В Новосибирске завершилась Спартакиада Группы ЭПМ

Сотрудники всех производственных площадок Группы состязались в девяти дисциплинах: легкоатлетическая эстафета, шахматы, стритбол, дартс, волейбол, настольный теннис, армрестлинг, гиревой спорт и мини-футбол. Главный судья соревнований - судья первой категории Александр Серов, старший тренер новосибирского волейбольного клуба «Локомотив».

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Спартакиада открылась легкоатлетической эстафетой 4х400 м. По итогам эстафеты лучшей себя показала команда ЭПМ-НЭЗ (Новочеркасск) с результатом 4 минуты 11 секунд 3 миллисекунды. Вторыми к финишу пришли легкоатлеты ЭПМ-НовЭЗ (Новосибирск) с разницей от результата ЭПМ-НЭЗ 5 секунд 6 миллисекунд, третьими стали спортсмены сборной АО «Донкарб Графит» (Челябинск и Новочеркасск) - 4 минуты 19 секунд 4 миллисекунды. Сразу после эстафеты начался турнир по стритболу. Он проходил по круговой системе. Победитель турнира определился путем подсчета набранных очков. Самыми результативными оказались спортсмены ЭПМ-НовЭЗ, одержавшие победу во всех матчах. Красивую игру показала команда ЭПМ-ЧЭЗ, занявшая второе место, а третьими стали спортсмены ЭПМ-Менеджмент (Москва).

Параллельно с турниром по стритболу шла борьба за шахматными досками. На протяжении двух часов спортсмены Группы ЭПМ состязались в интеллектуальном виде спорта. Лидерство сразу захватил спортсмен «Донкарб Графит» Александр Сысолин, второе место у Рустама Аширова, шахматиста ЭПМ-НовЭЗ, третье место завоевал Равиль Гатиятулин, сотрудник ЭПМ-ЧЭЗ.

Часть соревнований проходила на открытом воздухе.

В первой половине дня в турнире по волейболу лучшей себя показала команда Новосибирского электродного завода. Со счетом 2:0 она обыграла все команды. Второе место завоевала команда ЭПМ-НЭЗ. За третье место шла ожесточенная борьба между ЭПМ-ЧЭЗ и «Донкарб Графит». Бронзовый призер определился по результатам подсчета очков. Впереди оказались спортсмены ЭПМ-ЧЭЗ.

Параллельно с волейболом шел турнир по настольному теннису. Каждую команду представлял один игрок. Между пятью теннисистами состоялись напряженные партии, по итогам которых определились призеры турнира. Ими стали Алексей Останин (ЭПМ-НовЭЗ), Вячеслав Любовин (ЭПМ-НЭЗ) и Дмитрий Моисеев (ЭПМ-Менеджмент).

В соревнованиях по дартсу первое место завоевал Юрий Рябинкин (ЭПМ-НовЭЗ). В меткости ему уступили Вячеслав Попов (ЭПМ-НЭЗ) и Евгений Коротков («Донкарб Графит»), занявшие второе и третье места соответственно.

Болельщики горячо поддерживали спортсменов.

Турнир по армрестлингу оказался одним из самых зрелищных видов спорта и вызвал яркие эмоции у болельщиков. В личном первенстве на правую руку абсолютным победителем стал работник цеха механической обработки Новосибирского электродного завода Владимир Кузнецов. Второе место у рукоборца с Челябинского электродного завода Леонида Спицина, на третьем - Сергей Мещеряков с Новочеркасского электродного завода.

По итогам первое место в гиревом спорте с большим отрывом от соперников занял сотрудник цеха обжига электродной продукции ЭПМ-НовЭЗ Павел Баер. На втором месте - заместитель начальника цеха обжига ЭПМ-НЭЗ Станислав Кошляков. Третье место завоевал станочник филиала «Донкарб Графит» (Новочеркасск) Алексей Байтер.

Самыми результативными оказались спортсмены ЭПМ-НовЭЗ, одержавшие победу во всех матчах.

Спартакиада завершилась соревнованиями по мини-футболу. В итоге кругового турнира определилась сильнейшая команда - ЭПМ-НовЭЗ. Она одержала три победы в четырех встречах (ЭПМ-НовЭЗ - ЭПМ-НЭЗ - 4:0, ЭПМ-НовЭЗ - ЭПМ-Менеджмент - 3:1, ЭПМ-НовЭЗ - ЭПМ-ЧЭЗ - 4:0). Встреча с «Донкарб Графит» закончилась ничьей 1:1.

