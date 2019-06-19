Дмитрий Асанцев поддержит кандидатуру Анатолия Локтя на предстоящих выборах мэра

Сегодня на сессии Совета депутатов города Новосибирска была окончательно принята дата выборов мэра Новосибирска. Голосование состоится 8 сентября. Спикер Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев обозначил свою позицию по представленным кандидатурам и оценил работу действующего мэра:

- Хотелось бы отойти от партийно-политических стратегий и дать личную оценку работы Анатолия Локтя. Она в основном положительная. Безусловно, в работе муниципалитета есть недостатки, но они будут всегда. Мы видим их, участвуем в процессе решения и в критике действующей власти. Однако я свою оценку даю с учетом всего комплекса работы, а это решение повседневных задач, выстраивание внешнеполитических взаимоотношений с центром, Федерацией, губернатором, Законодательным собранием, Советом депутатов города Новосибирска.

Дмитрий Асанцев отметил, что именно повседневная работа муниципалитета и решение наболевших вопросов - самая важная забота руководства города. И в этом плане прогресс заметен. Сегодня аппарат мэрии ставит перед собой задачи, которые соответствуют основным потребностям жителей. В первую очередь людям хочется комфорта и удобства от городской среды: удобных дорожных развязок, четкого движения общественного транспорта, большего количества культурных объектов, школ, детских садов, а также возможностей жить и отдыхать.

- Статистика показывает, что люди сюда едут, численного оттока не происходит, - отмечает председатель Совета депутатов города Новосибирска. - Новосибирская область улучшает свои позиции по этому параметру и занимает первое место в Сибирском федеральном округе. В связи с этим я оцениваю работу действующего мэра положительно. Если выбирать из тех предполагаемых кандидатов, которые пойдут на выборы в сентябре 2019 года, свои предпочтения отдаю действующему мэру Новосибирска.

В настоящий момент о намерении принять участие в выборах заявляют около 14 человек. По мнению Дмитрия Асанцева, именно отношение жителей к действующему мэру повлияет на то, будут ли выборы по-настоящему яркими и горячими. Также спикер дал свой прогноз на предстоящий предвыборный период:

- На мой взгляд, Анатолий Локоть является самым серьезным претендентом на пост мэра. Стратегия конкурентов традиционно будет строиться на критике действующей власти и обещаниях сделать жизнь в городе комфортнее. Впереди лето, и политический интерес, возможно, будет снижен, но последняя декада августа и первая декада сентября будут очень активными в этом отношении.