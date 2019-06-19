Вы отдыхаете – они воруют: как сохранить самое ценное от пожара, затопления и непрошеных гостей

В летний период, когда наступает череда отпусков, вылазок на дачи или дальних поездок в гости к родственникам квартиры часто остаются без присмотра. В то же время в загородных домиках появляются холодильники и телевизоры, коптильни и плиты, микроволновки и пылесосы, а также прочая бытовая домашняя техника, которую заботливые хозяева привезли для своего удобства.

Именно поэтому для квартирных воров три летних месяца – это настоящий горячий сезон. По данным силовых ведомств, более половины всех зарегистрированных преступлений на территории Российской Федерации составляют хищения чужого имущества. Чаще всего путем кражи. Каждая четвёртая кража, каждый двадцать третий грабеж и каждое девятое разбойное нападение сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище.

Но, покидая свое жилье, важно защитить его не только от непрошеных гостей. Пожар, затопление соседей ниже и соседями выше, утечка газа и другие экстренные ситуации могут стать не только причиной потери имущества, но и угрозой жизни.

Именно поэтому к решению вопросов безопасности и надежной защиты своей квартиры или загородного дом следует подходить комплексно. Как не омрачить долгожданный отпуск переживаниями за собственное имущество, рассказали специалисты.

Это может коснуться каждого

К сожалению, чтобы стать жертвой воров, вовсе необязательно надолго покидать сове жилище. Даже прогулка в парке или небольшой пикник на даче может обернуться большими проблемами для семьи. По словам специалистов охранного предприятия «Дельта – системы безопасности», опытному взломщику или домушнику достаточно пары часов, чтобы вынести из квартиры все ценное. Тем более, что этим делом промышляют чаще всего опытные рецидивисты. Оставленную без присмотра квартиру они могут вычислить за несколько секунд.

Бдительные соседи, закрытая территория и внимательный консьерж – все это сейчас не является гарантом безопасности и сохранности имущества. Профессиональные преступники уже научились обходить все эти препятствия.

- Пострадавшие от преступников граждане в летний период обращаются к нам чуть ли не ежедневно. Потому что пока вы отдыхаете, криминальные элементы работают. И каждый владелец похищенного имущества сокрушается, что пришел слишком поздно, - комментируют в компании «Дельта». – К сожалению, только столкнувшись с бедой, граждане понимают, что предотвратить кражу проще, чем решать ее последствия. Накануне с аналогичной проблемой к нам обратился житель города Андрей К. Его квартиру, как и квартиры соседей, посетили непрошенные гости днем, пока люди находились на работе. Преступники вынесли не только деньги и украшения, но и бытовую технику. Ущерб от домушников для Андрея К. обернулся в 270 тысяч рублей. Это только с одной квартиры. А теперь представьте, сколько преступники «заработали» в этот день!

- Не тронули домушники квартиры этажом выше, потому что там один из владельцев квартиры установил охранный комплекс «Дельта» с видеонаблюдением, а также бесплатное мобильное приложение, - продолжают рассказ специалисты охранного предприятия. – Таким образом под круглосуточной охраной оказалась почти вся лестничная клетка.

Защита от пожара и протечки в пару кликов

Кстати, охранный комплекс «Дельта» может справиться и с другими неприятностями, которые могут случиться в жилье, оставленном без присмотра. К примеру, базовый комплект дополняется видеокамерами и датчиками дыма, протечки, и этим оборудованием можно управлять с помощью собственного смартфона через бесплатное мобильное приложение «Дельта» (18+). Если аварийная ситуация возникнет, оповещение об этом придет на пульт группы быстрого реагирования «Дельты» и на телефоны лиц, которых можно добавлять и менять через защищенный личный кабинет.

Кнопка поможет не тревожиться понапрасну

Тревожная кнопка – еще одна востребованная летом услуга. Она позволяет самостоятельно вызвать группу быстрого реагирования даже в тех случаях, когда хозяева находятся дома и помещение снято с охраны. Например, в случае ночного проникновения посторонних или попытки взлома входной двери. Особенно эта услуга актуальна, когда в доме пожилые люди, дети или беззащитные дамы.

Как сэкономить на охране?

Специально в летний период компания «Дельта» запустила ряд акций, которые помогут обеспечить надежную защиту квартире или дому с выгодой для хозяина.

Так до конца июня действуют следующие предложения:

- «Безопасный дом»:бесплатный монтаж системы безопасности в дом или коттедж — установка за счёт компании плюс 50 подарков первым 50 заказчикам при условии оформления заказа через форму сайта;

— «1 рубль»: стандартный комплект охранной сигнализации для квартиры или малого бизнеса всего за один рубль плюс специальный бонус в размере одного из трех гарантированных подарков.

Внимание: акции «1 рубль» и «Безопасный дом» действуют только до 30 июня и при наличии свободных комплектов оборудования. Стоит поспешить и оформить комплект на защиту своей квартиры или дома уже сейчас

Чтобы забронировать свой комплект прямо сейчас или оставить заявку на подключение, необходимо:

— позвонить по телефону «Дельта» в вашем городе и оставить информацию для бронирования, кодовое слово — «Рубль» или «Безопасный дом»;

— воспользоваться мгновенным круглосуточным сервисом онлайн-заявки на охрану квартир или коттеджей;

— подключить оборудование с помощью популярныхмессенджеровViber, WhatsApp. Для этого добавьте в контакты номер: +7 (988) 980-77-77.

Сроки акции: по 30 июня 2019 года. Подробности — на сайте компании.

«Дельта — системы безопасности»,

Delta.ru

Телефон «Дельта системы безопасности»:

Москва: + 7 (495) 777-41-47

Санкт-Петербург: + 7 (812) 323-22-22

Н.Новгород: + 7 (831) 217-17-88

Самара: +7 (846) 250-08-00

Екатеринбург: + 7 (343) 226-00-00

Новосибирск: + 7 (383) 285-000-5

Челябинск: + 7 (351) 222-11-11

Ярославль: +7 (4852) 584-584

Казань: + 7 (843) 211-77-33

Пермь: +7 (342) 207-11-11

Курган: + 7 (3522) 65-55-55

Волгоград: + 7 (8442) 25-14-61

Омск: +7 (3812) 30-92-00

Тула: +7 (4872) 24-92-92

Воронеж: + 7 (473) 202-02-88

Ростов-на-Дону: + 7 (863) 296 32 07

Новокузнецк: + 7 (3843) 200-384

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