ОбьГЭС встал на ролики

Шестой фестиваль «Роллер фест» приурочили к празднованию 12 июня - Дня России. Организаторы говорят, что скоро площадку для соревнований надо будет менять: количество спортсменов и гостей праздника с каждым годом все больше. В этом году - 500 человек. Традиционно мероприятие проходит при поддержке депутатов Совета депутатов города Новосибирска. Подобные спортивные проекты - это часть общей политики народных избранников.

- В соревнованиях приняли участие более 80 роллеров в индивидуальных зачетах и 16 молодых семей с детьми. Шире становится площадка с развлечениями: стараемся привлекать больше партнеров с мастер-классами и точками питания. Рады, что фестиваль стал доброй традицией Новосибирска, - говорят организаторы - Центр молодежного досуга «Левобережье».

Участники не теряли время зря: сразу меняли сандалии на ролики, наколенники - и приступали к тренировкам.

Роллеры состязались в трех дисциплинах: преодоление дистанции с препятствиями, прокатывание под низкой планкой и семейная эстафета.

Юрий Фоломкин.

Среди поклонников роликов не только молодежь, самому старшему участнику - 82 года.

Владимир Гурцких роликами увлекся совсем недавно, а вот на классических коньках рассекает по льду уже приличное количество времени. Более того, несмотря на преклонный возраст, он уже восемь лет возглавляет спортивную секцию, где ветераны и люди с ограничениями здоровья занимаются конькобежным спортом. Это собственная инициатива сибиряка. Занимаются дедушки круглый год и бесплатно. В молодости наш земляк занимался боксом, причем успешно, но, как это бывает, неожиданно у молодого Владимира Гурцких медики обнаружили шумы в сердце, и тяжелый вид спорта запретили.

- Спорт в моей жизни был всегда. На коньки я впервые встал еще в 16 лет. Когда работал на Чкаловском заводе, играл в хоккей за цех - был на воротах. Мой сын - заслуженный тренер России по фехтованию Сергей Довгошея, - поделился Владимир Гурцких. - Меня не смущает, что вокруг молодежь. В качестве поддержки взял друга - будет за меня болеть.

Пока спортсмены состязались в мастерстве катания на роликах, зрители наслаждались концертной программой и участвовали в мастер-классах. Изобилие площадок помогло каждому найти занятие по душе. Кто-то увлекся творческими мастер-классами - лепка из пластилина, изготовление цветов из синельной проволоки, роспись гипсовых фигур, создание собственного флага. Любителей спорта привлекли активные мастер-классы: по историческому фехтованию, катанию на роликах, свободному жанру в стиле светового шоу. К мастерам по аквагриму и мехенди с первых же минут выстроилась огромная очередь из детей и взрослых. Всем хотелось примерить на себя украшение из ярких красок и замысловатых узоров.

Александр Фельдбуш

Поздравить гостей и участников «Роллер феста» пришли депутаты Совета депутатов города Новосибирска Юрий Фоломкин и Александр Фельдбуш.

- Это замечательный фестиваль: новосибирцам он пришелся по душе. Спортивный праздник объединяет людей, а благодаря красивому виду на водохранилище и солнечной погоде - дарит отличное настроение, - отметил Александр Фельдбуш.

А Юрий Фоломкин взял с собой на фестиваль сына Федора - мальчику только что стукнуло пять лет. Первый раз Федор увидел гонки на роликах в прошлом году: впечатлили. За год освоил езду на велосипеде, на нем и приехал на фестиваль, а ролики, говорит мальчик, еще впереди.

- Это отличный семейный праздник! Ролики - это целое спортивное направление, настоящее искусство. Всегда удивляюсь и восхищаюсь мастерством участников, их смелостью при выполнении трюков. Организаторы готовят красивую и энергичную досуговую программу. Это уже такое знаковое событие, его традиционно ждут и сами участники, и семьи, которые приезжают сюда отдохнуть, - уверен Юрий Фоломкин.

Некоторые спортсмены приняли участие во всех трех дисциплинах и завоевали призовые места в нескольких номинациях.