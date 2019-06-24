«Выкинул под дождь и забрал сумку»: водитель BlaBlaCar увез грузинку не в тот город

С Грузией в последние дни у нас какое-то сплошное недопонимание. В Сибири, например, произошла почти анекдотическая история. 40-летняя грузинка, назовем ее Марико (имя изменено по просьбе женщины), приехала в Россию к своему мужу Зурабу. Прилетела как раз в разгар российско-грузинского конфликта: когда народ в Грузии кричал про «оккупантов», а в России заявили о прекращении авиасообщения с Аджарией.

- Я - гражданин России, хотя по национальности грузин. Несколько лет добивался сердца Марико, летал в Грузию, сватался, делал подарки. Год назад мы наконец сыграли свадьбу, - поделился с «КП» - Новосибирск» Зураб. - Уговорил Марико переехать. Она прилетела сначала в Новосибирск, там ее встретил мой родственник, он должен был посадить ее или на автобус, или на машину до Ленинска-Кузнецкого, где я живу. И вот я жду-жду Марико, а ее все нет и нет. Пришлось полицию подключать!

Полицейские выяснили, что в воскресенье утром женщина действительно приземлилась в аэропорту Толмачево. Ее встретил родственник мужа - Николаз Кухайлешвили. Он решил отправить Марико в Кемеровскую область на машине - с помощью сайта BlaBlaCar. Нашел водителя, забронировал поездку.

- Я указал все в точности до адреса, куда нужно увезти пассажира. Как посадил в машину, позвонил мужу Марико, чтобы он ее встречал, - рассказал «КП» - Новосибирск» Николаз.

Сложности начались в пути. Дело в том, что Марико только учит русский язык. А шофер, видимо, забыл, в каком именно городе нужно высадить женщину. А она не смогла объясниться. В итоге вместо Ленинска-Кузнецкого грузинка приехала на вокзал Новокузнецка (между городами 1,5 часа езды).

- У нее с собой не было денег: не успела поменять лари на рубли. И симка в телефоне грузинская, так что связи тоже не было, - продолжает Николаз.

Оплатить поездку на BlaBlaCar должен был муж Зураб. Он и рад бы - ждал эту машину в Ленинске-Кузнецком, но жену-то высадили не там.

- Водитель, поняв, что никто платить не собирается, поступил очень грубо, - говорит Николаз. - Выкинул Марико под дождь, забрал ее сумку с деньгами и документами.

Марико оказалась совершенно беспомощной в чужом городе. Хорошо, что в кармане лежал листок с номером телефона Николаза. Женщина на смеси русского и грузинского объяснила кому-то из прохожих, что ей нужна помощь - сделать звонок родственникам. Поэтому, когда грузинку уже вовсю разыскивали российская полиция и испуганный муж, она сама вышла на связь.

- Очень повезло, что еще там, в Грузии, она записала мой номер и на всякий случай положила листок к себе в карман. Хорошо, что смогла найти с кем-то общий язык, чтобы позвонили мне. Я тут же сказал ей идти к кассам автовокзала и ждать помощь, - объясняет Николаз. - На тот момент ее уже искали около 20 человек. Что касается украденной сумки, то ее вернули, - помогли работники BlaBlaCar. На этом сервисе неадекватного водителя уже заблокировали. Мне кажется, ему провериться нужно, ненормальный какой-то…

- Рад, что все закончилось. Надеюсь, больше подобного международного недопонимания у нас не будет, - почти тостом закончил разговор с нами Зураб, поблагодарив всех, кто искал его жену.

Корреспондент «КП» связался и с водителем сервиса BlaBlaCar, чтобы услышать версию другой стороны конфликта. Но Роман, так зовут шофера, отказался говорить:

- Я не буду ничего комментировать.

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