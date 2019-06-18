Как церковь относится ко снам: что делать, если приснился умерший родственник
Как часто проснувшись, мы пытаемся вспомнить, что же нам привиделось. Если вдруг сон оказался ярким и запоминающимся, часто обращаемся к книге-толкователю, листаем страницы в надежде узнать, что нам готовит будущее. Интересно, как церковь относится к сновидениям и их расшифровкам? Особенно странными и загадочными бывают сны с умершими родственниками. Существует даже «примета» - если приснился покойничек, поставь свечку за него в церкви.
Как церковь относится к толкованию снов.
На вопрос, как относиться к подобным снам, отвечает настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» на станции Мочище протоиерей Андрей Федоров:
- Церковь никогда не относилась к толкованиям или к исследованиям снов положительно. Наоборот, мы советуем не обращать на них внимания. Из некоторых евангельских притч мы знаем, что обычно Господь запрещает такое общение.
Полный ответ батюшки смотрите в видеоролике.
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ИСТОЧНИК KP.RU