Шум турбин и рока: Квартирник на ТЭЦ-5 с Дианой Арбениной собрал десятки тысяч зрителей

Теплый праздник провели в «квартире» СГК: заняли территорию и снаружи, и внутри. Благо дом - добротная «трешка»: тут вам и просторный зал - сцена и площадка для танцев, и кухня с вкусными супами, десертами и кофе в турке, и детская с батутами и мастер-классами, и спальня с комфортными мешками-креслами на зеленой лужайке, и даже балкон-палатка для тех, кто сам любит подымить.

Концерт местных групп и рок-звезды Дианы Арбениной можно было смотреть, удобно разместившись в кресле-мешке.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Для удобства гостей схему планировки разместили у входа. Правда, всех сначала интересовала экскурсия в святая святых: объект ведь режимный, когда еще удастся попасть.

- В Новосибирске фестиваль «Потепление» - первый. В городах присутствия Сибирской генерирующей компании - традиционный. Фестиваль - это прежде всего день открытых дверей, мы открываем станцию для жителей, - отметили организаторы.

Пройдя рамку-металлоискатель, новосибирцы прямиком устремились к воротам ТЭЦ-5 занять позиции. Вскоре там образовалась огромная очередь. Заманчивые уговоры ведущего расслабиться, подкрепиться, поваляться на лужайке, пройти какой-нибудь мастер-класс действия не возымели: горожане ждали момента, когда своими глазами увидят рычащие генераторы и турбины.

Ступив на землю ТЭЦ-5, новосибирцы заняли место в очереди и отказывались покидать свои позиции: очень хотелось поглядеть, откуда берутся свет и тепло.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Многие приехали целыми семьями с детьми и даже бабушек с дедушками прихватили: все в ожидании. Оксана Латынцева - многодетная мама: у женщины 11 детей, семерых она взяла на праздник. Живет семья в Первомайском районе. На фестиваль добирались на собственной «Газели». Кстати, младшему ребенку всего два годика.

Оксана Латынцева приехала с большой компанией: у сибирячки 11 детей, четверо из них - приемные.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Для того чтобы пройти на теплоисточник, необходимо было показать паспорт или водительское удостоверение и документ на ребенка. После регистрации в специальном журнале гостям давали памятку по технике безопасности - и вуаля, вы уже по ту сторону тяжеленных ворот, которые в обычные дни скрывают процесс выработки тепла и света. Встречал экскурсию заместитель начальника по ТО Роман Огнев. Он и рассказал интересные факты о ТЭЦ-5.

ТЭЦ-5 - объект повышенной опасности, зайти сюда можно было только в составе небольшой группы со своим куратором.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Зрители узнали, что ТЭЦ-5 - крупнейшая теплоэлектроцентраль в Сибири, расположена на самой высокой точке города - Ключ-Камышенском плато, это самое высокое сооружение в городе. Каждый из шести энергоблоков состоит из котла, турбины, генератора и трансформатора. Один блок за час вырабатывает столько энергии, сколько среднестатистическая квартира потребляет за 60 лет!

Шум турбин впечатлил не только детвору, но и взрослых.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Всю территорию ТЭЦ-5 обойти сложно - займет много времени, а куда-то просто не попадешь без специального допуска. Рассмотреть щит управления разрешают, но вот руками трогать кнопочки запрещено. За работой оборудования в турбинном зале круглосуточно следят машинисты энергоблоков.

Многие процессы на ТЭЦ-5 автоматизированы, человеку важно следить за тем, чтобы техника работала без сбоев.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Главное открытие экскурсии: развенчивание мифа. Мнение, что градирни дымят, оказалось заблуждением. Это не дым - всего лишь испаряется теплая вода.

- Многое из того, что рассказали, стало неожиданностью. Например, я всегда считала, что из огромных башен-труб, градирен, в воздух попадает вредный дым, а это просто пар! Теперь поняла, почему, когда находишься на территории теплоисточника, возникает ощущение, будто иногда накрапывает мелкий дождик, - поделилась впечатлениями Анна Калашникова.

И это удивило не только Анну. Сибиряки признаются: не знали, что суровые с виду градирни абсолютно безобидны для атмосферы.

Густое облако над суровыми градирнями-башнями - это пар. После экскурсии в соцсетях люди уже поправляли друг друга в терминологии.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Я живу рядом, всю жизнь смотрел на эти трубы и не знал, как происходит процесс, - говорит инженер-электроник Эдуард Быков. - Это хорошая практика открытости на предприятии: сегодня столько стереотипов развеяли! Мы дома на диване так здраво размышляем, делаем выводы о том, чего, по сути, близко не знаем.