Победители спартакиады определялись по количеству очков, набранных во всех видах спорта. Бронзовых наград удостоились спортсмены АО «Донкарб Графит», набравшие 88 очков. Серебро спортивных состязаний увезла с собой команда Новочеркасского электродного завода - 97 очков. Уверенную победу в спартакиаде со 129 очками одержала команда Новосибирского электродного завода.

Легкоатлетическая эстафета.

Легкоатлетическая эстафета

I место - Антон Деменцов, Илья Ващенко, Сергей Артамонов, Дмитрий Гринько (ЭПМ-НЭЗ)

II место - Андрей Федотов, Андрей Симонов, Евгений Эргарт, Никита Черцов (ЭПМ-НовЭЗ)

III место - Виталий Железненко, Олег Тихонов, Андрей Ушмарин, Артем Орешкин (АО «Донкарб Графит»)

соревнования по стритболу.

Стритбол

I место - Сергей Гладышев, Дмитрий Шевченко, Артем Рыбин, Евгений Гайдуков, Андрей Овчинников (ЭПМ-НовЭЗ)

II место - Евгений Новоселов, Антон Бедняк, Янислав Верменко, Александр Термер, Павел Севастьянов (ЭПМ-ЧЭЗ)

III место - Дмитрий Бабушкин, Тимур Хайруллов, Дмитрий Моисеев, Николай Козлов, Константин Котов (ЭПМ-Менеджмент)

Шахматные баталии.

Шахматы

I место - Александр Сысолин (АО «Донкарб Графит»)

II место - Рустам Аширов (ЭПМ-НовЭЗ)

III место - Равиль Гатиятулин (ЭПМ-ЧЭЗ)

Соревнования по волейболу.

Волейбол

I место - Алексей Кравец, Артем Землянов, Константин Фролов, Евгений Кеслер, Александр Чечулин, Вячеслав Чичиков, Виталий Гребенюк, Юрий Сафатов (ЭПМ-НовЭЗ)

II место - Сергей Артамонов, Илья Самоволькин, Елена Тельнова, Ирина Ольховская, Андрей Егоров, Сергей Колычев, Антон Деменцов, Масхуд Масхудов (ЭПМ-НЭЗ)

III место - Евгений Новоселов, Антон Бедняк, Евгений Депершмидт, Егор Воробьев, Янислав Верменко, Александр Термер, Равиль Япаров, Леонид Спицин (ЭПМ-ЧЭЗ)

теннисный турнир.

Настольный теннис

I место - Алексей Останин (ЭПМ-НовЭЗ)

II место - Вячеслав Любовин (ЭПМ-НЭЗ)

III место - Дмитрий Моисеев (ЭПМ-Менеджмент)

Дартс.

Дартс

I место - Юрий Рябинкин (ЭПМ-НовЭЗ)

II место - Вячеслав Попов (ЭПМ-НЭЗ)

III место - Евгений Коротков (АО «Донкарб Графит»)

Турнир по армрестлингу.

Армрестлинг

I место - Владимир Кузнецов (ЭПМ-НовЭЗ)

II место - Леонид Спицин (ЭПМ-ЧЭЗ)

III место - Сергей Мещеряков (ЭПМ-НЭЗ)

Соревнования по гиревому спорту.

Гиревой спорт

I место - Павел Баер (ЭПМ-НовЭЗ)

II место - Станислав Кошляков (ЭПМ-НЭЗ)

III место - Алексей Байтер (АО «Донкарб Графит»)

Футбольный турнир.

Футбол

I место - Александр Ковалев, Валерий Рабжинов, Андрей Федотов, Игорь Гарин, Павел Агеев, Виталий Калинин, Никита Романцев, Андрей Симонов (ЭПМ-НовЭЗ)

II место - Виталий Железненко, Олег Тихонов, Андрей Ушмарин, Роман Лесниченко, Михаил Виноградов, Артем Плотников, Иван Сергеенков (АО «Донкарб Графит»)

III место - Александр Королев, Янислав Верменко, Иван Ширяев, Алексей Альшев, Михаил Искаков, Александр Федулин, Алексей Семенов, Константин Лемешко (ЭПМ-ЧЭЗ)