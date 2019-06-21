«Он как зомби, все время к ней тянется»: суд арестовал разведчика, который похитил свою бывшую жену — чемпионку по бегу

В Заельцовском суде Новосибирска избрали меру пресечения Ярославу Фокину. До суда он будет находиться в СИЗО за то, что похитил бывшую супругу-спортсменку. Пока срок ареста - 2 месяца.

- Она поехала со мной добровольно. В поход, - только и сказал в свое оправдение Фокин, добавив, что по-прежнему любит свою бывшую.

Напомним, 18 июня чемпионка по горному бегу Елена Рухляда вернулась в Новосибирск с очередной гонки из Италии. В аэропорту ее встретил знакомый спортсмен, на своей иномарке довез до ее дома. Тем же утром на пороге квартиры спортсменки нарисовался Фокин. Увидел чужого мужчину, взбесился. Ослепленный ревностью экс-разведчик достал нож и скотч: парочку сначала связал. У соперника забрал ключи от машины.

Ориентировка, по которой искали девушку.

А Лену, как какую-то вещь, упаковал в спортивную сумку. В ней и вынес из подъезда. Живой «багаж» закинул в чужую «Шкоду» и вместе с пленницей исчез из города. Их искали сутки. Нашли в глухом местечке — в пригороде Новосибирска — на берегу реки. Фокин там поставил палатку, а свою пленницу привязал к себе — нога к ноге, чтобы уж точно не убежала. Девушку спасли полицейские.

Фокин в прошлом служил в ОМОНе, потом — в ГРУ, но за месяц до преступления ушел на гражданку — инструктором в стрелковый клуб. Бывшему разведчику теперь придется ответить — и за похищение человека, и за угон, и за угрозу убийством.

— Возможно даже пойдет речь о нарушении неприкосновенности жилища, будем смотреть насколько законно он проник к ней в квартиру, — говорит Алексей Ярик, заместитель прокурора Заельцовского района.

Но есть и те, кто встает на его сторону. Отец спецназовца заявил КП-Новосибирск, что Елена его «околдовала» — якобы сделала приворот.

Елену похитил ее бывший муж, который в прошлом служил в Минобороны.

Горой стоит за экс-разведчика и его знакомая — пенсионерка в инвалидном кресле — Галина Михайловна.

«У него - душа, он добрый» - бывший боец ОМОНа, который похитил женщину, помогал посторонней пенсионерке. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

— Чтобы вы понимали, какой он человек... Мы с ним познакомились, когда он в ОМОНе служил. Он участвовал в аресте моей дочки, это было года четыре назад, сейчас она в тюрьме за убийство... И во время задержания дочка плакала, говорит: «У меня мама осталась дома одна, в инвалидном кресле», — рассказала КП-Новосибирск 65-летняя Галина Михайловна. — Он на следующий день пришел ко мне. Я была никакая от таких новостей. Он успокоил: «Вы не переживайте, я вам помогу». И так началась наша дружба. Он и краны чинил, и по дому помогал. Все бескорыстно. Ни копейки не взял. Таких добрых людей уже просто нет. После развода он жил у меня, потому что ей оставил все.

Еще один штрих к портрету сына добавляет откец Ярослава.

«Он становился зомбированным» - отец похитителя объяснил, почему сын пошел на преступление. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

— Я как-то спрашиваю у Лены: «А что он у тебя все время в этой черной омоновской робе ходит?». Она говорит: «Так он свою куртку какому-то бомжу отдал. Увидел, что человек на улице мерзнет и отдал». Сын мой — наивный и очень добрый человек. Он бы никогда не причинил вреда Лене, — говорит Иван Фокин.

По словам пенсионерки, Ярослав решился на похищение бывшей, так как «решил ее проучить».

— Она его на веревочке держит, понимаете? Говорит: «У нас все будет хорошо». Но тут же вызывает полицию и прогоняет его. Не знаю, был ли приворот, но что-то есть. Она его унижает, опускает ниже плинтуса, но удивительно, он к ней тянется. Он как только к ней сходит, становится как зомби. В последнее время плохие у них отношения были, детей от него прятала. Да и бросала сама же этих детей — у нее же соревнования. А у него болело на душе. Потом она же постоянно ему мешала на работе. Она постоянно пишет заявления. Он, когда в ОМОНе работал, она туда ходила с жалобами. Ярослав считал, что она еще и интрижку закрутила там с его начальником. Это унижало его. Поэтому уволился. Когда он устраивался в ГРУ, в спецназ, она тоже мешала. Он только комиссию туда проходил, а она уже бежала туда. Рассказывала, какой Ярослав — плохой. Но его все равно взяли на работу. Потому что он классный специалист. У него руки золотые, да и вообще человек хороший. Понимаете, у него душа, жалость, он всегда всем помогает... А Лена... Спровоцировала она его.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Елена Рухляда, 33 года, живет в Новосибирске. Сибирячка является призером чемпионатов мира по горному бегу в командном зачете. Также Елена стала серебряным призером чемпионата мира 2011 года по горному бегу в личном первенстве. А в 2017 году - чемпионкой России в скайранинг-марафоне.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Запихал ее в машину и увез: бывший муж подозревается в похищении известной спортсменки

Ровно сутки полиция и волонтеры ищут пропавшую бегунью - 33-летнюю Елену Рухляду. Очевидцы утверждают: ее похитил бывший муж , Ярослав Фокин.

- Утром 18 июня он вытолкнул Елену из дома, запихнул в угнанную иномарку и увез в неизвестном направлении, - рассказал корреспондентам КП-Новосибирск источник, близкий к следствию (подробнее).

«Она молила полицию: «Спасите!»: омоновец угнал машину и похитил на ней свою бывшую – известную бегунью

— Ярослав ездил в командировки - в горячие точки. В Чечне был. Они были в браке около трех лет, встречались намного дольше, — рассказал КП-Новосибирск брат Елены Сергей Рухляда. — Он ее постоянно избивал! Собственно поэтому она и ушла, не остановили даже дети — у них двое мальчишек. После развода она несколько раз обращалась в полицию, она молила их: «Спасите!». Он не давал ей спокойно жить! Она даже его командиру звонила, чтобы найти на него какую-то управу. Ее постоянно успокаивали: «Хорошо-хорошо, переговорим, уладим вопрос». Вот, уладили... (подробнее).

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