2019-06-20T10:16:02+03:00
Общество

Новосибирские предприниматели обвиняют Сергея Проничева в поджогах, рейдерских захватах, угрозах жизни и здоровью

19 июня будет проходить пресс-конференция с участием представителей ЖКХ
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Пресс-центр ИД «Комсомольская правда» - место для дискуссий и принятия решений!Пресс-центр ИД «Комсомольская правда» - место для дискуссий и принятия решений!Фото: Даба ДАБАЕВ
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19 июня 2019 года в 19.00 в пресс-центре «Комсомольской правды» в Новосибирске по адресу ул. Советская, 64, 10-й этаж пройдет пресс-конференция на тему: «Новосибирские предприниматели обвиняют Сергея Проничева в поджогах, рейдерских захватах, угрозах жизни и здоровью».

Совсем скоро стартует избирательная кампания по выборам мэра Новосибирска. Один из претендентов, заявляющих свои амбиции на этот пост – господин Проничев. Кто этот человек и чем он занимался в последние годы? Почему в Новосибирске за последние годы прошло два митинга, где его фамилия звучала в связи с переделом рынка ЖКХ в Новосибирске и зачем он рвется к власти.

Участники мероприятия:

Александр Синица – председатель правления Союза организаций в сфере ЖКХ «Единство»;

Алексей Джулай – руководитель группы компаний «Дискус»

Владимир Прокопов – директор УК ООО «Достойный сервис»;

Михаил Агапов – адвокат;

Валерий Чучелин – председатель ТСЖ дома по ул.Лазурной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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