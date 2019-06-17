2019-06-17T12:58:31+03:00
Общество

Кино без правил: в Новосибирске состоялась премьера российского фильма-альманаха про счастье

Спецпоказ прошел только в пяти городах России
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Причем для абонентов Tele2 уникальный киносеанс был бесплатным: билеты себе и двум друзьям можно было заказать на официальном сайте проекта «Счастье - это… Часть 2».

Tele2 всегда поддерживает стиль жизни и увлечения своих абонентов, будь то необычные виды спорта, творческие хобби или социальные активности. На этот раз компания выступила партнером кинопроекта Disney в России «Счастье - это…», который дает возможность молодым режиссерам и сценаристам вместе с мэтрами отечественного кино осуществить мечту: снять фильм для большого экрана. Авторы интересных работ защищали свои проекты перед жюри, в которое вошли такие известные режиссеры, как Федор Бондарчук, Павел Лунгин, Владимир Хотиненко и другие. Лучшие участвовали в съемках киноальманаха, состоящего из семи киноновелл. Их общая тема - счастье.

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В свою очередь компания Tele2 подарила обычным любителям, не имеющим отношения к индустрии, шанс снять большое кино. Отбор участников проходил в рамках конкурса «Кино по другим правилам». Участники на сайте выбирали вариант понравившегося сценария и снимали видео на мобильный телефон. Победитель стал одним из режиссеров проекта и снял новеллу к фильму «Счастье - это…». Этот счастливчик - Николай Шишкин из Санкт-Петербурга. Он в соавторстве с победителем конкурса режиссеров Disney снял новеллу Allegro Moderato - в киноальманахе она стала седьмой, завершающей: речь шла о талантливом музыканте Василии, которому ради исполнения своей мечты нужно пройти прослушивание у маэстро с мировым именем, а еще распутать интригу соперника.

Темы новелл разные, но объединяет их общая мысль: счастья достоин каждый, нужно только настроить нужную волну внутри. Так, например, эпизод «Братья» рассказывает о том, как страх за старшего брата помогает маленькому мальчику найти в себе силы преодолеть любые опасности, пусть даже и не настоящие. Новелла «Родная» повествует о взаимоотношениях матери и ее дочери-журналиста, которая благодаря тайне, раскрытой во время интервью с известной актрисой, смогла увидеть, что настоящее счастье всегда было рядом. Сюжет новеллы «Самый важный игрок» строится на том, что в каждом из нас есть свои сильные стороны, нужно их только принять. В новелле «Шансы в танцы» главным героем становится сотрудник клининговой службы Леня, который стремится к исполнению своей мечты, несмотря ни на что. Новелла «Фантазер» раскрывает мысль, что фантазия - это великая сила, которая помогает объединять людей. Новелла «Фото на счастье» рассказывает историю двух влюбленных фотографов Андрея и Тони, которые должны суметь преодолеть конфликт, связанный с такими разными взглядами на искусство.

- Специально для участников конкурса «Кино по другим правилам» мы собрали на портале проекта материалы, которые помогали создать качественную короткометражку: советы профессионалов, интересные киноприемы, обучающие видео. Все финалисты смогли окунуться в настоящую кинематографическую среду, попасть на настоящую съемочную площадку и осуществить свою режиссерскую мечту, - отметил коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максим Соловьев.

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Те, кто посмотрел «Счастье - это…», сразу после показа поделились восторженными отзывами.

- Любовь, дружба, мечта, семья - то, что наполняет нашу жизнь смыслом. Часто мы зацикливаемся на материальном, бежим за ним, ошибочно полагая, что это и есть содержание. Но без родных людей, их улыбок, эмоций, вещи так и останутся неодушевленными предметами. Нужно любить жизнь, наполнять ее истинными моментами, порой хватает просто оторваться от экрана смартфона и осмотреться, или потратить час-полтора своего времени не на крутой блокбастер, а на душевное, где-то наивное кино, которое заставит и умилиться, и расплыться в улыбке, а то и прослезиться, - отметила сибирячка Татьяна Семенова.

Tele2 для своих клиентов организовала 10 специальных показов в пяти городах. Первыми фильм увидели новосибирцы, причем наш город стал единственным за Уралом, где можно было посмотреть трогательный киноальманах. Также серию новелл показали москвичам и питерцам. А вот в Нижнем Новгороде и Челябинске зрители еще только в предвкушении нежного кино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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