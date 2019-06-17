2019-06-17T09:30:29+03:00
Общество

Юная вокалистка покорила жюри конкурса SUPER-HIT необычным исполнением народной песни «Степь»

Новосибирская школьница Екатерина Коваленко взяла бронзу в творческом состязании вокалистов SUPER-HIT всероссийского проекта МТС «Поколение М»
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирская школьница Екатерина Коваленко поет с первого класса, сегодня ей 15 лет, и она уже вошла в тройку лучших юных исполнителей России.Новосибирская школьница Екатерина Коваленко поет с первого класса, сегодня ей 15 лет, и она уже вошла в тройку лучших юных исполнителей России.
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Организатором конкурса также выступил продюсерский центр «Эколь». Свои работы на конкурс отправили более тысячи юных вокалистов стран в возрасте от 6 до 18 лет.

Интересно, что каждая онлайн-активность на официальных площадках проекта - сайте, группе «ВКонтакте», странице Instagram - переводится МТС в реальные деньги по курсу «1 действие = 1 рубль»: средства направляются на лечение тяжелобольных детей.

Сибирячка Екатерина Коваленко отправила на конкурс видео с песней «Степь» - это современная аранжировка русской народной композиции «Ой ты, степь широкая». Артистка покорила жюри конкурса своей харизмой. Накануне награждения Катя рассказала нам об участии в конкурсе и переживаниях, а также поделилась секретом успеха.

О конкурсе сибирячка узнала от друзей. Школьница вспоминает, что самым сложным был даже не выбор композиции, а запись выступления на камеру.

- Я постоянно отвлекалась, не могла сосредоточиться. Когда стоишь на сцене и видишь перед собой глаза зрителей, исполнять песню легче, даже несмотря на то, что волнуешься, - признается Катя.

То, что ее работа вошла в топ-3 по России, для школьницы было полной неожиданностью - она не отслеживала результат.

- Я не ожидала, что войду в тройку победителей. Но я очень рада! Большой проект смог объединить творчество и благое дело - помощь в сборе средств на лечение ребят. Деньги я еще не зарабатываю, а вот петь умею. Вот и загрузила видео с моим исполнением на сайт. Я не знаю больше ни одного такого проекта, где помощь другим может оказать, по сути, любой ребенок, имея не деньги, но желание, - отмечает сибирячка.

Сейчас Екатерина Коваленко готовится к новому конкурсу, который пройдет осенью в Челябинске. А еще девочка записала свою первую авторскую песню «Сердце».

- Я придумала слова и мелодию, а технически мне помогли педагоги по вокалу, - говорит Катя. - Я надеюсь, что эта песня найдет отклик в душах слушателей. Что я могу пожелать другим юным исполнителям? Важно каждый раз что-то пробовать, даже если не получается. Все равно идти и не бояться быть каким-то не таким, стараться обычные вещи делать необычно. Уверена, именно это помогло мне стать призером конкурса SUPER-HIT.

Отметим, что победителем в конкурсе SUPER-HIT стал 13-летний Иван Кургалин из Новгородской области, исполнивший песню на французском языке. Он выступил на гала-концерте, который состоялся на Красной площади в Москве. Тем временем конкурсы на pokolenie.mts.ru продолжаются - участвуйте и не упустите шанс стать звездой!

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Справка «КП»

В пятом творческом сезоне проекта «Поколение М», который продолжался с января по май 2019 года, дети со всей России загружали свои работы в 15 онлайн-конкурсах по разным направлениям искусства.

Среди кураторов творческих направлений и жюри сезона - известная российская певица Полина Гагарина и звезда отечественной рок-сцены Диана Арбенина. Они дали онлайн-мастер-классы на сайте «Поколения М», оценивали работы конкурсантов, провели серию сеансов онлайн-связи с участниками проекта и их родителями. В рамках «Поколения М» собрано 17 миллионов рублей и проведено 49 детских операций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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