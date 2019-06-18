2019-06-19T04:16:15+03:00
Общество

Как церковь относится ко снам: что делать, если приснился умерший родственник

Об этом рассказывает протоиерей Андрей Федоров
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Сны порой похожи на загадки. Но стоит ли их разгадывать?Сны порой похожи на загадки. Но стоит ли их разгадывать?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Как часто проснувшись, мы пытаемся вспомнить, что же нам привиделось. Если вдруг сон оказался ярким и запоминающимся, часто обращаемся к книге-толкователю, листаем страницы в надежде узнать, что нам готовит будущее. Интересно, как церковь относится к сновидениям и их расшифровкам? Особенно странными и загадочными бывают сны с умершими родственниками. Существует даже «примета» - если приснился покойничек, поставь свечку за него в церкви.

Как церковь относится к толкованию снов.

На вопрос, как относиться к подобным снам, отвечает настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» на станции Мочище протоиерей Андрей Федоров:

- Церковь никогда не относилась к толкованиям или к исследованиям снов положительно. Наоборот, мы советуем не обращать на них внимания. Из некоторых евангельских притч мы знаем, что обычно Господь запрещает такое общение.

Полный ответ батюшки смотрите в видеоролике.

Уважаемые читатели, если у вас есть вопросы для батюшки, шлите их нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Владыка Никодим: любовь всегда ищет, за что можно оправдать, а не наказать
В Новосибирской области владыка Никодим дал большое интервью «Комсомольской правде». Мы рады познакомить наших читателей с новым митрополитом через его взгляды на Сибирь, служение в далеких краях и отношение к молодежи в храме
Новости 24
«Очень уж интеллигентный»: новый памятник сантехнику в Новосибирске позабавил соцсети
Площадка готовится: Анатолий Локоть рассказал о начале строительства станции метро «Спортивная»
«На шее была затянута удавка»: в Новосибирске поймали живодера, который бросил убитую собаку в лифте
В ЖК «Расцветай на Гоголя» открылись долгожданные продажи третьего дома!
Клубнички захотелось? Новосибирцы готовы платить по 180 рублей за вкусную ягоду
Наследил и убежал: новосибирца поймали через три часа после поджога иномарок
Головой об унитаз: новосибирец получил 8,5 лет «строгача» за жестокое убийство приятеля
Уехал из дома на «Тойоте»: полиция ищет пропавшего 5 дней назад новосибирца
Погода на день в Новосибирске: 19 июня жары не будет
Вместо экс-директора клиники им. Мешалкина – скотовод: стало известно, кто занял пост Караськова в областном Заксобрании
«Надругались над историей»: в Новосибирске вандалы разрушили памятник в сквере Героев Революции
Малыши рулят: в Новосибирске пройдет парад колясок, велосипедов и самокатов
Довыпендривался: новосибирец перевернулся на мотоцикле, попытавшись проехаться на одном колесе
Загнал на бордюр: самосвал не заметил иномарку на въезде на Октябрьский мост
«Красавчик мужик»: сломавшего шлагбаум водителя поддержали в соцсетях