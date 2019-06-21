«Билайн» представляет «Социальный пакет» для пенсионеров, студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью

«Билайн» расширил географию подключения к первому в России полноценному социальному продукту «Социальный пакет», объединившему услуги мобильной связи и дополнительный набор специализированных решений для клиентов с особыми потребностями, в том числе клиентов с нарушениями движения, зрения и слуха. Теперь «Социальный пакет», созданный «Билайном» специально для пенсионеров, студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью, доступен для подключения в магазинах «Билайн» по всей России.

Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО «ВымпелКом»:

- Социальная миссия «Билайна» - создавать инновационные технологии, способствующие решению важных социальных проблем и изменению отношения общества к ним. Для нас, как социально ответственного бренда, важно, чтобы современные технологии улучшали качество жизни клиентов с особыми потребностями. Ранее мы представили первый в России полноценный продукт «Социальный пакет», учитывающий потребности разных социальных групп населения, в Москве и области. Сегодня «Социальный пакет» выбрали для себя уже десятки тысяч клиентов с особыми потребностями. И мы рады предоставить такую возможность клиентам по всей России.

В стоимость тарифного плана «Социальный пакет» в части мобильной связи входят:

• 200 минут звонков на номера всех операторов области подключения и номера «Билайн Россия»;

• безлимитные звонки на «Билайн Россия» после исчерпания пакета;

• SMS на номера всех операторов области подключения и «Билайн Россия» - 1000 SMS в месяц;

• пакет мобильного интернета - 3 Гб;

• безлимитное пользование мессенджерами WhatsApp и Viber, а также другими ресурсами для обмена сообщениями.

Для жителей Новосибирска и области абонентская плата на тарифном плане «Социальный пакет» составляет всего 4 рубля в сутки.

«Билайн» в Новосибирской области за последний год значительно увеличил покрытие сети 4G, обеспечив надежный высокоскоростной доступ в интернет. В преддверии дачного сезона оператор связи увеличил покрытие связью 4G более чем в 30 населенных пунктах Новосибирской области, а также в черте города и пригороде - на популярных направлениях для дачного отдыха.

Важной составляющей частью нового продукта является перечень специализированных опций и дополнительных возможностей для клиентов: «Мой Доктор» (16+) - удобный сервис для удаленной консультации с врачами, когда отсутствует возможность оперативно приехать в городскую поликлинику; услуга «Доверительный платеж» - возможность всегда оставаться на связи с близкими для общения и для получения помощи в экстренных ситуациях даже при нулевом балансе; безлимитный трафик на официальные порталы и сервисы ряда государственных органов и служб, в том числе координируемых Министерством труда и социальной защиты. В ближайшей перспективе для людей с ограничениями по слуху будет доступен сервис онлайн-сурдоперевода для снятия барьера коммуникации с врачом, получения консультаций, вызова служб МЧС и т. д. Первые 60 минут в месяц будут предоставляться бесплатно. Для людей с ограничениями по зрению уже бесплатно реализованы «Яндекс.Карты» (6+) и «Google Карты» (6+), а в перспективе появятся и специализированные сервисы BlindSquare (6+) и BeMyEyes (18+). Также в продукте «Социальный пакет» доступны специальные развлекательные сервисы для студенческой аудитории, позволяющие общаться в социальных сетях и слушать музыку.

Подключиться к «Социальному пакету» можно только в собственных магазинах «Билайн» при предъявлении документа, подтверждающего право на получение льгот. По одному документу, подтверждающему право на получение льгот, на тарифный план «Социальный пакет» может быть подключен только один абонентский номер.

Тариф доступен для подключения во всех регионах, кроме Республики Крым и города Севастополя, а также Чукотского автономного округа. Более подробная информации о продукте «Социальный пакет» доступна здесь.