сестра, - рассказывает Елена. - В Новосибирске я сняла в общежитии на ОбьГЭСе комнату и снова пошла работать в областную больницу, а вскоре переучилась и стала трудиться в наркологии.

Епархиальный комплексный центр социального обслуживания граждан, оставшихся без жилья, или просто - Дом милосердия.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Жизнь вроде бы стала налаживаться, но передышка была недолгой. Коллега Елены решила познакомить ее со своим знакомым: он в свое время потерял жену и остался один с дочкой. Сибирячка говорит, что какое-то время они повстречались, а через четыре месяца стали жить гражданским браком. Прожили два года, и однажды:

- Я начала подозревать, что гражданский муж употребляет наркотики. Когда сказала ему о своих опасениях, он взбесился и избил меня. Я испугалась, и моментально пришло решение: нужно уходить. Взяла сумку с документами и ушла, в чем была. Денег у меня не было, так как муж выгреб все, золото заложил в ломбард. Так как он жил рядом, а я боялась преследования, пришлось уволиться из больницы. В полицию не пошла, так как не хотела огласки и разбирательств.

Так успешная женщина оказалась на улице. Какое-то время Елена пожила у дочери в общежитии, потом у одних родственников, у других... И ноги сами привели ночью на вокзал, как обычную бродяжку.

- А почему не вернулись в деревню, где был дом? - спрашиваю я.

- Зачем? - задает ответный вопрос Елена. Долгая пауза, сибирячка иронично улыбается и продолжает: - Я же гордая, я городская теперь. Как это - вернуться обратно в деревню, как побитая собака? Там же заклюют.

После вокзала Елена попала в дом баптистов, где ей поставили условие: хочешь ночлег - пройди обряд крещения и тогда получишь крышу над головой. Елена продолжает:

- Там была женщина, которая дала мне номер телефона православного приюта для бездомных, где нужен был медик. Я не могла поверить в такое фантастическое совпадение. Позвонила приют и сквозь слезы рассказала свою историю.

Беседовали здесь же, в Доме милосердия.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Так Елена обрела крышу над головой и даже работу. Вскоре она встала на очередь, чтобы получить жилье, как мать-одиночка и вдова ветерана боевых действий. В мэрии пообещали через три года дать комнату в общежитии. Мало кто верил в успех затеи, но жилье она получила даже раньше обещанных трех лет.

- Первое время я не могла поверить, что у меня есть отдельный дом, так и продолжала жить в приюте, - говорит Елена. - Переезжала постепенно. Но хоть теперь и есть свое жилье, ноги все равно сюда несут. Видимо, Бог дал мне силу, чтобы я могла помогать и сопереживать обездоленным. Я без этого уже не могу.

КТО ПОПАДАЕТ В ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ?

Елена Тартмина, медик приюта для бездомных, помнит историю каждого, кто сюда попадал. Сибирячка отмечает: чаще всего в жизни бывает так, что родной человек оказывается хуже врага, а чужой - как спасение:

- Помню, как в Рождество сын привел свою родную маму: у нее сгорел дом, - плача, рассказывает Елена, - а у самого квартира двухкомнатная. Он ее привез и говорит: «Она же не может жить в одной комнате с моим сыном, да и жена против». Я рыдала навзрыд: «Как так? Это же мама, это святое». Бабушке было 75 лет. Она прожила в приюте семь месяцев и ни разу не подняла тему, как она сюда попала. Ездила на работу у метро «Заельцовская» - мыла посуду. Вскоре ее забрала родная сестра.

Жизнь привела Елену в приют для бездомных.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Елена также вспоминает, как к ним попал мужчина, офицер. Он похоронил отца с матерью, ушел в запой и так из него и не вышел, стал ночевать на теплотрассах. В приют его привела неравнодушная женщина. Он пришел в себя, познакомился тут с девушкой. Когда начали восстанавливать документы, выяснилось, что парень числится в умерших. Как потом узнали, родной брат опознал в чужом бездомном, замерзшем на улице, своего брата и, так как был единственным наследником, забрал его квартиру, продал и деньги оставил себе. По суду офицера «воскресили», и он начал новую жизнь.

Вот еще одна история:

- Помню, как к нам попал слепой мужчина. Он, будучи русским, жил в Таджикистане, но что-то случилось у него в семье. Мы коллективом начали собирать слепому деньги на операцию, так как врачи сказали, что зрение можно восстановить. Операция на один глаз стоила 50 тысяч рублей. Но в итоге в МНТК обе операции сделали бесплатно - поставили импортные хрусталики, и человек начал видеть.

Помогая другим, Елена сама обрела стойкость духа.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ДО И ПОСЛЕ

Елена признается: несмотря на сложность всех испытаний, выпавших на ее долю, она благодарит Бога за них.

- Моя жизнь поделилась на до и после. Не понимаю, почему раньше вела себя так. Гордыня всегда была со мной: я же директор, я же певица, звезда. Сегодня я счастлива по-настоящему. И это ощущение радости не зависит от материальных вещей. У меня дочь, недавно я стала бабушкой, а еще есть любимое дело. Я нужна людям, - улыбается сибирячка. - Я словно истину жизни познала. Получаю какую-то одухотворенность через людей, которые живут в приюте, через общение с ними, через проживание их ситуации. Я стала совсем иной - наконец смирилась.

Наша героиня окончила воскресную школу, а еще выучилась на косметолога и открыла свой кабинет: она признается, что это была ее давняя мечта. Кстати, Елена по-прежнему поет - она солистка в народном ансамбле «Родной земли краса» в Доме культуры железнодорожников. Но приют сибирячка не бросит. Лена знает: она нужна этим людям. Вся ее жизнь - пример того, как, смиряясь с бедами, покоряясь судьбе, человек встает с колен и идет вперед.