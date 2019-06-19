2019-06-19T06:54:22+03:00
Недвижимость

В ЖК «Расцветай на Гоголя» открылись долгожданные продажи третьего дома!

18 июня стартовали продажи квартир в первой 25-этажной блок-секции дома № 3
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Жилой комплекс «Расцветай на Гоголя»Жилой комплекс «Расцветай на Гоголя»
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Это отличная возможность для тех, кто не успел приобрести квартиры желаемой планировки в первом и втором домах ЖК «Расцветай на Гоголя».

Дом № 3 концептуально отличается от двух предыдущих жилых объектов ЖК «Расцветай на Гоголя». Это дом переменной этажности, который состоит из четырех блок-секций: две - по 25 этажей, а также семи- и 12-этажная секции.

Стройплощадка ЖК «Расцветай на Гоголя».

Стройплощадка ЖК «Расцветай на Гоголя».

В первой 25-этажной блок-секции дома № 3 представлены студии и одно-, двух-, трехкомнатные квартиры, площадь которых варьируется от 26 до 72 кв. м. На 25-м этаже расположены хайфлэты площадью от 51 до 113 кв. м (высота потолков - 5,6 м). Покупателям предлагается более 20 типов функциональных планировочных решений, в которых предусмотрены кашированные окна (на уровне 60 см от пола), просторные кухни и место для шкафа-купе в каждой квартире.

Преимущества ЖК «Расцветай на Гоголя»:

• в шаговой доступности станция метро «Березовая роща»;

• удобный выезд на проспект Дзержинского и разветвленная сеть общественного транспорта;

• наличие вблизи жилого комплекса всей социальной инфраструктуры: крупные торговые сети «Холидей Family», «Лента», «Сибирский Молл» с кинотеатрами, детский сад № 281, школа № 82, поликлиники;

• наличие подземного и наземного паркинга;

• огражденная и круглосуточная охраняемая территория;

• яркие детские комплексы с прорезиненным покрытием и workout-тренажеры;

• въезд на придомовую территорию по индивидуальным брелокам-датчикам;

• использование качественных материалов и технологий.

Срок сдачи первой 25-этажной блок-секции дома № 3 - I квартал 2021 года. На данный момент на стройплощадке ведутся работы по устройству свайного поля. Жилой объект аккредитован банком ВТБ: минимальная процентная ставка - 9,75%, первый взнос - от 10%.

Подробности о ЖК «Расцветай на Гоголя» можно узнать:

♦ по телефону (383) 255-88-22

♦ в офисах продаж:

• ул. Гоголя, 205

• ул. Фрунзе, 228, офис № 1

гкрасцветай.рф

гоголя.рф

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гоголя.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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