Экскурсия развеяла многие мифы о работе крупной станции.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Взрослые в итоге с удивлением обнаружили, что в знаниях об энергетике у них был пробел, а детям понравился эффектный шум турбин и много кнопок на щите управления: мечта любого мальчишки!

Пушистая, будто настоящая: оригинальная техника рисования помогла детям создать почти живого котенка.Фото: Алена МАРТЫНОВА

После экскурсии гости разошлись по развлекательным площадкам. Дети активно участвовали в различных мастер-классах, например, по живописи. Тут вместо привычного карандаша - уголек, а вместо кисти - ватная палочка. Когда рисунок готов, его фиксируют обычным лаком для волос, чтобы картинка не «поплыла».

Чтобы собрать пластиковые трубы в систему, мальчишкам понадобилось 10 минут.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мальчишки общими усилиями собирали пластиковый трубопровод. На площадке было не протолкнуться. Возраст юных специалистов варьировался от 1 до 30. Работу выполняли дружно, без лишних слов.

В каждую фотозону выстраивалась очередь: фоны удивляли оригинальностью затеи.Фото: Алена МАРТЫНОВА

С фестиваля новосибирцы уходили с переполненной памятью смартфона: многообразие фотозон не оставляло иного выбора. Причем снимки можно было тут же распечатать. Особой забавой стала зона с кроватью.

Этот робот позволяет диагностировать тяжелые болезни внутри труб.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Были на площадке и профессиональные стенды. Они тоже отличались интересными экспонатами. Например, выставка тепловых сетей привлекла жителей современным диагностическим оборудованием.

- Дрон с тепловизором - это наш пилотный проект. Еще мы используем робота на колесах с видеокамерой: он опускается в трубу без воды и исследует ее на повреждения. Это нужно для того, чтобы не вскрывать участки, где проходит железная дорога или трамвайные пути. В июле к нам придет новый робот из Санкт-Петербурга, который до этого использовали в атомной энергетике, а теперь он стал доступен и для тепловой, - рассказал Антон Баев, директор по тепловым сетям СГК.

После экскурсии, мастер-классов и вкусного ужина сибиряки отправились танцевать.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Для гостей праздника была организована интерактивная концертная программа. В тот же день по соцсетям разлетелись сотни восторженных отзывов с дружным хештегом #сгкпотепление.

- Атмосфера на фесте - космическая. Невероятно круто! Пять часов пролетели на одном дыхании. «Потепление» удалось: было жарко! - восхищаются зрители.

Диана Арбенина внесла лирическую нотку в фееричное торжество: подарила сибирякам настоящую атмосферу квартирника.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Завершили фестиваль рок-звезда Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы».

- Еще одна мечта детства исполнена: умопомрачительный концерт. Когда мне было 16 лет, у нас с отцом был разговор о том, какие рок-группы останутся, какие из них будут слушать мои дети, - вспоминает одна из поклонниц. - Папа сказал: «Это будут «Ночные снайперы». Напророчил! Спасибо за мощь и эмоции!

Возможно, в следующем году новосибирцам покажут еще одну ТЭЦ, куда не ступала нога обычного жителя.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Директор ТЭЦ-5 Олег Зыков пообещал, что такой праздник для новосибирцев будет проводиться каждый год.

- Радует, что много людей проявили интерес к нашей работе, - поблагодарил пришедших Олег Зыков. - С точки зрения безопасности, мы не можем пустить большой поток людей, поэтому кому-то сегодня не удалось попасть внутрь. Однако это не повод огорчаться: звоните и записывайтесь на экскурсию, мы открыты!

Энергетики принесли свои извинения горожанам, которые не смогли увидеть ТЭЦ. Было принято решение проводить экскурсии для гостей еженедельно.

Чтобы попасть на экскурсию на ТЭЦ, нужно оставить заявку на портале sibgenco.online («Запись на экскурсию»). По мере поступления заявок формируются группы, составляется график, удобный для посещения гостей. Всех записавшихся обязательно проинформируют о дате и времени проведения экскурсии.

Уже в ближайший четверг будет сформирована первая группа. Для прохода на ТЭЦ при себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность, на экскурсию допускаются дети старше 6 лет.