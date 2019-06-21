Кидаются ножами и стульями: в Новосибирске лесбиянки-разведенки не могут поделить квартиру

Водитель троллейбуса и кондуктор. Когда-то этот маленький, но гордый экипаж мечтал о совместной жизни до гроба и общем ребенке. Счастливая пара. Она и Она. Инь и инь. Теперь между бывшими влюбленными – война.

Девушки думали, что будут вместе всегда, но все закончилось дележкой имущества. Фото: из личного архива героев публикации.

«ОНА ПОДУМАЛА - Я МАЛЬЧИК»

Юля и Таня встретились в общаге в 2006 году. Купидон пальнул, не разбираясь. Девчонки и сами-то разобрались не сразу.

- Сначала Таня подумала, что я мальчик, – объясняет Юля.

Когда поняла, что ошиблась – было поздно, влюбилась по уши. «Мальчик» отвечал взаимностью и поцелуями.

У водителя зрплата выросла, и пара решилась делать ЭКО.

Девушки вместе снимали жилье, на работе договорились трудиться в общем троллейбусе… В 2012 году решили создавать уже надежный семейный очаг: взяли ипотеку.

Кондуктору Татьяне банк отказал – слишком маленькая зарплата. А водителю Юле удача улыбнулась. Взяли квартиру в новостройке и стали строить свой рай в шалаше.

- Нас встретили бетонный пол и голые стены. Спали на матрасе, но начали делать ремонт, - говорит Юлия. - Вся отделка, мебель и прочее для нового жилья обошлись в копеечку – 600 тысяч рублей.

Квартира раздора - уютное гнездышко. Фото: из личного архива героев публикации.

И ПОЛЕТЕЛИ НОЖИ…

Влюбленные вместе продумывали дизайн гнездышка, выбирали бытовую технику... У водителя троллейбуса, вот удача, росла зарплата, перевалила за 50 тысяч. Жена и жена решили завести ребенка. Раз Юля – добытчик, то матерью быть Тане.

Она сделала ЭКО, но… потеряла ребенка. Выкидыш. Это подорвало отношения.

- Тане будто крышу сорвало. Она начала меня оскорблять, обвинять в изменах. Следила за каждым моим шагом, истерики закатывала постоянно. Мне даже спать приходилось в другой комнате, - вспоминает жена-добытчица.

Объятья кончились, когда одна из дам поняла, что собственник-то у квартиры один. Фото: из личного архива героев публикации.

Она даже переехала к сестре, чтобы пересидеть огонь семейной ссоры. Переждала, приехала обратно к любимой. А у той – ультиматум:

- Я тебе отдам 500 тысяч, и ты исчезаешь из моей жизни.

Юля была потрясена. Она же шла на все ради любимой.

- Она пользовалась всегда моей банковской картой. Никогда ни в чем себе не отказывала. Я работала как проклятая, чтобы меня выгоняли из моей же квартиры? Тогда я просто развернулась и ушла.

В ремонт вложили порядка 600 тысяч рублей. Фото: из личного архива героев публикации.

Следующий приезд домой стал роковым – Юля застукала Таню с другой.

- Началась перепалка, выясняется, что «скоро уже суд». Я понять не могу: какой суд? Когда? – переживает тяжелые воспоминания девушка. И говорит, что Таня захватила квартиру.

Как это произошло? Не понятно. Возможно, любимый кондуктор что-то провернул с документами на жилье. И теперь через суд выписывает свою бывшую пассию.

У разбитого очага развязалась война. По словам Юлии, летели и ножи, и стулья. Даже полицию вызывали. Тяжело пришлось озадаченным правоохранителям, семейные дебоширки валили друг на друга. Будь одна из них мужик – участковый сразу знал бы, кого вязать. А тут – поди разбери. Жена да жена – одна сатана.

Квартира-то, конечно, хорошая, но как ее теперь делить? Фото: из личного архива героев публикации.

Но скоро будет разбираться суд. Да, семейные баталии обернулись уголовным делом об угрозе убийством, скамья подсудимых ждет Юлю. Грозит до двух лет казенного дома. А вот дом личный она уже проиграла. Как так вышло? Пытаемся узнать версию Тани, но кондуктор не спешит объясняться.

- Квартира моя, и я ничего не буду комментировать. Человек просто не в себе, - рубит Татьяна.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Может требовать только деньги»

Ознакомившись с ипотечными документами, мы увидели: ипотечный займ заключался на обеих девушек, как созаемщиц, а вот сама сделка по купле квартиры уже - на одного человека, и значится там имя Татьяны.

Юрист Михаил Жуков объясняет, на что теперь может рассчитывать Юлия:

- Если по базе Росреестра собственником квартиры является один человек, значит один он и владеет имуществом. То, что они оформляли займ в банке как созаемщики, на право собственности не влияет. При таких обстоятельствах партнер покупки вправе требовать только деньги, но не вправе требовать право на имущество. Юлия может доказать, что внесла определенную сумму денег в покупку и ремонт и потребовать их обратно. Такая проблема специфична не только для однополых пар, но для пар живущих в, так называемом, гражданском браке.