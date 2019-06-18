Как церковь относится ко снам: что делать, если приснился умерший родственник

Как часто проснувшись, мы пытаемся вспомнить, что же нам привиделось. Если вдруг сон оказался ярким и запоминающимся, часто обращаемся к книге-толкователю, листаем страницы в надежде узнать, что нам готовит будущее. Интересно, как церковь относится к сновидениям и их расшифровкам? Особенно странными и загадочными бывают сны с умершими родственниками. Существует даже «примета» - если приснился покойничек, поставь свечку за него в церкви.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/715369" frameborder="0"></iframe> Как церковь относится к толкованию снов.

На вопрос, как относиться к подобным снам, отвечает настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» на станции Мочище протоиерей Андрей Федоров:

- Церковь никогда не относилась к толкованиям или к исследованиям снов положительно. Наоборот, мы советуем не обращать на них внимания. Из некоторых евангельских притч мы знаем, что обычно Господь запрещает такое общение.

Полный ответ батюшки смотрите в видеоролике.

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